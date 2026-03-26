Capitão América: Quem comandará a seleção masculina de futebol dos EUA na Copa do Mundo de 2026? Freddy Adu explica por que Christian Pulisic pode ser preterido na comparação com Landon Donovan

Quando questionado sobre quem seria o capitão da seleção americana, o ex-jogador da USMNT Adu — em entrevista exclusiva ao GOAL, concedida através do site de apostas na Copa do Mundo — disse: “Acho que o Tyler fez um ótimo trabalho quando foi capitão na última Copa do Mundo. Pessoalmente, eu continuaria com ele como capitão.

“Mas imagino o Poch dando a braçadeira de capitão para um Pulisic ou Tim Ream, por exemplo. Se o Tim Ream for para a Copa do Mundo, ele é o mais experiente. Eu também consigo imaginá-lo fazendo algo assim, dando a braçadeira ao jogador mais experiente. Ele seria o mais velho da equipe naquele momento. Mas eu realmente acho que o Tyler fez um ótimo trabalho como capitão da equipe na última Copa do Mundo. Então, pessoalmente, eu continuaria com ele como capitão.

“Provavelmente irá para o Pulisic se não for para o Tyler, para ser sincero. Esses são os prós e contras que você precisa ponderar. Você quer que ele se concentre apenas em jogar e fazer o que sabe fazer. Ou você dá a ele a responsabilidade adicional de ser capitão também.

“É diferente porque, na minha época com um jogador como Landon Donovan, que na época era considerado o melhor jogador da equipe, ele tinha o nome, tinha tudo, mas não era o capitão. O capitão da seleção nacional na época era Carlos Bocanegra. Isso permitiu que Landon se concentrasse apenas em jogar, sem ter que se preocupar com mais nada, sem responsabilidades adicionais. Acho que você deve deixar um jogador como Pulisic entrar em campo e simplesmente jogar. Ele já está sendo chamado de Capitão América!”