Yamal acrescentou mais um marco histórico ao seu incrível 2026. Pouco depois de ajudar a Espanha a conquistar a Copa do Mundo da FIFA de 2026, a estrela do Barcelona dominou a segunda edição do Leilão Global de Futebol da Goldin.

O item principal foi um card de calouro Kaboom preto, único no mundo, da coleção Donruss FIFA 2023-24, da Panini. A peça extremamente rara alcançou impressionantes US$ 707.600 quando os preços finais foram divulgados.

Esse valor gigantesco é o maior preço público já registrado por um card colecionável de Yamal. A designação de exemplar único significa que esta é a única cópia existente dessa versão paralela preta específica, o que a torna um prêmio altamente cobiçado por colecionadores.







