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Cardinale Grafica Milan

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Cardinale define a linha a seguir: do papel de Ibrahimovic aos investimentos no mercado, sua visão sobre o Milan

Milan
Mercado da bola

Futebol ofensivo, ambição e fim das delegações: nasce o novo Milan de Cardinale

O Milan de Cardinale está nascendo com quatro anos de atraso. Uma primeira fase em que os torcedores rossoneri viam apenas um proprietário distante e um desinteresse pelo projeto esportivo, com atenção voltada exclusivamente para o aspecto financeiro. O Milan era visto como um veículo para especulações diversas e eventuais.


Os últimos treze dias viram todos os cenários mais prováveis serem subvertidos. Gerry Cardinale, cumprindo as promessas feitas naquela conversa informal com os jornalistas, colocou-se no centro do universo do Milan e não pretende delegar. O representante da RedBird está sempre presente em Milão e na Casa Milan. Ontem, ele recebeu Ruben Amorim em Milanello e hoje, pela primeira vez desde que se tornou proprietário do clube rossonero, esteve presente na coletiva de imprensa de apresentação do novo técnico português.

  • CHEGA DE DELEGAÇÕES

    Após quatro longos anos longe do dia a dia do clube e da Itália, Cardinale decidiu assumir uma função completamente diferente. A decepção com o desfecho da última temporada representou um divisor de águas. A partir daquele momento, amadureceu a convicção de que o Milan precisava de uma liderança mais presente, mais envolvida e mais direta, tanto no relacionamento com os dirigentes quanto com a mídia. Chega de delegar a terceiros. Cardinale agora está no centro do clube para reconstruir uma cultura organizacional que, nos últimos meses, parecia ter se perdido.

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  • INVESTIMENTOS E QUALIDADE

    Cardinale tem como objetivo prioritário a criação de um ambiente vencedor, partindo da base. Desde aquele 24 de maio e a demissão imediata de toda a equipe técnica e administrativa, Cardinale promoveu reuniões e discussões internas, em um trabalho que normalmente levaria meses. O Milan volta a ser um clube sustentado pelo trabalho conjunto, sob a supervisão constante do proprietário.


    A equipe estratégica responsável pelo mercado de transferências pretende entregar a Ruben Amorim grande parte do elenco o mais rápido possível. Chega de negociações nas clássicas oportunidades do final de agosto. Um modus operandi que marcou as últimas janelas de transferências do Milan.


    As contratações de Gonçalo Ramos e Mario Gila representam apenas a fase inicial de um projeto de reconstrução que continuará nas próximas semanas. Não há orçamentos pré-estabelecidos nem valores a serem destinados às diversas operações. Cada investimento será realizado com base nas necessidades técnicas da equipe e do técnico. O objetivo é único: construir uma equipe melhor por meio de competência, organização e sustentabilidade.

  • IBRAHIMOVIC NO CENTRO

    Por último, mas não menos importante, o papel de Zlatan Ibrahimovic, uma figura que dividiu a torcida rossonera e cuja posição dentro do clube é complicada. Ibra continua sendo uma figura central do projeto RedBird como consultor e braço direito do proprietário, com uma relação que se manteve sólida mesmo nos momentos mais delicados. Nenhuma ruptura, portanto, mas a vontade de seguir juntos dentro de uma organização na qual o trabalho em equipe deverá prevalecer sobre as individualidades.

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