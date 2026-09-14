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St. Mirren v Celtic - William Hill Premiership 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Capitão do Celtic, Callum McGregor detona seu elenco por agir como um time de indivíduos após derrota desastrosa para o Rangers

C. McGregor
Celtic
Rangers x Celtic
Rangers
League Cup

Callum McGregor fez uma avaliação brutalmente honesta de sua equipe depois de o Celtic sofrer uma dura derrota por 3 a 0 para o arquirrival Rangers na Copa da Liga. O capitão acusou seus companheiros de atuarem como um grupo desorganizado de indivíduos, em vez de uma unidade coesa, e alertou que as atuais vulnerabilidades defensivas e a falta de esforço coletivo são simplesmente inaceitáveis.

  • Análise contundente de uma derrota desastrosa

    O Celtic foi completamente dominado por seu rival mais ferrenho no domingo, o que levou McGregor a criticar publicamente a grave falta de entrosamento no elenco. Falando à Sky Sports após a partida, o meio-campista não poupou palavras ao analisar a dura realidade da derrota por três gols em Ibrox.

    "Não éramos nós. A diferença entre os dois times foi que você viu um time e depois viu também um time de indivíduos", afirmou McGregor. Ele enfatizou que o Rangers atua como um grupo unido, enquanto seus próprios companheiros falharam completamente em funcionar juntos durante o confronto crucial das quartas de final.

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  • Celtic v LASK - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

    Falhas defensivas e falta de empenho

    McGregor ficou particularmente frustrado com a falta de intensidade defensiva, observando que os jogadores só queriam participar quando estavam com a posse de bola. "Parecíamos um time de indivíduos que gostam de fazer a própria coisa e jogar quando pegamos na bola, não necessariamente correr quando você não tem a bola, [o que é] algo que você não pode fazer quando vem aqui", explicou.

    O capitão deixou claro que sobreviver em Ibrox exige comprometimento máximo de todos em campo, acrescentando: "Você não consegue defender com seis jogadores, é impossível."

  • Um padrão recorrente de colapsos europeus

    Esse revés doméstico veio logo depois de outro colapso defensivo significativo, já que o Celtic recentemente desperdiçou uma enorme vantagem no placar agregado e acabou eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões. A equipe havia aberto 3 a 0 no jogo de ida contra o time austríaco LASK, mas acabou derrotada por 5 a 1 na partida e por 5 a 4 no agregado. Ao falar sobre o medo de outra goleada, McGregor revelou as instruções que deu no meio do jogo a Cameron Carter-Vickers e Liam Scales. "Você com certeza não quer tomar quatro ou cinco. Assim que os gols começam a sair, eu digo para Cameron Carter-Vickers e Liam Scales: chega de gols", admitiu.

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  • St. Mirren v Celtic - William Hill Premiership 2026/27Getty Images Sport

    O que vem por aí para o Celtic?

    O Celtic não tem tempo para ficar remoendo essas decepções consecutivas, já que terá uma agenda exigente nos próximos dias. O clube recebe o time húngaro Ferencvaros pela Liga Europa na quinta-feira, antes de um reencontro imediato no cenário doméstico contra o Rangers no Celtic Park, no domingo, pela Premiership escocesa.

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