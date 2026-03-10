Capello após Atalanta x Bayern de Munique: “Foi bom que eles tenham sofrido apenas 6 gols, foi uma lição para o futebol italiano”

Se o Atalanta foi o único time italiano a se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, após o jogo desta noite, os nerazzurri também estão com um pé - ou talvez mais - fora da Europa. O time de Palladino perdeu por 1 a 6 em casa para o Bayern de Munique. Daqui a uma semana, será disputada a partida de volta na Alemanha, mas o jogo parece já estar decidido. O gol de Pasalic mantém aberta uma pequena porta que pode levar às quartas de final, mas na próxima quarta-feira será necessário um milagre para passar de fase; a equipe de Kompany garantiu as quartas graças aos gols de Stanisic, dois de Olise, Gnabry, Jackson e Musiala.