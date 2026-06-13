"Capaz de retribuir isso" - Folarin Balogun recompensa a confiança da seleção americana com uma estreia de sonho na Copa do Mundo, fechando assim o ciclo de sua trajetória

INGLEWOOD, Califórnia — Logo após a vitória da Seleção Masculina dos EUA por 4 a 1 sobre o Paraguai, perguntaram a Weston McKennie sobre um jantar. Não foi antes do jogo. Nem mesmo aconteceu este ano. Não, a refeição em questão ocorreu logo no início deste ciclo, muito antes de tudo isso realmente ter começado.

Por que perguntaram sobre aquele jantar específico naquele momento específico? Bem, foi porque aquela refeição mudou o curso da história da Seleção Masculina dos EUA. Aquele foi o dia em que Folarin Balogun compartilhou a mesa pela primeira vez com seus companheiros da Seleção Masculina dos EUA antes de, tantos anos depois, desmontar a defesa do Paraguai com uma atuação diferente de tudo que o mundo já tinha visto de um atacante americano.

“Caramba, foi tipo quatro anos depois”, disse McKennie com uma risada quando perguntaram se aquele jantar tinha valido a pena. “Veio na hora certa. Estou muito feliz por ele.”

Havia muitos motivos para estar feliz na noite de sexta-feira. Os EUA arrasaram o Paraguai sob as luzes mais brilhantes, marcando gol atrás de gol para vencer sua estreia na Copa do Mundo. Pela forma como os EUA jogaram, realisticamente poderia ter sido ainda mais desigual. Do início ao fim, os EUA deram um baile nos adversários, acabando por apresentar o melhor desempenho coletivo da história da seleção americana na Copa do Mundo.

O homem no centro de tudo isso? Balogun — o indiscutível Melhor em Campo e, talvez, o Homem do Momento. Anos atrás, durante um jantar em Orlando, ele e seus futuros companheiros da seleção conversaram sobre noites como essa. Conversaram sobre o que ele poderia trazer, o que poderia se tornar e se ele seria a peça que faltava — o atacante capaz de transformar uma boa equipe em uma grande a tempo para uma Copa do Mundo em casa.

Na sexta-feira, esse momento chegou — e Balogun não apenas o viveu. Ele o dominou. Anos de expectativa levaram a isso: cada jogo, cada treino e, sim, cada refeição da equipe. Em sua primeira experiência na Copa do Mundo, após anos imaginando noites como essa, Balogun deixou uma coisa bem clara: tudo valeu a pena.

"Eu visualizei minha estreia na Copa do Mundo", disse ele, "marcando um gol, mas a realidade superou isso com dois gols. O segundo gol também foi fantástico. Foi uma noite de sonho, de sonho mesmo."

O caminho para essa noite de sonho não começou exatamente com aquele jantar em Orlando. Começou horas antes, com a primeira impressão de Balogun: confiante, engraçado e imediatamente à vontade entre um grupo de jogadores que já se perguntavam o que ele poderia vir a ser para eles.