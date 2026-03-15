Capello: “Chivu está confuso, por que tirar Esposito? Disputa acirrada entre Inter e Milan, vamos esperar mais três rodadas; uma diferença de cinco pontos não significa necessariamente que o campeonato está reaberto”

"O empate do Inter com a Atalanta deve ter trazido alegria a Milanello, mas a viagem a Roma não deve ser subestimada de forma alguma. E, às vezes, quando você está empolgado e quer fazer demais, acaba exagerando e as coisas acabam mal". Fabio Capello fala assim ao La Gazzetta dello Sport, alertando o Milan, que enfrenta a Lazio fora de casa em uma partida que vale mais dois pontos para diminuir a diferença para o Inter e chegar a -5 na tabela. Allegri sabe interpretar bem os momentos e tem muita experiência. Além disso, ele é sempre equilibrado nas declarações. Ontem mesmo, na coletiva, ele manteve, com razão, um perfil discreto, continuando a insistir na Champions e tocando pouco no assunto do título: se o Milan chegasse a -5, isso não significaria automaticamente que o campeonato estaria reaberto. Sonhar e ter esperança é sempre lícito. Mas tudo continuaria a depender da Inter, que teria de perder pelo menos mais duas ou três partidas. E, ao mesmo tempo, o Milan não deve parar de vencer. Começando justamente esta noite, em Roma”.