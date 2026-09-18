Capitão do Barcelona, Raphinha confirma desejo de assinar novo contrato e se aposentar no Camp Nou

Após um verão de intensa especulação sobre seu futuro, Raphinha encerrou de vez os rumores sobre uma saída ao confirmar sua intenção de permanecer no Barcelona no futuro previsível. O atacante revelou que está ansioso para se sentar com a diretoria do clube e discutir um novo contrato.

Raphinha foi nomeado o primeiro capitão pelo técnico Hansi Flick nesta temporada, e essa responsabilidade adicional parece ter elevado seu desempenho em campo. O jogador atualmente lidera a artilharia na Espanha com nove gols, comprovando seu imenso valor para uma equipe que começou a campanha doméstica de forma espetacular.