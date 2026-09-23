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Virgil van Dijk Liverpool 2026-27 clapGetty
Muhammad Zaki
Traduzido por

Capitão do Liverpool, Virgil van Dijk revela por que rejeitou a aposentadoria da seleção da Holanda após conversas "enormes" com Xavi

V. van Dijk
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Xavi Hernández
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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, confirmou que vai continuar sua carreira internacional pela Holanda após conversas decisivas com o novo técnico Xavi. O veterano defensor havia sinalizado anteriormente uma possível aposentadoria da seleção holandesa após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo no início deste verão.

  • Futuro da Holanda garantido

    O jogador com 96 partidas pela seleção considerou deixar a equipe nacional após uma melancólica eliminação na Copa do Mundo. Ronald Koeman deixou o cargo depois de uma surpreendente derrota para o Marrocos na fase de 32 avos de final, em junho, o que fez o zagueiro refletir sobre seu futuro internacional.

    No entanto, a nomeação do ex-técnico do Barcelona Xavi como novo treinador da seleção mudou o cenário. Uma troca altamente produtiva entre os dois convenceu o defensor a se comprometer com o próximo ciclo e seguir disponível para ser convocado.


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    Uma conversa direta

    Van Dijk admitiu que precisava de clareza e segurança antes de se comprometer com mais tempo de serviço internacional. No entanto, ao falar sobre sua conversa com Xavi, a estrela do Liverpool observou que não foi preciso muito para convencê-lo quando os parâmetros certos foram estabelecidos.

    "Obviamente foi uma decisão enorme", disse Van Dijk. "Eu precisava sentir a confiança e a combinação de respeito, alegria e tudo o que eu queria. Desde o primeiro segundo foi assim, então a conversa não precisou ser tão longa."

    O defensor agora está ansioso para começar o próximo capítulo de sua carreira internacional. Ele acrescentou: "Foi muito bom, então estou realmente ansioso para me apresentar para os quatro jogos importantes. Vamos fazer dos próximos dois anos, pelo menos, um período incrível."


  • Construindo bases defensivas

    Longe do cenário internacional, Van Dijk segue sendo o pilar de uma resistente linha defensiva do Liverpool. O Liverpool garantiu recentemente uma vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth pela Premier League, no domingo, registrando seu terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols em competições domésticas. Este é um feito que não era alcançado desde os três primeiros jogos de Arne Slot na campanha 2024-25.

    O capitão fez questão de creditar toda a equipe pela solidez defensiva. "Jogos sem sofrer gols são sempre um bom sinal", explicou Van Dijk. "Os caras da frente e os meio-campistas trabalham duro, e isso é uma ótima base para construir."

    Van Dijk também destacou sua parceria em desenvolvimento com Jeremy Jacquet, reforço de verão de 21 anos, e pediu que o jovem prospecto mantenha os pés no chão apesar dos elogios iniciais. Ele disse: "Ele é muito promissor, mas cabe a ele continuar trabalhando duro e manter a calma. Ainda há coisas que podemos melhorar, mas você aprende jogando partidas."


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  • imago-sport-1083637399.jpgDeFodi Images

    Teste da Liga das Nações se aproxima

    A Holanda enfrentará imediatamente um duro teste sob a nova liderança de Xavi. A seleção holandesa estreia na Liga das Nações da Uefa na quinta-feira, com um confronto de peso contra a Alemanha, que agora é comandada pelo ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp.

    Para Van Dijk, isso representa uma oportunidade única de enfrentar seu ex-treinador de clube no cenário internacional. Também serve como um ponto de partida crucial para a seleção holandesa se recuperar da decepção na Copa do Mundo e lançar as bases para a era Xavi.

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