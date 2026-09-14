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Capitão do Liverpool, Virgil van Dijk terá segunda reunião com o novo técnico para decidir o futuro em meio à incerteza sobre o contrato em Anfield
Segunda rodada de conversas decisivas marcada para a capitã da Holanda
Após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo, encerrada na fase de 32 avos de final, a federação holandesa supervisionou uma grande mudança no comando técnico. Ronald Koeman deixou o cargo, abrindo caminho para que o ex-treinador do Barcelona Xavi assumisse o comando da seleção nacional.
Essa troca de comando lançou dúvidas sobre a continuidade do papel de Van Dijk por seu país. Para ter mais clareza, o defensor de 96 partidas pela seleção iniciou conversas com Xavi sobre seu lugar no grupo.
The Athletic informa que uma reunião formal está marcada para as próximas semanas. Os dois já fizeram um contato inicial no meio da semana, quando o Liverpool enfrentou o Atletico Madrid na Champions League.
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Zagueiro desafiante mira a Euro 2028
Apesar de estar completando 35 anos, o pilar do Liverpool segue confiante em sua capacidade de competir no mais alto nível do futebol internacional. Ele tem ambições claras de conduzir a Holanda ao próximo Campeonato Europeu.
"Sinto que ainda posso ser valioso e importante para a equipe", afirmou Van Dijk ao falar sobre suas perspectivas na seleção.
O zagueiro está totalmente preparado para a possibilidade de o novo técnico querer levar o elenco em uma direção diferente. No entanto, ele espera que sua visão esteja alinhada com os planos imediatos de Xavi.
"Se estivermos na mesma sintonia quanto a isso, teremos dois bons anos pela frente até a Euro 2028", acrescentou. "E, se não, vamos ver."
Incerteza se estendendo até Anfield
A busca de Van Dijk por clareza não se limita ao cenário internacional. O experiente defensor entrou nos últimos 12 meses de seu contrato atual com o Liverpool, criando uma sensação subjacente de ambiguidade em torno de seu futuro no clube.
Relatos sugerem que os dirigentes de Anfield não têm pressa para finalizar uma renovação. Acredita-se que as negociações formais por um novo contrato serão adiadas até o próximo ano, forçando o capitão a se concentrar estritamente em suas atuações dentro de campo.
Essa dupla incerteza surge durante um período de transição complicado para o Liverpool sob o comando do técnico Andoni Iraola. O gigante da Premier League teve um início vacilante nesta temporada, com três empates nas quatro primeiras partidas após uma frustrante igualdade no fim de semana contra o Fulham.
- AFP
Maratona de jogos ganha cada vez mais peso
Antes de seguir para os compromissos internacionais, Van Dijk precisa ajudar a conduzir o cambaleante Liverpool de Iraola em uma dobradinha de jogos domésticos. O Liverpool recebe o Tottenham no confronto da Copa da Liga de terça-feira, seguido por um duelo crucial pela liga no domingo contra o Bournemouth, ex-clube de Iraola.
Quando os compromissos pelos clubes forem interrompidos, a Holanda terá pela frente uma janela internacional extenuante de quatro jogos. A passagem de Xavi começa com uma estreia de alto nível na Liga das Nações contra a Alemanha, antes de a seleção holandesa encarar uma rodada dupla contra a Sérvia e um último compromisso diante da Grécia.
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