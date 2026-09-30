Questionado sobre se o veredito do City foi tema de conversa dentro do elenco, Kane admitiu que não fazia a menor ideia. "Para ser sincero, hoje eu literalmente nem soube da notícia até depois do jogo", afirmou. "Fiquei o dia todo sem mexer no celular. Não posso comentar sobre isso agora. Tenho certeza de que nos próximos dias isso será falado de maneira casual. Eu sempre digo que, quando estamos aqui, estamos com a Inglaterra."

O artilheiro acrescentou que Anderson e Guehi lidariam com a situação quando voltassem aos compromissos pelos clubes, ao mesmo tempo em que avaliou a atuação da equipe. "Missão cumprida, foi uma atuação profissional", disse Kane. "Estamos com a cabeça na Inglaterra e esses caras vão lidar com isso, obviamente, quando estiverem de volta. Do nosso ponto de vista, tudo gira em torno da Croácia no sábado."

Enquanto isso, Tuchel confirmou que não foi falar com seu contingente do City. "Não fui. Estou com a consciência pesada agora", confessou o técnico ao ser questionado se precisava cuidar da dupla. "Na verdade, não fui porque estou focado apenas em tudo o que temos de resolver aqui e em preparar a equipe. Não falei com eles sobre o assunto e não vou comentar sobre isso.

"Acho que Marc hoje foi absolutamente excelente depois de uma partida difícil contra a Espanha. A reação foi do mais alto nível e Elliot Anderson também fez uma boa partida."



