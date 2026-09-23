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Capitão do Liverpool, Virgil van Dijk revela por que rejeitou a aposentadoria da seleção da Holanda após conversas "enormes" com Xavi
Futuro da Holanda garantido
O jogador com 96 partidas pela seleção considerou deixar a equipe nacional após uma melancólica eliminação na Copa do Mundo. Ronald Koeman deixou o cargo depois de uma surpreendente derrota para o Marrocos na fase de 32 avos de final, em junho, o que fez o zagueiro refletir sobre seu futuro internacional.
No entanto, a nomeação do ex-técnico do Barcelona Xavi como novo treinador da seleção mudou o cenário. Uma troca altamente produtiva entre os dois convenceu o defensor a se comprometer com o próximo ciclo e seguir disponível para ser convocado.
- AFP
Uma conversa direta
Van Dijk admitiu que precisava de clareza e segurança antes de se comprometer com mais tempo de serviço internacional. No entanto, ao falar sobre sua conversa com Xavi, a estrela do Liverpool observou que não foi preciso muito para convencê-lo quando os parâmetros certos foram estabelecidos.
"Obviamente foi uma decisão enorme", disse Van Dijk. "Eu precisava sentir a confiança e a combinação de respeito, alegria e tudo o que eu queria. Desde o primeiro segundo foi assim, então a conversa não precisou ser tão longa."
O defensor agora está ansioso para começar o próximo capítulo de sua carreira internacional. Ele acrescentou: "Foi muito bom, então estou realmente ansioso para me apresentar para os quatro jogos importantes. Vamos fazer dos próximos dois anos, pelo menos, um período incrível."
Construindo bases defensivas
Longe do cenário internacional, Van Dijk segue sendo o pilar de uma resistente linha defensiva do Liverpool. O Liverpool garantiu recentemente uma vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth pela Premier League, no domingo, registrando seu terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols em competições domésticas. Este é um feito que não era alcançado desde os três primeiros jogos de Arne Slot na campanha 2024-25.
O capitão fez questão de creditar toda a equipe pela solidez defensiva. "Jogos sem sofrer gols são sempre um bom sinal", explicou Van Dijk. "Os caras da frente e os meio-campistas trabalham duro, e isso é uma ótima base para construir."
Van Dijk também destacou sua parceria em desenvolvimento com Jeremy Jacquet, reforço de verão de 21 anos, e pediu que o jovem prospecto mantenha os pés no chão apesar dos elogios iniciais. Ele disse: "Ele é muito promissor, mas cabe a ele continuar trabalhando duro e manter a calma. Ainda há coisas que podemos melhorar, mas você aprende jogando partidas."
- DeFodi Images
Teste da Liga das Nações se aproxima
A Holanda enfrentará imediatamente um duro teste sob a nova liderança de Xavi. A seleção holandesa estreia na Liga das Nações da Uefa na quinta-feira, com um confronto de peso contra a Alemanha, que agora é comandada pelo ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp.
Para Van Dijk, isso representa uma oportunidade única de enfrentar seu ex-treinador de clube no cenário internacional. Também serve como um ponto de partida crucial para a seleção holandesa se recuperar da decepção na Copa do Mundo e lançar as bases para a era Xavi.
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