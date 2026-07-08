O Milan de Cardinale está nascendo com quatro anos de atraso. Uma primeira fase em que os torcedores rossoneri viam apenas um proprietário distante e um desinteresse pelo projeto esportivo, com atenção voltada exclusivamente para o aspecto financeiro. O Milan era visto como um veículo para especulações diversas e eventuais.
Os últimos treze dias viram todos os cenários mais prováveis serem subvertidos. Gerry Cardinale, cumprindo as promessas feitas naquela conversa informal com os jornalistas, colocou-se no centro do universo do Milan e não pretende delegar. O representante da RedBird está sempre presente em Milão e na Casa Milan. Ontem, ele recebeu Ruben Amorim em Milanello e hoje, pela primeira vez desde que se tornou proprietário do clube rossonero, esteve presente na coletiva de imprensa de apresentação do novo técnico português.