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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Capaz de retribuir isso" - Folarin Balogun recompensa a confiança da seleção americana com uma estreia de sonho na Copa do Mundo, fechando assim o ciclo de sua trajetória

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F. Balogun
Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Paraguai
Paraguai
Copa do Mundo

A trajetória de Folarin Balogun na Seleção Masculina dos Estados Unidos começou com grande alarde, investigações no Instagram e um jantar de recrutamento em Orlando. Contra o Paraguai, o ciclo se fechou quando o atacante fez uma estreia de sonho na Copa do Mundo.

INGLEWOOD, Califórnia — Logo após a vitória da Seleção Masculina dos EUA por 4 a 1 sobre o Paraguai, perguntaram a Weston McKennie sobre um jantar. Não foi antes do jogo. Nem mesmo aconteceu este ano. Não, a refeição em questão ocorreu logo no início deste ciclo, muito antes de tudo isso realmente ter começado.

Por que perguntaram sobre aquele jantar específico naquele momento específico? Bem, foi porque aquela refeição mudou o curso da história da Seleção Masculina dos EUA. Aquele foi o dia em que Folarin Balogun compartilhou a mesa pela primeira vez com seus companheiros da Seleção Masculina dos EUA antes de, tantos anos depois, desmontar a defesa do Paraguai com uma atuação diferente de tudo que o mundo já tinha visto de um atacante americano.

“Caramba, foi tipo quatro anos depois”, disse McKennie com uma risada quando perguntaram se aquele jantar tinha valido a pena. “Veio na hora certa. Estou muito feliz por ele.”

Havia muitos motivos para estar feliz na noite de sexta-feira. Os EUA arrasaram o Paraguai sob as luzes mais brilhantes, marcando gol atrás de gol para vencer sua estreia na Copa do Mundo. Pela forma como os EUA jogaram, realisticamente poderia ter sido ainda mais desigual. Do início ao fim, os EUA deram um baile nos adversários, acabando por apresentar o melhor desempenho coletivo da história da seleção americana na Copa do Mundo.

O homem no centro de tudo isso? Balogun — o indiscutível Melhor em Campo e, talvez, o Homem do Momento. Anos atrás, durante um jantar em Orlando, ele e seus futuros companheiros da seleção conversaram sobre noites como essa. Conversaram sobre o que ele poderia trazer, o que poderia se tornar e se ele seria a peça que faltava — o atacante capaz de transformar uma boa equipe em uma grande a tempo para uma Copa do Mundo em casa.

Na sexta-feira, esse momento chegou — e Balogun não apenas o viveu. Ele o dominou. Anos de expectativa levaram a isso: cada jogo, cada treino e, sim, cada refeição da equipe. Em sua primeira experiência na Copa do Mundo, após anos imaginando noites como essa, Balogun deixou uma coisa bem clara: tudo valeu a pena.

"Eu visualizei minha estreia na Copa do Mundo", disse ele, "marcando um gol, mas a realidade superou isso com dois gols. O segundo gol também foi fantástico. Foi uma noite de sonho, de sonho mesmo."

O caminho para essa noite de sonho não começou exatamente com aquele jantar em Orlando. Começou horas antes, com a primeira impressão de Balogun: confiante, engraçado e imediatamente à vontade entre um grupo de jogadores que já se perguntavam o que ele poderia vir a ser para eles.

  • Folarin Balogun USMNT 2023Getty Images

    "Eles me fizeram sentir bem-vindo"

    Os detetives das redes sociais podem realizar feitos extraordinários, e foi justamente essa capacidade de investigação do futebol americano que deu início à carreira na Seleção Masculina dos EUA de um jogador que, na sexta-feira, gravou seu nome na história da Copa do Mundo.

    Na primavera de 2023, a seleção americana precisava de um atacante capaz de assumir a posição de camisa 9, e à medida que continuava a se destacar durante o empréstimo ao time francês Reims, Balogun parecia ser o cara certo. Nascido em Nova York, o atacante foi criado em Londres, jogando na base do Arsenal e representando tanto os EUA quanto a Inglaterra em nível internacional. Meses antes, ele havia cogitado a ideia de representar a Nigéria também.

    Naquela primavera, porém, as redes sociais tomaram conta. Os fãs inundaram os comentários do Instagram de Balogun com águias e bandeiras. Cada postagem se tornou um apelo de recrutamento, feito para mostrar a ele o quanto o futebol americano se importava. Então, de repente, todos aqueles emojis deram resultado. Depois que Balogun recusou um convite para um campo de treinamento juvenil da Inglaterra, ele postou uma foto de suas “férias”, e fãs de olho afiado rapidamente encontraram uma pista escondida no fundo. A busca os levou a um bar em Orlando, onde, por coincidência, a seleção dos EUA estava treinando na época.

    Mesmo com a operação secreta tendo sido exposta por alguém, as principais estrelas da Seleção Americana conseguiram levar Balogun para um jantar que serviu também como um argumento de recrutamento. Ele se lembra bem disso.

    “Foi a primeira vez que conheci Weston, CP, muitos dos rapazes estavam lá”, disse Balogun em Atlanta no mês passado. “Acho que a personalidade do Weston era bem intensa. Foi legal. Eles me fizeram sentir bem-vindo. [Weston era] intenso no bom sentido, no entanto. Eu sou apenas mais reservado.”

    Algumas semanas depois, Balogun surpreendeu a todos. No que deveria ser uma conversa de rotina com a Federação de Futebol dos EUA, Balogun e seu agente informaram à diretoria que ele estava pronto para se comprometer imediatamente. Ele não precisava fazer isso, e certamente havia um argumento válido para Balogun tentar esperar por uma convocação da Inglaterra. Ele não queria isso; ele queria começar imediatamente como membro da Seleção Masculina dos EUA e queria estar presente em todos os momentos que pudesse

    “Acho que, na vida, o mais importante é ter controle sobre o seu ambiente, sobre suas decisões e sobre a maneira como você vive”, disse ele ao GOAL no outono passado. “Sempre prefiro estar em uma posição em que eu faça uma escolha do que ter uma escolha feita por mim. Naquele momento da minha vida, eu queria fazer uma escolha, e queria fazer uma escolha definitiva porque isso também me deixava tranquilo. Não queria uma saga. Não queria que fosse ‘Ele vai ou não vai?’”

    Na noite de sexta-feira, Balogun foi convidado a refletir sobre essa decisão. Perguntaram-lhe se ele havia pensado nisso ou na trajetória que o trouxe a Los Angeles para sua estreia na Copa do Mundo. Ele disse que sim, que havia pensado nisso. Ele também relembrou os sentimentos que teve quando chegou pela primeira vez para aquela viagem em Orlando, admitindo que espera ter conseguido transmitir um pouco desses sentimentos.

    “Quando me comprometi, e ao longo de todo o ciclo e de toda a jornada até eu chegar a este ponto, sempre disse que os torcedores me deram muita motivação”, disse ele. “Eles me mostraram muito apoio. Para mim, o mais importante sempre foi poder retribuir isso. Sinto que hoje é uma grande oportunidade, e só quero continuar a mostrar aos torcedores que tomei a decisão certa. Estou completamente orgulhoso e quero continuar a deixar os torcedores orgulhosos também.”

    Ele fez isso e muito mais contra o Paraguai, com uma estreia perfeita na Copa do Mundo.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    O grande jogo

    Desde os primeiros instantes do confronto da seleção americana com o Paraguai, o domínio parecia inevitável. Os Estados Unidos deram um verdadeiro baile nos adversários e pareciam estar cientes disso, jogando com aquele tipo de liberdade que só surge quando uma equipe percebe que o jogo está totalmente sob seu controle.

    Balogun personificou isso. Seu primeiro gol foi limpo e preciso, um chute de primeira após passe de Christian Pulisic. O segundo foi algo totalmente diferente: recebendo passe de Malik Tillman, ele avançou pela direita, cortou para dentro, resistiu ao contato, esperou o momento certo e mandou a bola no ângulo superior. Foi um verdadeiro gol de “Bem-vindo à Copa do Mundo” para um atacante que aproveitou ao máximo sua primeira chance no maior palco do futebol.

    “Parecia que foi uma verdadeira declaração”, disse ele sobre o desempenho da seleção americana, “e era isso que queríamos fazer. Estou muito, muito satisfeito com o desempenho geral, mas especialmente com o primeiro tempo.”

    Enquanto Balogun se mostrou mais comedido, seus companheiros de equipe estavam cheios de elogios. Eles sabiam que ele era capaz desse tipo de jogo e, para aqueles que passaram a conhecê-lo nos últimos anos, não foi uma grande surpresa vê-lo aproveitar ao máximo a oportunidade.

    “O garoto é louco”, disse Pulisic. “Ele está letal na frente do gol agora. Temos muita sorte de tê-lo conosco. Só esperamos que continue assim.”

    Sergino Dest acrescentou: “Ele estava em toda parte... Terminar a partida com dois gols e ser eleito o melhor jogador da partida é ótimo.”



  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Hoje vimos um lado diferente da Flo,

    Enquanto todos estavam tão concentrados nos gols, Pulisic não hesitou em destacar outras qualidades de Balogun.

    “Todo mundo vai olhar para os gols”, disse a estrela da seleção americana, “mas é a maneira como ele está lutando contra esses zagueiros centrais, segurando a bola, ganhando faltas”.

    Pulisic está certo: Balogun se tornou um atacante completo, e isso ficou claro durante os dois jogos de despedida. Contra o Senegal, ele criou chance após chance em seus 45 minutos em campo, acabando por marcar um gol. Não houve gol contra a Alemanha, mas sim uma grande quantidade de trabalho sujo que passou despercebido e nunca foi recompensado. A velocidade e o timing de Balogun o tornam um jogador difícil de marcar, mesmo durante sequências em que ele não toca na bola.

    Ele, é claro, teve bastante contato com a bola contra o Paraguai. Teve o maior número de toques, 10, na área paraguaia. Chutou cinco vezes, duas delas resultaram em gols e uma terceira também balançou as redes, mas foi anulada quando o árbitro assinalou impedimento. Além disso, sofreu três faltas e também deu o pontapé inicial na pressão americana que deixou o Paraguai desconfortável a noite toda.

    “Acho que vimos um lado diferente do Flo hoje”, disse McKennie. “O cara que sabe fazer o trabalho sujo. O cara que sabe se jogar na briga, arriscar o corpo pela equipe e ser um finalizador certeiro.”

    Dest acrescentou: “O trabalho dele não é fácil. Ele tem que pressionar bastante, nós temos que acompanhar, então ele meio que tem que assumir a liderança.”

    Com Balogun assumindo a liderança, os EUA podem ser uma equipe muito melhor. Essas reflexões são para o futuro, no entanto. Este fim de semana é para saborear o momento.

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    Uma noite de sonho

    Balogun tinha muitos familiares na torcida na sexta-feira, como era de se esperar de um jogador que fazia sua estreia na Copa do Mundo. Depois de marcar o gol, ele tentou localizá-los, segundo contou. Ele sabia mais ou menos onde eles estavam, mas, na verdade, a torcida de Los Angeles era um mar de listras vermelhas e brancas, o que tornava um pouco difícil identificar alguém em particular.

    “Tive que dar um jeito em muitos ingressos”, brincou ele, “mas fico feliz em fazer isso porque é uma ocasião única na vida. Quero que todos vivam essa experiência. Tenho familiares em todos os Estados Unidos assistindo e também em Londres, na minha terra natal. É uma noite fantástica.”

    Não havia nenhuma grande comemoração planejada, no entanto. Balogun já estava olhando para o futuro, dizendo que obviamente há mais partidas para jogar. Este fim de semana, então, seria dedicado à recuperação, não à comemoração. Depois do jogo, disse ele, voltaria para casa e passaria o resto da noite na Netflix. Não haveria champanhe para comemorar uma vitória na fase de grupos, por melhor que fosse.

    Em algum momento durante sua noite de cinema, porém, Balogun disse que iria tentar refletir sobre tudo: os gols, a vitória, o caminho até Los Angeles e talvez até mesmo o início de uma jornada que começou com um jantar que mudou sua vida para melhor.

    "É um sonho", disse ele. "Ainda não consegui assimilar tudo, mas quando voltar para o hotel, tenho certeza de que vou realmente conseguir aproveitar o momento e perceber o quanto esta noite é incrível."

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