Com o ambiente em torno do clube se tornando tóxico, novas conversas foram realizadas entre o técnico e a diretoria para encontrar uma solução. Isso levou a um acordo mútuo para rescindir seu contrato com efeito imediato. O clube divulgou um extenso comunicado explicando a decisão.

O comunicado dizia: "Como resultado das discussões realizadas, concordamos mutuamente em seguir caminhos separados de Fatih Tekke, em linha com os interesses do Trabzonspor e seus objetivos voltados para o futuro."

O clube fez questão de destacar o impacto positivo que o treinador teve durante seu período à beira do campo, particularmente em relação a títulos e à estabilidade financeira. "Ao longo do período de aproximadamente 18 meses em que atuou, Fatih Tekke agregou valor significativo ao Trabzonspor", acrescentou o clube. "Além de suas contribuições para o desenvolvimento dos jogadores integrados ao nosso elenco durante esse período, ele proporcionou ao nosso clube ganhos importantes tanto em termos esportivos quanto econômicos. Ao trazer a Copa da Turquia para nossa sala de troféus, ele mais uma vez inscreveu seu nome na história do Trabzonspor."



