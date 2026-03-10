Se o Atalanta foi o único time italiano a se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, após o jogo desta noite, os nerazzurri também estão com um pé - ou talvez mais - fora da Europa. O time de Palladino perdeu por 1 a 6 em casa para o Bayern de Munique. Daqui a uma semana, será disputada a partida de volta na Alemanha, mas o jogo parece já estar decidido. O gol de Pasalic mantém aberta uma pequena porta que pode levar às quartas de final, mas na próxima quarta-feira será necessário um milagre para passar de fase; a equipe de Kompany garantiu as quartas graças aos gols de Stanisic, dois de Olise, Gnabry, Jackson e Musiala.
Traduzido por
Capello após Atalanta x Bayern de Munique: “Foi bom que eles tenham sofrido apenas 6 gols, foi uma lição para o futebol italiano”
“LIÇÃO AO FUTEBOL ITALIANO”
Analisando a partida nos estúdios da Sky Sport, o ex-técnico Fabio Capello comentou assim a derrota dos nerazzurri: “O Atalanta se saiu bem ao sofrer seis gols, porque o goleiro fez boas defesas, poderiam ter sido ainda mais. O Bayern de Munique é uma lição para o futebol italiano: a equipe de Palladino era a única classificada para as oitavas de final e havia derrotado o Borussia Dortmund, mas contra a primeira equipe da Alemanha praticamente não existiu”.
OS MÉRITOS DO BAYERN DE MUNIQUE
Capello continua sua tese falando também sobre os méritos da equipe de Vincent Kompany: “Vi uma equipe que pressionou e correu, com uma qualidade impressionante de toda a equipe no passe e na visão. Sempre que recuperavam a bola, iam em vertical e arrancavam para os espaços. Com essa técnica, claramente, colocaram em dificuldades o Atalanta, que se apresentou um pouco imprudente e ofensivo, pensando em enfrentar uma equipe tão forte”.