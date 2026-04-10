Capitão, líder, salvador em momentos de crise? O Chelsea precisa agora, mais do que nunca, de Cole Palmer, que não está em boa forma, para salvar a temporada

Sob o comando de Roman Abramovich, o Chelsea ficou fora dos quatro primeiros colocados em apenas três das 18 temporadas, conquistando 17 troféus nesse período. Graças à conquista do título da Liga dos Campeões em 2012, o clube só ficou de fora da competição por duas vezes. Nas três temporadas completas sob a gestão de BlueCo, o Chelsea terminou em 12º, 6º e 4º lugar, tendo a Liga Conferência e o Mundial de Clubes do verão passado como suas únicas conquistas importantes.

Ainda há uma chance de que os Blues terminem a temporada 2025-26 com um troféu e uma vaga na Liga dos Campeões. O time está nas semifinais da FA Cup, onde enfrentará o Leeds United, e ocupa a sexta posição na Premier League, a apenas um ponto do Liverpool, que ocupa o importantíssimo quinto lugar — o que seria suficiente para a classificação devido às regras de coeficiente da UEFA.

Antigamente, o Chelsea podia contar com seus jogadores superestrelas para sair de uma fase ruim, independentemente de quem fosse o técnico. Isso não é tão simples hoje em dia, dada a mudança de rumo da nova diretoria em direção a um projeto baseado na formação de jovens. Em Cole Palmer, o Blues atual tem um talismã que já se provou no mais alto nível, mas mesmo ele não tem estado em grande forma nesta temporada.