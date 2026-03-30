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Fabio CapelloGetty Images
Emanuele Tramacere

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Capello: “Sinto muito pela Itália, fiz uma escolha importante. Retegui tem o ritmo do futebol árabe. Pio Esposito vai se tornar fundamental”

Itália
Bósnia e Herzegovina
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina x Itália
F. Capello
G. Gattuso
F. Esposito
M. Retegui

O ex-técnico da seleção inglesa e atual treinador impulsiona a Azzurri rumo à Copa do Mundo

Todos estão torcendo pela Seleção de Gennaro Gattuso. A Itália está ansiosa pela última partida das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo EUA-México-Canadá 2026, e entre aqueles que acompanharão com ansiedade o confronto contra a Bósnia, marcado para amanhã à noite em Zenica a partir das 20h45, estará também Fabio Capello.


O ex-técnico do Milan, da Roma e da Juventus, entre outros, e ex-técnico da Inglaterra concedeu uma entrevista à Gazzetta dello Sport, na qual destacou não apenas a ansiedade de viver esse desafio, mas também o potencial e as dificuldades que esse grupo está enfrentando.

  • O FLORETE

    "Fiz uma promessa, algo importante, mas não esperem que eu diga do que se trata, porque aí não daria certo. Eu sofro demais pela Seleção, sofro demais... Eu grito"

    • Publicidade

  • GATTUSO

    "Ter superado esse obstáculo, com um primeiro tempo tímido e um segundo em que nos recuperamos, foi psicologicamente muito importante. Isso certamente ajudou os rapazes a compreender qual é o nosso verdadeiro valor, e acredito que Gattuso, de vista do jogo na Bósnia, também trabalhará nesse aspecto.


    Gattuso e o grupo? Ter uma pessoa que te ajuda, te dá confiança, que vê nos momentos de dificuldade a necessidade de conversar contigo e de estar ao teu lado, que diz as coisas que a sua experiência lhe permite dizer, é certamente muito importante. Gattuso tem um passado no futebol que lhe permite comunicar com os seus jogadores também através de alguns exemplos, algumas lembranças... Afinal, os jogadores vivem de futebol, assistem aos jogos, sabem o que aconteceu, por isso acredito que esse aspecto possa realmente ser uma das chaves”.

  • Desculpe

    "Na quinta-feira, até me escapou um 'Noooooo' quando o Retegui recebeu aquela bola: acho que se ouviu em todo o lado. Mas era um momento demasiado importante, um jogo demasiado importante.

    A Itália tem os defeitos de sempre que vemos muitas vezes no futebol italiano: passes laterais, lentidão, pouca verticalização, pouca personalidade quando se tem a bola. Quanto aos aspectos positivos, a reação foi importante e também gostei da entrada de Pio Esposito, que deu um certo equilíbrio.


    Na frente, os três são bons, mas Retegui e Kean são um pouco parecidos demais. Pio, por outro lado, especialmente nos momentos importantes, tem aquela força e aquele jogo de cabeça que podem se tornar fundamentais, além de uma excelente visão de jogo. Retegui vem de algumas semanas sem jogar e o ritmo árabe é bem diferente do nosso; às vezes, você paga caro pela falta de adaptação.”

  • ESQUECER OS 12 ANOS SEM COPA DO MUNDO

    "É verdade, mas precisamos, a todo custo, entrar em campo com a mente livre, esquecendo o peso desses 12 anos de ausência da Copa do Mundo. Não é fácil, mas precisamos conseguir. Vamos jogar sem pressão."

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