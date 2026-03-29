“Capitão fantástico” é apontado como sucessor de Lionel Messi na Argentina, enquanto o maior de todos os tempos se prepara para conquistar seu segundo título da Copa do Mundo

Se for convocado neste verão, Messi assumirá a capitania. Saviola acredita que essa responsabilidade não pesará tanto sobre o imprevisível camisa 10 como antes, já que não há mais nada a conquistar para o icônico atacante.

Saviola acrescentou, sobre Messi participar do principal evento da FIFA pela sexta vez: “Ele finalmente se livrou do pesado fardo de não conseguir ganhar a Copa do Mundo. Agora ele certamente vai aproveitar. Ele sempre quer o melhor para a Argentina, e esse tipo de jogador sempre compete e quer vencer.”

Nenhuma nação conseguiu conquistar a Copa do Mundo duas vezes consecutivas desde o Brasil em 1958 e 1962. A Argentina acredita que pode quebrar essa tendência em 2026, apesar de enfrentar uma competição acirrada pelo título contra seleções como Espanha, França, Portugal, Inglaterra e Alemanha.

Saviola disse: “Somos candidatos. Porque já ganhamos a Copa do Mundo; e porque temos o melhor jogador do mundo e um dos melhores da história.

“Quando você chega ao topo, precisa continuar provando seu valor e conquistando respeito como atual campeão mundial. Espero que possamos enfrentar a Espanha nas fases finais da Copa do Mundo.”