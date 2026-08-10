AFP
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Capitão da Inglaterra, Harry Kane deve recusar retorno ao Tottenham para assinar novo contrato de longo prazo com o Bayern de Munique
Kane se prepara para uma longa permanência na Baviera
O capitão da Inglaterra entrou nos 12 meses finais de seu atual contrato com o Bayern, mas qualquer temor de que ele pudesse estar procurando uma forma de deixar a Allianz Arena foi rapidamente dissipado pelos relatos mais recentes. Segundo informações, Kane terá conversas com o gigante alemão nesta semana sobre uma renovação, no retorno à pré-temporada.
O contrato atual de Kane, que, segundo informações, vale £21,5 milhões por ano, tem mais um ano de duração, e há um desejo de todas as partes de estender os termos. Com a nova temporada no horizonte, o clube quer evitar quaisquer distrações desnecessárias em relação à situação contratual de sua principal estrela, garantindo que o foco permaneça inteiramente em retomar a hegemonia tanto no cenário doméstico quanto no europeu.
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Novo contrato de três anos está sobre a mesa
De acordo com o The Times, Kane receberá a oferta de um novo contrato de três anos, que vai até um mês antes de ele completar 36 anos. Esse compromisso representaria uma importante demonstração de intenção tanto do jogador quanto do clube, cobrindo efetivamente os anos finais do auge da ilustre carreira de Kane.
Havia sido sugerido em alguns círculos que Kane exploraria um retorno à Premier League, com o ex-clube Tottenham na disputa, assim que tivesse conquistado grandes títulos com o Bayern. A narrativa do "rei do retorno para casa" costuma cativar os torcedores de futebol, e muitos esperavam que Kane acabasse voltando a Londres para terminar o que começou. No entanto, a realidade do seu sucesso na Alemanha mudou essas prioridades.
Recorde de Shearer fica em segundo plano
Kane segue a apenas 47 gols do recorde histórico de Alan Shearer na Premier League, de 260. Durante anos, a perseguição à marca de Shearer foi vista como um dos principais motores da carreira de Kane na Inglaterra, e muitos estatísticos acreditavam que era uma questão de “quando”, e não de “se”, ele a quebraria.
Mas, após conquistar dois títulos da Bundesliga, Kane está priorizando vencer a Champions League e acredita que o Bayern é capaz de fazer isso. O prestigiado troféu europeu segue sendo o objetivo máximo de Kane, que chegou perto de conquistá-lo com o Tottenham em 2019. Ele vê o gigante bávaro como um dos poucos clubes do futebol mundial que oferece uma plataforma garantida para competir na reta final do torneio em toda temporada.
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Ambições da Bola de Ouro na Baviera
Kane marcou 61 gols em 51 jogos por todas as competições pelo Bayern na última temporada, elevando seu total para 146 gols em três anos na Baviera. Esses números impressionantes o colocaram com firmeza na conversa pelos maiores prêmios individuais do futebol. O jogador de 33 anos também é o atual favorito para vencer a Bola de Ouro, que será entregue em Londres, em outubro. Sua capacidade de manter níveis tão altos de desempenho no clube e na seleção silenciou quaisquer críticos que sugeriram que ele poderia ter dificuldades fora do ambiente do Tottenham.
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