Cardinale tem como objetivo prioritário a criação de um ambiente vencedor, partindo da base. Desde aquele 24 de maio e a demissão imediata de toda a equipe técnica e administrativa, Cardinale promoveu reuniões e discussões internas, em um trabalho que normalmente levaria meses. O Milan volta a ser um clube sustentado pelo trabalho conjunto, sob a supervisão constante do proprietário.





A equipe estratégica responsável pelo mercado de transferências pretende entregar a Ruben Amorim grande parte do elenco o mais rápido possível. Chega de negociações nas clássicas oportunidades do final de agosto. Um modus operandi que marcou as últimas janelas de transferências do Milan.





As contratações de Gonçalo Ramos e Mario Gila representam apenas a fase inicial de um projeto de reconstrução que continuará nas próximas semanas. Não há orçamentos pré-estabelecidos nem valores a serem destinados às diversas operações. Cada investimento será realizado com base nas necessidades técnicas da equipe e do técnico. O objetivo é único: construir uma equipe melhor por meio de competência, organização e sustentabilidade.