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Card de novato Kaboom única de Lamine Yamal é vendido por preço recorde em leilão, e estrela do Barcelona supera Pelé e Lionel Messi
Yamal quebra recordes de memorabilia
Yamal acrescentou mais um marco histórico ao seu incrível 2026. Pouco depois de ajudar a Espanha a conquistar a Copa do Mundo da FIFA de 2026, a estrela do Barcelona dominou a segunda edição do Leilão Global de Futebol da Goldin.
O item principal foi um card de calouro Kaboom preto, único no mundo, da coleção Donruss FIFA 2023-24, da Panini. A peça extremamente rara alcançou impressionantes US$ 707.600 quando os preços finais foram divulgados.
Esse valor gigantesco é o maior preço público já registrado por um card colecionável de Yamal. A designação de exemplar único significa que esta é a única cópia existente dessa versão paralela preta específica, o que a torna um prêmio altamente cobiçado por colecionadores.
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Superando duas lendas do futebol
O card recordista de Yamal não estabeleceu apenas um recorde pessoal. Ele também superou completamente os itens mais caros de ícones do futebol como Pelé e Messi no mesmo leilão. Um card de estreia de Pelé de 1958, com avaliação oficial, foi arrematado por impressionantes US$ 610.000, enquanto um card único de Messi da coleção Topps Chrome Sapphire 2023-24 alcançou US$ 317.200. Yamal superou ambos por margens impressionantes.
O card do adolescente superou o lote de Pelé por quase US$ 100.000 e a peça única de Messi por expressivos US$ 390.400. Isso destaca a enorme expectativa em torno do mais novo campeão da Copa do Mundo no futebol, à medida que ele supera duas lendas indiscutíveis.
Um lote de itens de coleção avaliado em um milhão de dólares
Além do card de estreia que bateu recorde, os colecionadores gastaram pesado em outras peças da história de Yamal. Outro item raro, um Kaboom Gold de estreia numerado oito de 10, foi vendido por expressivos US$ 189.100. Itens usados em jogo também se mostraram incrivelmente populares no leilão. Uma camisa titular do Barcelona com dedicatória, usada por Yamal durante a campanha da Champions League de 2023-24, acrescentou mais US$ 152.500 ao seu total geral. Somados, esses três itens distintos geraram impressionantes US$ 1.049.200 para a casa de leilões.
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História através das gerações
Embora Yamal tenha comandado a maior venda individual, o leilão celebrou várias gerações da grandeza do futebol. Diego Maradona teve destaque, com um card de disco de rookie de 1977 alcançando US$ 103.700, ao lado de um card Kaboom preto que arrecadou US$ 91.500. Enquanto isso, outros talentos contemporâneos e itens únicos também deixaram sua marca. Cavan Sullivan garantiu mais de US$ 90.000 por um card autografado com patch, e a réplica oficial do troféu da Copa do Mundo de 2018 de Benjamin Mendy foi vendida por US$ 62.220.
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