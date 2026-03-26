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Capitão América: Quem comandará a seleção masculina de futebol dos EUA na Copa do Mundo de 2026? Freddy Adu explica por que Christian Pulisic pode ser preterido na comparação com Landon Donovan
Seleção do capitão: fatores importantes a serem considerados
O técnico Mauricio Pochettino tem a tarefa de escolher um jogador experiente para assumir o papel de líder em campo quando o principal evento da FIFA chegar à América do Norte. Uma figura carismática que continua atuando pelo AC Milan, gigante da Série A, certamente estará nos planos do técnico argentino.
Adu, no entanto, afirmou: “Acho que você deve deixar um cara como Pulisic simplesmente entrar em campo e jogar. Ele já está sendo chamado de Capitão América!” Essa é uma das considerações que precisa ser levada em conta ao escolher o capitão para um grande torneio — quem já tem responsabilidades suficientes sem precisar de mais?
Pulisic parece se encaixar nesse perfil, já que os Estados Unidos frequentemente buscam inspiração no dinâmico jogador de 27 anos. Com isso em mente, ele deveria — assim como figuras de destaque antes dele — ser descartado da disputa?
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Quem será o capitão da seleção masculina de futebol dos EUA na Copa do Mundo de 2026?
Quando questionado sobre quem seria o capitão da seleção americana, o ex-jogador da USMNT Adu — em entrevista exclusiva ao GOAL, concedida através do site de apostas na Copa do Mundo — disse: “Acho que o Tyler fez um ótimo trabalho quando foi capitão na última Copa do Mundo. Pessoalmente, eu continuaria com ele como capitão.
“Mas imagino o Poch dando a braçadeira de capitão para um Pulisic ou Tim Ream, por exemplo. Se o Tim Ream for para a Copa do Mundo, ele é o mais experiente. Eu também consigo imaginá-lo fazendo algo assim, dando a braçadeira ao jogador mais experiente. Ele seria o mais velho da equipe naquele momento. Mas eu realmente acho que o Tyler fez um ótimo trabalho como capitão da equipe na última Copa do Mundo. Então, pessoalmente, eu continuaria com ele como capitão.
“Provavelmente irá para o Pulisic se não for para o Tyler, para ser sincero. Esses são os prós e contras que você precisa ponderar. Você quer que ele se concentre apenas em jogar e fazer o que sabe fazer. Ou você dá a ele a responsabilidade adicional de ser capitão também.
“É diferente porque, na minha época com um jogador como Landon Donovan, que na época era considerado o melhor jogador da equipe, ele tinha o nome, tinha tudo, mas não era o capitão. O capitão da seleção nacional na época era Carlos Bocanegra. Isso permitiu que Landon se concentrasse apenas em jogar, sem ter que se preocupar com mais nada, sem responsabilidades adicionais. Acho que você deve deixar um jogador como Pulisic entrar em campo e simplesmente jogar. Ele já está sendo chamado de Capitão América!”
Pochettino já tem em mente o time titular para a estreia na Copa do Mundo?
Embora ainda não tenha definido o capitão, também surgiram dúvidas sobre se Pochettino já tem em mente um time titular preferido. Ele analisou um grande número de jogadores — incluindo aqueles que atuam na MLS e em ligas mais distantes —, já que a ausência de uma campanha de qualificação permitiu aos anfitriões da Copa do Mundo realizarem várias experiências.
Com tantos nomes para escolher, Adu disse, quando questionado se Pochettino já montou uma escalação que gostaria de colocar em campo contra o Paraguai no SoFi Stadium em 12 de junho: “Neste momento, não. Não acho que ele tenha seu melhor time agora. Neste momento, não. Acho que ele vai ter. Haverá amistosos antes da Copa do Mundo e acho que ele vai definir seu melhor time titular durante esses jogos.
“Eu acho que ele já tem pelo menos metade dos jogadores em mente que sabe que serão titulares, e a outra metade ele ainda precisa definir. Você tem seus titulares, tem seus jogadores certos, tem o Pulisic, tem o [Weston] McKennie, tem esses. Esses jogadores estão definidos. Esses jogadores vão ser os titulares. Mas haverá outros jogadores que ainda não estão necessariamente garantidos e que vão disputar uma vaga.
“Já mencionei o [Folarin] Balogun antes, acho que ele não está garantido como titular no momento. Haverá disputa pela vaga de atacante. E, obviamente, no meio-campo, haverá muita disputa. E na defesa, haverá muita disputa.”
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Calendário da Seleção Masculina dos EUA: Datas dos amistosos pré-Copa do Mundo
Pochettino terá, como sugeriu Adu, a oportunidade de definir seus planos de convocação ao longo de uma série de amistosos. O primeiro deles será contra a Bélgica, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no sábado.
Portugal — sem Cristiano Ronaldo — será enfrentado no mesmo local em 1º de abril, antes de enfrentar o Senegal e a Alemanha em Charlotte e Chicago, respectivamente, imediatamente antes do início da fase final da Copa do Mundo.