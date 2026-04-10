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Cole Palmer Chelsea GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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Capitão, líder, salvador em momentos de crise? O Chelsea precisa agora, mais do que nunca, de Cole Palmer, que não está em boa forma, para salvar a temporada

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Chelsea
C. Palmer
Premier League
Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester City

Mesmo quando o Chelsea conquistava troféus com facilidade nas duas primeiras décadas do século XXI, ainda havia um elemento de incerteza em suas temporadas. Naquela época, porém, isso geralmente girava em torno da possibilidade de o clube encerrar o ano com um título para compensar a relativa instabilidade de sua campanha na Premier League.

Sob o comando de Roman Abramovich, o Chelsea ficou fora dos quatro primeiros colocados em apenas três das 18 temporadas, conquistando 17 troféus nesse período. Graças à conquista do título da Liga dos Campeões em 2012, o clube só ficou de fora da competição por duas vezes. Nas três temporadas completas sob a gestão de BlueCo, o Chelsea terminou em 12º, 6º e 4º lugar, tendo a Liga Conferência e o Mundial de Clubes do verão passado como suas únicas conquistas importantes.

Ainda há uma chance de que os Blues terminem a temporada 2025-26 com um troféu e uma vaga na Liga dos Campeões. O time está nas semifinais da FA Cup, onde enfrentará o Leeds United, e ocupa a sexta posição na Premier League, a apenas um ponto do Liverpool, que ocupa o importantíssimo quinto lugar — o que seria suficiente para a classificação devido às regras de coeficiente da UEFA.

Antigamente, o Chelsea podia contar com seus jogadores superestrelas para sair de uma fase ruim, independentemente de quem fosse o técnico. Isso não é tão simples hoje em dia, dada a mudança de rumo da nova diretoria em direção a um projeto baseado na formação de jovens. Em Cole Palmer, o Blues atual tem um talismã que já se provou no mais alto nível, mas mesmo ele não tem estado em grande forma nesta temporada.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sete jogos sem marcar gols

    O desempenho de Palmer, tanto pelo clube quanto pela seleção, é motivo de preocupação. Durante os jogos internacionais de março, ele pouco fez para convencer o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, de que deveria embarcar para a Copa do Mundo, com atuações abaixo do esperado contra Uruguai e Japão. Essas duas atuações foram uma continuação de seu desempenho recente pelo Chelsea.

    Depois de marcar um hat-trick fora de casa contra o Wolves em 7 de fevereiro, Palmer marcou apenas dois gols e deu uma assistência em 11 partidas desde então, enquanto sua última contribuição — o terceiro gol do Chelsea na vitória por 4 a 1 sobre o Aston Villa — aconteceu há oito jogos. Talvez o mais preocupante seja que ele mal chegou perto de quebrar esse jejum.

    O Chelsea goleou o Port Vale, da League One, por 7 a 0 nas quartas de final da FA Cup no último sábado, mas Palmer não marcou nenhum gol nem deu assistência para nenhum de seus companheiros. Ele esteve envolvido no terceiro gol, embora não tenha sido nada de especial, já que o chute forte de Malo Gusto foi defendido pelo goleiro Joe Gauci, e Palmer teve o gol praticamente vazio para empurrar a bola de cerca de seis metros de distância. Seu chute instintivo saiu torto e ia para fora até ser desviado na direção oposta pelo zagueiro do Port Vale, Jordan Lawrence-Gabriel, resultando em um gol contra.

    Tem havido uma queda preocupante na Premier League, especialmente com Palmer. Desde que marcou o 14º gol de sua campanha 2024-25 em 14 de janeiro de 2025, ele balançou as redes 10 vezes, embora seis delas tenham sido de pênaltis.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    Preocupações com lesões

    Esta sempre seria uma temporada difícil para o Chelsea. O desgaste físico acumulado pela equipe desde o Mundial de Clubes do verão passado, somado à perspectiva da edição internacional no final da temporada 2025-26, significava que os principais jogadores corriam o risco de ficar exaustos. O calendário do futebol já precisava ser reduzido antes mesmo de a FIFA adicionar esse novo torneio à programação.

    Palmer disputou 52 partidas e acumulou 4.247 minutos durante uma temporada 2024-25 exaustiva, embora bem-sucedida. Ele havia perdido apenas quatro jogos pelo Chelsea devido a lesões antes desta temporada, mas não é surpresa que seu corpo tenha entrado em colapso e ele tenha sido forçado a ficar de fora de 25 partidas pelos Blues e pela Inglaterra nesta temporada. Não é como se Palmer já tivesse sido um jogador que dependesse de sua velocidade, mas ele é notavelmente mais impressionante nas transições do que quando enfrenta uma defesa organizada, e parece estar um pouco mais lento ou hesitante.

    Em entrevista à mídia do clube após a vitória sobre o Port Vale, Palmer deixou escapar o quanto os problemas de lesão que afetam a parte inferior do corpo têm sido debilitantes ultimamente: “Me sinto bem, sinto que virei a página, finalmente posso chutar de novo e fazer tudo agora, então é só seguir em frente e jogar.”

    Por um lado, é ridículo que Palmer tenha tido que seguir em frente com tanta dor, mas se ele está dizendo a verdade sobre como se sente agora, pelo menos desempenhos melhores devem estar por vir.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Tem perfil de capitão

    Pela primeira vez na carreira, Palmer foi nomeado capitão na vitória sobre o Port Vale. “Ótimo, demorou bastante, mas finalmente!”, disse ele rindo. “Foi um momento de orgulho ser capitão e eu aproveitei muito.”

    O técnico Liam Rosenior explicou a decisão de entregar a braçadeira a Palmer: “Acho que é um passo natural para o Cole, considerando onde ele está na carreira. Ele demonstra liderança. Existem diferentes tipos de liderança. Há jogadores que falam, que organizam.

    O que Cole faz e como ele lidera é que ele é muito corajoso e vai buscar a bola em campo. E se ele comete um erro, ele pega a bola e volta a ser positivo. Isso reflete o que eu quero nesta equipe. Achei que o Cole liderou a equipe de forma magnífica no jogo de hoje.”

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Vácuo de liderança

    Com Enzo Fernández suspenso pelo Chelsea devido a comentários feitos sobre uma possível transferência para o Real Madrid, Palmer pode ser nomeado capitão novamente no confronto de domingo contra um adversário mais intimidador: seu ex-clube, o Manchester City. A punição imposta a Fernández reflete a dinâmica atual do vestiário de Stamford Bridge e o quanto a equipe precisa urgentemente de figuras que unam o grupo.

    Rosenior sugeriu que Palmer não é necessariamente um líder por imposição, mas sim pela maneira como age. Dada sua forma atual, no entanto, isso é apenas mais um motivo para ter dúvidas sobre sua adequação ao papel. Palmer não figura entre os cinco melhores jogadores do Chelsea nesta temporada e pode até ter dificuldade para entrar na lista dos 10 melhores.

    O que ele tem a seu favor é que continua sendo o centro das atenções. Tudo o que ele faz, para o bem ou para o mal, está sob escrutínio. Não é como se Palmer fosse uma joia por descobrir tentando fazer seu nome. O mundo conhece sua qualidade e agora se trata de estar à altura da ocasião novamente, mostrando quem você realmente é diante da adversidade.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque ideal

    Para recuperar sua melhor forma, Palmer precisará do apoio dos companheiros, mas tem sido difícil estabelecer uma boa sintonia com os outros atacantes este ano. A constante mudança na escalação titular do Chelsea, somada à troca no comando técnico — onde Rosenior substituiu o popular Enzo Maresca —, teve um impacto negativo na química do time.

    O jornal The Sun noticiou recentemente que Palmer sente falta de jogar com o afastado Nicolas Jackson, que chegou ao Chelsea no mesmo verão que ele, mas foi emprestado ao Bayern de Munique nesta temporada. Jackson era um tradicional camisa 9 e formava a dupla perfeita, mas essa mesma relação ainda não floresceu com João Pedro após sua chegada do Brighton.

    Há motivos para acreditar que a única coisa que falta entre Palmer e Pedro é tempo juntos em campo, e não qualquer indício de que sejam incompatíveis como jogadores. Palmer, o que é preocupante, deu apenas três assistências nesta temporada, mas todas foram para Pedro durante sua excelente fase logo após a nomeação de Rosenior.

    Outro brasileiro que está curtindo sua temporada de estreia no Chelsea é o sensacional adolescente Estevao Willian, que deveria receber uma sequência de partidas como titular para tirar o melhor de si mesmo, assim como Palmer. Esses três jogadores têm, de longe, o maior potencial entre os muitos atacantes do clube e devem ser os pilares do ataque de Rosenior. Quanto mais minutos jogarem juntos, melhores eles se tornarão.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Confrontos entre times da mesma cidade

    O Chelsea enfrenta um final de temporada 2025-26 desafiador, com uma reta final que pode se complicar rapidamente, começando com a visita do City no domingo. A equipe de Pep Guardiola reacendeu suas esperanças de alcançar o Arsenal na disputa pelo título, apesar de ter perdido pontos na última partida da Premier League, desde que derrotou os Gunners na final da Carabao Cup e goleou o Liverpool na FA Cup. O Chelsea pode muito bem enfrentá-los na final desta última.

    Depois do City, o Chelsea recebe o Manchester United em Stamford Bridge, com a preparação provavelmente dominada pelo suposto interesse dos Red Devils em Palmer. Assim, pode ser mais uma semana em que os Blues tentam conter um pesadelo de relações públicas.

    Os jogadores de Rosenior ainda têm que enfrentar viagens a Liverpool e Sunderland, além de enfrentarem os candidatos ao rebaixamento Nottingham Forest e os rivais acirrados do Tottenham antes do fim da temporada. Já é uma batalha difícil para o Chelsea se classificar para a Liga dos Campeões, mas seu calendário é mais exaustivo do que o dos rivais, o que realmente aumenta a pressão.

    Ficar de fora da principal competição de clubes da Europa pode custar milhões ao Chelsea e só intensificaria os rumores de que seus craques estão de saída. O longo braço das leis da PSR já bateu à sua porta, e desta vez não há soluções alternativas além de vender seus ativos mais caros. O time principal é o motor do clube, e neste momento está em desordem.

    Palmer enfrenta a difícil tarefa de tentar recuperar seu faro de gol enquanto luta contra mais lesões e faz o suficiente para convencer o técnico da Inglaterra, Tuchel, de que merece uma vaga na Copa do Mundo. Ele e o Chelsea precisariam muito que ele voltasse a ser o jogador que se tornou tão temido em sua ascensão ao estrelato.

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