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Chris Burton

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“Capitão fantástico” é apontado como sucessor de Lionel Messi na Argentina, enquanto o maior de todos os tempos se prepara para conquistar seu segundo título da Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
L. Paredes

Javier Saviola indicou o “fantástico capitão” que deveria substituir Lionel Messi como capitão da Argentina quando o oito vezes vencedor da Bola de Ouro se aposentar da seleção. Isso pode acontecer após a Copa do Mundo deste verão na América do Norte, já que Messi ainda não confirmou se irá disputar um segundo título mundial com a Albiceleste.

  • Messi fará parte da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026?

    A expectativa é que esse grande jogador de todos os tempos faça parte da seleção de Lionel Scaloni, já que ele voltou à ação competitiva em 2026 com o Inter Miami, vencedor da MLS Cup. Ele está recuperando a forma e a condição física antes de possíveis partidas pela seleção.

    Messi ajudou a inspirar a Argentina à glória na Copa do Mundo do Catar 2022, completando assim sua brilhante coleção de medalhas. Ele já soma 197 partidas e 115 gols pela seleção, com grandes chances de que ele — assim como seu eterno rival Cristiano Ronaldo — alcance a marca de 1.000 gols na carreira em algum momento.

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  • Leandro Paredes Lionel Messi ArgentinaGetty

    Quem vai suceder Messi como capitão da Argentina?

    Participar de mais um grande torneio contribuiria para essa causa, já que a Argentina deve ter um bom desempenho na defesa do título. Chegará, porém, o dia em que Messi não estará mais disponível para a seleção. Nesse momento, será necessário um novo capitão para assumir a braçadeira mais prestigiada.

    Vários candidatos estão prontos para reivindicar esse papel, com o ex-atacante do Barcelona e da Argentina, Saviola, revelando ao Marca quem ele escolheria: “[Leandro] Paredes tem muita personalidade. É um jogador que vem se provando nos últimos anos e pode se tornar um capitão fantástico.”

    Ele acrescentou sobre outros candidatos que possuem a experiência necessária para capitanejar a Argentina: “Julian [Álvarez], [Nicolás] Tagliafico, Dibu [Emi Martínez], acho que esse é o tipo de jogador que estamos procurando.”

  • Argentina pronta para competir com Espanha, Inglaterra e França

    Se for convocado neste verão, Messi assumirá a capitania. Saviola acredita que essa responsabilidade não pesará tanto sobre o imprevisível camisa 10 como antes, já que não há mais nada a conquistar para o icônico atacante.

    Saviola acrescentou, sobre Messi participar do principal evento da FIFA pela sexta vez: “Ele finalmente se livrou do pesado fardo de não conseguir ganhar a Copa do Mundo. Agora ele certamente vai aproveitar. Ele sempre quer o melhor para a Argentina, e esse tipo de jogador sempre compete e quer vencer.”

    Nenhuma nação conseguiu conquistar a Copa do Mundo duas vezes consecutivas desde o Brasil em 1958 e 1962. A Argentina acredita que pode quebrar essa tendência em 2026, apesar de enfrentar uma competição acirrada pelo título contra seleções como Espanha, França, Portugal, Inglaterra e Alemanha.

    Saviola disse: “Somos candidatos. Porque já ganhamos a Copa do Mundo; e porque temos o melhor jogador do mundo e um dos melhores da história.

    “Quando você chega ao topo, precisa continuar provando seu valor e conquistando respeito como atual campeão mundial. Espero que possamos enfrentar a Espanha nas fases finais da Copa do Mundo.”

  • Lamine Yamal Lionel MessiGetty

    Última dança: Messi, Ronaldo e Neymar podem estar se despedindo

    A Argentina deveria ter enfrentado a Espanha, campeã do Campeonato Europeu, na Finalissima de 2026 — com Messi e Lamine Yamal possivelmente se enfrentando —, mas essa partida foi cancelada, pois não foi possível encontrar uma data e um local adequados.

    A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho e se estenderá até 19 de julho. Várias figuras icônicas poderão receber suas despedidas nesse evento, com nomes como Messi, Ronaldo e Neymar se preparando para suas últimas atuações.

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