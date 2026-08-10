O capitão da Inglaterra entrou nos 12 meses finais de seu atual contrato com o Bayern, mas qualquer temor de que ele pudesse estar procurando uma forma de deixar a Allianz Arena foi rapidamente dissipado pelos relatos mais recentes. Segundo informações, Kane terá conversas com o gigante alemão nesta semana sobre uma renovação, no retorno à pré-temporada.

O contrato atual de Kane, que, segundo informações, vale £21,5 milhões por ano, tem mais um ano de duração, e há um desejo de todas as partes de estender os termos. Com a nova temporada no horizonte, o clube quer evitar quaisquer distrações desnecessárias em relação à situação contratual de sua principal estrela, garantindo que o foco permaneça inteiramente em retomar a hegemonia tanto no cenário doméstico quanto no europeu.