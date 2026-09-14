Após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo, encerrada na fase de 32 avos de final, a federação holandesa supervisionou uma grande mudança no comando técnico. Ronald Koeman deixou o cargo, abrindo caminho para que o ex-treinador do Barcelona Xavi assumisse o comando da seleção nacional.

Essa troca de comando lançou dúvidas sobre a continuidade do papel de Van Dijk por seu país. Para ter mais clareza, o defensor de 96 partidas pela seleção iniciou conversas com Xavi sobre seu lugar no grupo.

The Athletic informa que uma reunião formal está marcada para as próximas semanas. Os dois já fizeram um contato inicial no meio da semana, quando o Liverpool enfrentou o Atletico Madrid na Champions League.



