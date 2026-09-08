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Capitão da Juventus, Manuel Locatelli pode ficar três meses fora, e crise no meio-campo se agrava para Luciano Spalletti
Locatelli passa por cirurgia por lesão no menisco
O capitão da Juventus sofreu a lesão durante o empate duro de domingo contra a rival AC Milan, no Allianz Stadium. Após a partida, o jogador de 28 anos passou por exames médicos detalhados para determinar a gravidade do desconforto no joelho. Os testes confirmaram os piores temores da equipe médica da Juventus, ao revelar uma lesão significativa no menisco externo que exige intervenção imediata. Para garantir uma recuperação completa, o clube optou por um procedimento cirúrgico para reparar o dano, em vez de uma simples remoção do tecido afetado.
Segundo o Tuttosport, a solução médica preferida é uma sutura no menisco, uma opção mais sólida, mas com tempo de recuperação de pelo menos 3 meses. Embora essa abordagem ofereça um resultado mais duradouro a longo prazo para a carreira do jogador, ela praticamente tira Locatelli de ação até a pausa de inverno.
- Getty Images
Opções no meio-campo estão se esgotando para Spalletti
O momento da ausência de Locatelli não poderia ser pior para a Juventus, já que o setor de meio-campo já está operando no limite. O clube atravessa atualmente uma crise de longo prazo sem Khephren Thuram, que foi forçado a passar por cirurgia para tratar uma síndrome femoropatelar. Não se espera que o meio-campista francês retorne à ação competitiva antes de 2027, deixando um enorme vazio no centro do campo que Locatelli vinha ajudando a preencher.
Agravando esses problemas está a dificuldade contínua de manter outros nomes importantes em campo. O internacional dos Estados Unidos Weston McKennie foi forçado a desfalcar os dois últimos jogos devido a uma fadiga muscular persistente, enquanto o reforço contratado no verão europeu, Pape Sarr, ainda não conseguiu causar impacto significativo. Sarr chegou do Tottenham Hotspur com um pequeno problema muscular e não teve a preparação necessária na pré-temporada para ser integrado ao time titular imediatamente.
Preocupações mais amplas com lesões em todo o elenco da Juventus
Os problemas da Juventus vão muito além do meio-campo, com várias outras áreas do campo afetadas pela atual onda de lesões. O atacante estrela Kenan Yildiz segue fora a longo prazo após passar por uma cirurgia no pé, e seu retorno não é esperado antes da pausa internacional de novembro. A ausência da criatividade de Yildiz no terço final já foi sentida nos empates recentes, e a perda adicional da capacidade de distribuição de Locatelli vindo de trás só agrava ainda mais as dificuldades da equipe para furar blocos defensivos disciplinados na Serie A.
Em outro setor, a profundidade defensiva também está sendo testada. Jeff Ekhator e Juan Cabal estão atualmente fora e devem desfalcar o time por aproximadamente mais um mês enquanto se recuperam de seus respectivos problemas físicos. Enquanto isso, o internacional italiano Andrea Cambiaso se recupera de uma leve entorse no tornozelo, embora exista a esperança de que ele volte ao grupo antes de seus companheiros.
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Reforços da próxima geração e oportunidades para a base
Diante da falta de opções experientes, Spalletti agora é obrigado a olhar internamente para as categorias de base do clube para suprir essa lacuna. A equipe Juventus Next Gen, que compete nas divisões inferiores do futebol italiano, deve fornecer vários reforços para os treinamentos e para as listas de convocados do time principal. Um nome que tem surgido com frequência nas discussões técnicas é Augusto Owusu, o talentoso jovem que impressionou os olheiros com suas atuações pela equipe reserva.
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