O Celtic foi completamente dominado por seu rival mais ferrenho no domingo, o que levou McGregor a criticar publicamente a grave falta de entrosamento no elenco. Falando à Sky Sports após a partida, o meio-campista não poupou palavras ao analisar a dura realidade da derrota por três gols em Ibrox.

"Não éramos nós. A diferença entre os dois times foi que você viu um time e depois viu também um time de indivíduos", afirmou McGregor. Ele enfatizou que o Rangers atua como um grupo unido, enquanto seus próprios companheiros falharam completamente em funcionar juntos durante o confronto crucial das quartas de final.