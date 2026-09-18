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Capitão do Barcelona, Raphinha confirma desejo de assinar novo contrato e se aposentar no Camp Nou
Início sensacional de temporada reforça o compromisso de Raphinha
Após um verão de intensa especulação sobre seu futuro, Raphinha encerrou de vez os rumores sobre uma saída ao confirmar sua intenção de permanecer no Barcelona no futuro previsível. O atacante revelou que está ansioso para se sentar com a diretoria do clube e discutir um novo contrato.
Raphinha foi nomeado o primeiro capitão pelo técnico Hansi Flick nesta temporada, e essa responsabilidade adicional parece ter elevado seu desempenho em campo. O jogador atualmente lidera a artilharia na Espanha com nove gols, comprovando seu imenso valor para uma equipe que começou a campanha doméstica de forma espetacular.
- AFP
Conversas para renovação de contrato no horizonte
O atual acordo entre Raphinha e Barcelona vai até o verão de 2028, mas o diretor esportivo Deco já indicou que o clube tem planos para garantir seu futuro a longo prazo. Raphinha recebeu bem o convite para negociar, explicando seus pensamentos iniciais quando anteriormente comprometeu seu futuro com o gigante espanhol.
"Renovei até 2028 com a ideia de que, até lá, eu teria 30 ou 31 anos e não sabia como eu estaria", disse Raphinha à RAC1. O jogador admitiu que sua condição física excepcional e sua fase brilhante mudaram completamente sua perspectiva em relação a quantos anos ainda lhe restam no mais alto nível do futebol europeu.
Se aposentar no Camp Nou é o sonho máximo
Raphinha se sente completamente à vontade sob o comando de Hansi Flick e acredita que pode manter seu rendimento notável por mais algumas temporadas. O artilheiro quer retribuir a confiança depositada nele, dedicando o restante de sua carreira de jogador ao Barcelona.
Ao enfatizar seu desejo de evitar futuras transferências, Raphinha afirmou com confiança: "Mas, pelo modo como comecei a temporada, entendo que tenho condições de durar mais alguns anos. Então, sim, eu ficaria feliz em renovar meu contrato por mais um tempo e encerrar minha carreira aqui sem precisar ir para outro lugar." Seu hat-trick recente contra o Racing Santander destaca exatamente por que o Barcelona está desesperado para mantê-lo.
- Getty Images
O que vem a seguir para Barcelona e Raphinha?
Raphinha voltará à ação no cenário doméstico no sábado, quando o Barcelona enfrentar o Sevilla no Ramon Sanchez-Pizjuan. O capitão estará determinado a aumentar sua impressionante marca de nove gols na liga e manter o embalo. Após esse compromisso, o foco passará para os próximos jogos cruciais da Liga dos Campeões da UEFA, em que Raphinha recentemente marcou duas vezes na brilhante vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord.
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