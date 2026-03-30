Capello: “Sinto muito pela Itália, fiz uma escolha importante. Retegui tem o ritmo do futebol árabe. Pio Esposito vai se tornar fundamental”

Todos estão torcendo pela Seleção de Gennaro Gattuso. A Itália está ansiosa pela última partida das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo EUA-México-Canadá 2026, e entre aqueles que acompanharão com ansiedade o confronto contra a Bósnia, marcado para amanhã à noite em Zenica a partir das 20h45, estará também Fabio Capello.
O ex-técnico do Milan, da Roma e da Juventus, entre outros, e ex-técnico da Inglaterra concedeu uma entrevista à Gazzetta dello Sport, na qual destacou não apenas a ansiedade de viver esse desafio, mas também o potencial e as dificuldades que esse grupo está enfrentando.