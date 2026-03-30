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“Caramba, estou jogando no Old Trafford!” – Joshua Zirkzee revela que a icônica música do Man Utd ainda lhe dá arrepios, apesar de ter gerado rumores sobre uma possível transferência
A atmosfera icônica deixa Zirkzee maravilhado
Zirkzee prestou uma homenagem apaixonada a Old Trafford, descrevendo a “aura” única do estádio que continua a deixá-lo maravilhado após dois anos no clube. Desde sua chegada vindo do Bologna, o jogador de 24 anos viveu os momentos de glória de vencer em sua estreia e os momentos difíceis da instabilidade técnica que o privaram de minutos regulares em campo; no entanto, sua conexão com a torcida do United continua sendo sua principal fonte de motivação.
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“Não há nada igual no mundo”
Ao falar com a mídia do clube sobre a experiência do dia do jogo, Zirkzee teve dificuldade em encontrar palavras que correspondessem à intensidade do ambiente. “Acho que não há nada igual”, explicou o atacante. “Quando eles começam a cantar ‘United Road’ antes do jogo, e você fica tipo… mesmo estando em campo, às vezes você olha ao redor e pensa: ‘caramba, estou jogando no Old Trafford’. É muito especial, dá para sentir isso. É uma sensação difícil de explicar, mas é exatamente esse tipo de energia, essa aura que paira sobre o estádio, com toda a história e os grandes jogadores que passaram por este clube.”
“A única coisa que posso dizer é que estou muito grato por estar em uma posição em que posso entrar em campo diante desses torcedores. É simplesmente incrível, o estádio, os torcedores. Acho que não há nada parecido com isso em nenhum lugar do planeta.”
Futuro incerto em meio ao interesse da Série A
A demonstração pública de carinho do atacante pelo clube ocorre em um momento delicado, já que há relatos de que sua permanência na Inglaterra poderia ser encurtada. Tendo enfrentado dificuldades para garantir uma vaga no time titular em 2026, o jogador da seleção holandesa estaria, segundo relatos, “desanimado e triste” com seu papel secundário no elenco atual. De fato, os rumores sobre um possível retorno à Itália ganham força, onde tanto a Juventus quanto a Roma estariam acompanhando de perto sua situação.
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A vida sob o comando de Michael Carrick
Por enquanto, Zirkzee está focado no futuro imediato sob o comando de Michael Carrick. Após se recuperar de uma pequena lesão que o deixou de fora dos primeiros jogos do técnico, o atacante tem atuado apenas como reserva. No entanto, a diretoria do clube estaria relutante em autorizar sua saída, já que o elenco continua com poucas opções de ataque experientes. Com a temporada entrando em sua reta final, o jogador da seleção holandesa continua determinado a ajudar o clube a terminar bem. Resta saber se esta será sua última sequência de jogos no Teatro dos Sonhos, mas seus comentários mais recentes sugerem que, não importa o que aconteça daqui para frente, o som da arquibancada Stretford End permanecerá com ele muito tempo depois que sua carreira de jogador chegar ao fim.