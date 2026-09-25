ZUMA Press Wire
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Capitã do Atlético de Madrid Feminino, Lola Gallardo entra no OnlyFans para oferecer acesso exclusivo à vida dentro e fora de campo
Goleiro garante empreendimento de conteúdo digital
A capitã e goleira do Atlético entrou em uma parceria formal com a plataforma digital OnlyFans para oferecer conteúdo exclusivo de bastidores, documentando rotinas de treino e a preparação para os dias de jogo. Com um currículo de elite, a vencedora do Troféu Zamora de 2024 já conquistou a Liga dos Campeões Feminina com o Lyon em 2020 e representou a Espanha em cinco grandes torneios internacionais. Paralelamente à carreira esportiva, o canal por assinatura também oferecerá um retrato autêntico de sua vida pessoal enquanto ela se prepara para receber seu primeiro filho com a esposa, Cristina Vicente.
- Focus Images
Goleiro destaca conexão com a comunidade
Ao comentar o lançamento da colaboração, a experiente goleira destacou sua ambição de reduzir a distância entre torcedores e o futebol feminino por meio de narrativas pessoais autênticas.
Ao detalhar a motivação por trás de sua decisão de se juntar à plataforma, Gallardo explicou, em declaração reproduzida pelo Marca: "O futebol feminino está crescendo enormemente em popularidade, e este é um momento incrivelmente empolgante para fazer parte do esporte. Ainda há muito trabalho a ser feito para aproximar os fãs das jogadoras e das histórias por trás do esporte. É por isso que estou muito feliz por me juntar ao OnlyFans."
Ao abordar como documentar sua campanha se alinha com ambições europeias de longo prazo, ela acrescentou: "Minha plataforma oferece mais um espaço onde os torcedores podem acompanhar minha trajetória ao longo da temporada, me conhecer fora de campo e se conectar com o universo mais amplo do futebol feminino. Vou oferecer uma visão da minha vida como jogadora, com foco na Liga dos Campeões de 2027-28, ao mesmo tempo em que celebro a comunidade em torno do esporte."
Atletas aderem a canais alternativos de mídia
A mudança da atleta de 33 anos amplia um contingente crescente de atletas de elite do esporte mundial que estão recorrendo a canais digitais diretos ao consumidor para se conectar com suas bases de fãs. Nomes de destaque em diferentes modalidades, incluindo as boxeadoras Shannon Courtenay e Shauna Browne, a tenista Chloe Paquet e a lutadora de MMA Shauna Bannon, criaram canais semelhantes. Essas plataformas permitem que estrelas do esporte feminino compartilhem paixões pessoais, como culinária, padel e vida em família, totalmente livres das limitações da mídia tradicional de transmissão.
- Alterphotos
Jogo difícil no cenário doméstico exige foco
Além de seu projeto digital recém-anunciado, Gallardo enfrenta tarefas urgentes dentro de campo, já tendo sofrido seis gols nas quatro primeiras partidas da Liga F. A equipe de David Gonzalez ocupa a oitava posição na tabela com seis pontos após um início pouco convincente na campanha doméstica. Um difícil jogo fora de casa contra o Athletic Club no domingo, 27 de setembro, exige resiliência defensiva imediata da capitã para frear a inconsistência no início da temporada e manter o ritmo dos líderes da liga.
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