Ao comentar o lançamento da colaboração, a experiente goleira destacou sua ambição de reduzir a distância entre torcedores e o futebol feminino por meio de narrativas pessoais autênticas.

Ao detalhar a motivação por trás de sua decisão de se juntar à plataforma, Gallardo explicou, em declaração reproduzida pelo Marca: "O futebol feminino está crescendo enormemente em popularidade, e este é um momento incrivelmente empolgante para fazer parte do esporte. Ainda há muito trabalho a ser feito para aproximar os fãs das jogadoras e das histórias por trás do esporte. É por isso que estou muito feliz por me juntar ao OnlyFans."

Ao abordar como documentar sua campanha se alinha com ambições europeias de longo prazo, ela acrescentou: "Minha plataforma oferece mais um espaço onde os torcedores podem acompanhar minha trajetória ao longo da temporada, me conhecer fora de campo e se conectar com o universo mais amplo do futebol feminino. Vou oferecer uma visão da minha vida como jogadora, com foco na Liga dos Campeões de 2027-28, ao mesmo tempo em que celebro a comunidade em torno do esporte."