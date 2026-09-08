O capitão da Juventus sofreu a lesão durante o empate duro de domingo contra a rival AC Milan, no Allianz Stadium. Após a partida, o jogador de 28 anos passou por exames médicos detalhados para determinar a gravidade do desconforto no joelho. Os testes confirmaram os piores temores da equipe médica da Juventus, ao revelar uma lesão significativa no menisco externo que exige intervenção imediata. Para garantir uma recuperação completa, o clube optou por um procedimento cirúrgico para reparar o dano, em vez de uma simples remoção do tecido afetado.

Segundo o Tuttosport, a solução médica preferida é uma sutura no menisco, uma opção mais sólida, mas com tempo de recuperação de pelo menos 3 meses. Embora essa abordagem ofereça um resultado mais duradouro a longo prazo para a carreira do jogador, ela praticamente tira Locatelli de ação até a pausa de inverno.