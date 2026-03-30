“Caramba, estou jogando no Old Trafford!” – Joshua Zirkzee revela que a icônica música do Man Utd ainda lhe dá arrepios, apesar de ter gerado rumores sobre uma possível transferência

Ao falar com a mídia do clube sobre a experiência do dia do jogo, Zirkzee teve dificuldade em encontrar palavras que correspondessem à intensidade do ambiente. “Acho que não há nada igual”, explicou o atacante. “Quando eles começam a cantar ‘United Road’ antes do jogo, e você fica tipo… mesmo estando em campo, às vezes você olha ao redor e pensa: ‘caramba, estou jogando no Old Trafford’. É muito especial, dá para sentir isso. É uma sensação difícil de explicar, mas é exatamente esse tipo de energia, essa aura que paira sobre o estádio, com toda a história e os grandes jogadores que passaram por este clube.”

“A única coisa que posso dizer é que estou muito grato por estar em uma posição em que posso entrar em campo diante desses torcedores. É simplesmente incrível, o estádio, os torcedores. Acho que não há nada parecido com isso em nenhum lugar do planeta.”