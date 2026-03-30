Capello: “Sinto muito pela Itália, fiz uma escolha importante. Retegui tem o ritmo do futebol árabe. Pio Esposito vai se tornar fundamental”

"Ter superado esse obstáculo, com um primeiro tempo tímido e um segundo em que nos recuperamos, foi psicologicamente muito importante. Isso certamente ajudou os rapazes a compreender qual é o nosso verdadeiro valor, e acredito que Gattuso, de vista do jogo na Bósnia, também trabalhará nesse aspecto.





Gattuso e o grupo? Ter uma pessoa que te ajuda, te dá confiança, que vê nos momentos de dificuldade a necessidade de conversar contigo e de estar ao teu lado, que diz as coisas que a sua experiência lhe permite dizer, é certamente muito importante. Gattuso tem um passado no futebol que lhe permite comunicar com os seus jogadores também através de alguns exemplos, algumas lembranças... Afinal, os jogadores vivem de futebol, assistem aos jogos, sabem o que aconteceu, por isso acredito que esse aspecto possa realmente ser uma das chaves”.