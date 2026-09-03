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Muhammad Zaki

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CAOS para Mohamed Salah, já que o técnico do Trabzonspor, Fatih Tekke, deixa o clube apenas dias depois de sua renúncia ter sido barrada

M. Salah
Trabzonspor
F. Tekke
Liverpool
Campeonato Turco
Amed Sportif
Ferencváros x Trabzonspor
Ferencváros
Liga Europa
Amed Sportif x Trabzonspor
Premier League
Liga Europa

A nova vida de Mohamed Salah na Turquia foi mergulhada em incerteza após a saída repentina do técnico Fatih Tekke. O ex-ídolo do Liverpool agora se vê no meio de uma busca por treinador apenas cinco jogos após o início de sua passagem pelo clube da Super Lig.

  • Drama nos bastidores antecede saída de Tekke

    A situação no Trabzonspor chegou ao limite nesta semana, quando o clube finalmente confirmou a saída do técnico Tekke. A decisão surge como uma grande surpresa, já que a diretoria havia apoiado publicamente o treinador há menos de sete dias. A turbulência começou logo após a humilhante derrota por 5 a 0 no placar agregado para o time húngaro Ferencvaros nos play-offs da Liga Europa.

    Após aquele desastre continental, Tekke tentou de forma sensacionalista deixar o cargo, afirmando que "tenho o direito de me punir" devido ao mau desempenho da equipe. No entanto, em uma reviravolta bizarra, o clube inicialmente se recusou a deixá-lo sair. A cúpula divulgou um comunicado oficial confirmando que seu pedido de demissão havia sido "rejeitado" e insistiu para que ele comandasse a equipe em seu próximo compromisso doméstico. Esse breve voto de confiança evaporou rapidamente depois que o time caiu por 2 a 1 diante do Amedspor na terça-feira.


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  • Besiktas v Alanyaspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    Comunicado oficial do clube sobre a saída

    Com o ambiente em torno do clube se tornando tóxico, novas conversas foram realizadas entre o técnico e a diretoria para encontrar uma solução. Isso levou a um acordo mútuo para rescindir seu contrato com efeito imediato. O clube divulgou um extenso comunicado explicando a decisão.

    O comunicado dizia: "Como resultado das discussões realizadas, concordamos mutuamente em seguir caminhos separados de Fatih Tekke, em linha com os interesses do Trabzonspor e seus objetivos voltados para o futuro."

    O clube fez questão de destacar o impacto positivo que o treinador teve durante seu período à beira do campo, particularmente em relação a títulos e à estabilidade financeira. "Ao longo do período de aproximadamente 18 meses em que atuou, Fatih Tekke agregou valor significativo ao Trabzonspor", acrescentou o clube. "Além de suas contribuições para o desenvolvimento dos jogadores integrados ao nosso elenco durante esse período, ele proporcionou ao nosso clube ganhos importantes tanto em termos esportivos quanto econômicos. Ao trazer a Copa da Turquia para nossa sala de troféus, ele mais uma vez inscreveu seu nome na história do Trabzonspor."


  • Novo roteiro para os gigantes turcos

    A saída marca o fim de uma era para Tekke, que estava claramente abalado pela recente regressão da equipe. O comunicado continuou: "No ponto a que chegamos hoje, chegamos a um entendimento mútuo com nosso treinador, que expressou que jamais poderia aceitar que sua presença causasse qualquer dano ao Trabzonspor de qualquer forma, de que é inevitável traçar um novo roteiro colocando os interesses do clube acima de tudo."

    O clube concluiu sua homenagem desejando sucesso ao técnico de 48 anos em seu próximo capítulo no futebol profissional, acrescentando: "Agradecemos ao nosso treinador pelo esforço, pelo trabalho dedicado, pelos sucessos que alcançou e pelo valor que agregou ao nosso clube até este ponto. Desejamos sucesso a Fatih Tekke em sua futura carreira; como membro da comunidade do Trabzonspor, quero expressar que sempre nos lembraremos dele com respeito pelas belas emoções que trouxe ao nosso clube e pelo valioso legado que deixou para trás."


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    Salah fica no limbo após início promissor

    Para Mohamed Salah, o momento da saída está longe de ser o ideal. O Rei Egípcio se juntou ao clube turco em uma transferência de destaque no verão e tem sido um dos poucos pontos positivos em um início de temporada difícil. A lenda do Liverpool conseguiu balançar as redes três vezes em apenas cinco partidas, mostrando que ainda possui o faro de gol que o tornou um ícone da Premier League.

    Enquanto a busca por um substituto permanente continua, o clube confirmou que Huseyin Cimsir assumirá como técnico interino na próxima partida. Apesar dos gols de Salah, o Trabzonspor conseguiu apenas uma vitória em seus três primeiros jogos da liga, e a pressão aumenta para mudar o rumo da temporada.