Capitão do Liverpool, Virgil van Dijk revela por que rejeitou a aposentadoria da seleção da Holanda após conversas "enormes" com Xavi

Van Dijk admitiu que precisava de clareza e segurança antes de se comprometer com mais tempo de serviço internacional. No entanto, ao falar sobre sua conversa com Xavi, a estrela do Liverpool observou que não foi preciso muito para convencê-lo quando os parâmetros certos foram estabelecidos.

"Obviamente foi uma decisão enorme", disse Van Dijk. "Eu precisava sentir a confiança e a combinação de respeito, alegria e tudo o que eu queria. Desde o primeiro segundo foi assim, então a conversa não precisou ser tão longa."

O defensor agora está ansioso para começar o próximo capítulo de sua carreira internacional. Ele acrescentou: "Foi muito bom, então estou realmente ansioso para me apresentar para os quatro jogos importantes. Vamos fazer dos próximos dois anos, pelo menos, um período incrível."



