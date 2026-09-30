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Capitão da Inglaterra, Harry Kane revela reação no elenco da seleção após o Manchester City ser considerado culpado por violações das regras financeiras
City foi considerado culpado antes da vitória da Inglaterra
A Premier League soltou uma bomba na tarde de terça-feira ao confirmar que o Manchester City foi considerado culpado de todas as acusações relacionadas a violações das regras financeiras. Uma comissão independente determinou que o gigante do Etihad usou acordos "simulados" entre 2009 e 2018 para inflar falsamente a receita e reduzir custos.
Esse anúncio monumental veio apenas algumas horas antes de a Inglaterra entrar em campo em Praga. A equipe de Thomas Tuchel garantiu uma confortável vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia pela Liga das Nações, se recuperando da derrota na estreia para a atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha.
Apesar da notícia de última hora envolvendo seu clube, a dupla do City Elliot Anderson e Marc Guehi foi titular na partida. Os donos da casa jogaram boa parte do confronto com 10 homens depois que Pavel Sulc recebeu cartão vermelho por uma entrada dura e atrasada em Anderson após revisão do VAR. O atacante do Barcelona Anthony Gordon abriu o placar logo depois do intervalo, antes de Kane garantir o resultado aos 69 minutos.
Kane e Tuchel comentam a notícia bombástica
Questionado sobre se o veredito do City foi tema de conversa dentro do elenco, Kane admitiu que não fazia a menor ideia. "Para ser sincero, hoje eu literalmente nem soube da notícia até depois do jogo", afirmou. "Fiquei o dia todo sem mexer no celular. Não posso comentar sobre isso agora. Tenho certeza de que nos próximos dias isso será falado de maneira casual. Eu sempre digo que, quando estamos aqui, estamos com a Inglaterra."
O artilheiro acrescentou que Anderson e Guehi lidariam com a situação quando voltassem aos compromissos pelos clubes, ao mesmo tempo em que avaliou a atuação da equipe. "Missão cumprida, foi uma atuação profissional", disse Kane. "Estamos com a cabeça na Inglaterra e esses caras vão lidar com isso, obviamente, quando estiverem de volta. Do nosso ponto de vista, tudo gira em torno da Croácia no sábado."
Enquanto isso, Tuchel confirmou que não foi falar com seu contingente do City. "Não fui. Estou com a consciência pesada agora", confessou o técnico ao ser questionado se precisava cuidar da dupla. "Na verdade, não fui porque estou focado apenas em tudo o que temos de resolver aqui e em preparar a equipe. Não falei com eles sobre o assunto e não vou comentar sobre isso.
"Acho que Marc hoje foi absolutamente excelente depois de uma partida difícil contra a Espanha. A reação foi do mais alto nível e Elliot Anderson também fez uma boa partida."
Manchester City mantém a inocência em meio à ameaça de expulsão
Enquanto a seleção da Inglaterra segue totalmente focada em seus compromissos internacionais, as consequências da decisão da comissão independente vão dominar o cenário doméstico. A Premier League afirmou que eventuais sanções serão definidas em uma audiência posterior. Diz-se que a expulsão da elite é uma possibilidade real para o clube de Manchester.
O City já divulgou um comunicado mantendo sua inocência e deve apresentar um recurso antes do prazo de 2 de outubro. Por enquanto, o elenco de Tuchel conseguiu se blindar do barulho externo.
Inglaterra muda o foco para o teste contra a Croácia
A Inglaterra precisa voltar rapidamente suas atenções para um confronto crucial da Liga das Nações contra a Croácia na noite de sábado. Será vital aproveitar a atuação segura e sem sofrer gols em Praga, enquanto Tuchel busca estabelecer embalo e deixar para trás de vez a recente derrota para a Espanha.
Depois da viagem à Croácia, a Inglaterra voltará ao Estádio de Wembley na próxima terça-feira para o jogo de volta contra a Tchéquia, quando Kane e companhia esperarão consolidar sua posição na fase de grupos.
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