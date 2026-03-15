"O empate do Inter com a Atalanta deve ter trazido alegria a Milanello, mas a viagem a Roma não deve ser subestimada de forma alguma. E, às vezes, quando você está empolgado e quer fazer demais, acaba exagerando e as coisas acabam mal". Fabio Capello fala assim ao La Gazzetta dello Sport, alertando o Milan, que enfrenta a Lazio fora de casa em uma partida que vale mais dois pontos para diminuir a diferença para o Inter e chegar a -5 na tabela. Allegri sabe interpretar bem os momentos e tem muita experiência. Além disso, ele é sempre equilibrado nas declarações. Ontem mesmo, na coletiva, ele manteve, com razão, um perfil discreto, continuando a insistir na Champions e tocando pouco no assunto do título: se o Milan chegasse a -5, isso não significaria automaticamente que o campeonato estaria reaberto. Sonhar e ter esperança é sempre lícito. Mas tudo continuaria a depender da Inter, que teria de perder pelo menos mais duas ou três partidas. E, ao mesmo tempo, o Milan não deve parar de vencer. Começando justamente esta noite, em Roma”.
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Capello: “Chivu está confuso, por que tirar Esposito? Disputa acirrada entre Inter e Milan, vamos esperar mais três rodadas; uma diferença de cinco pontos não significa necessariamente que o campeonato está reaberto”
Entre
"Para ser sincero, a minha impressão é que o Chivu está um pouco confuso. As substituições não me convenceram. Por que tirar o Esposito, que impedia que a equipe ficasse amontoada e obrigava a Dea a não avançar demais? Depois disso, de fato, a Atalanta ganhou espaço em campo".
MILANOS
"Jashari no lugar de Rabiot? Ainda o conheço muito pouco para dar uma opinião. Se Allegri o preferir a Ricci, de qualquer forma, terá seus motivos. Só sei que o Milan terá que estar muito organizado, porque a Lazio pode dar trabalho. Pulisic? Espero mais do Leão. O americano voltou há pouco tempo e está evoluindo. Já o português me parece ter perdido suas melhores características, ou seja, a aceleração e o um contra um. Talvez ele ainda não esteja em plena forma, mas no clássico não me agradou muito e, quando teve oportunidades de marcar, foi incomumente lento e se deixou abalar na hora de finalizar.”
RACO DE TÍTULO
"Vamos aguardar as próximas três rodadas (risos, nota do editor). O Inter enfrentará a Fiorentina fora de casa, depois a Roma em casa e o Como fora: três times que precisam de pontos e são difíceis de enfrentar. Se o Chivu deixar de somar pontos e, ao mesmo tempo, o Milan conseguir a vitória...".