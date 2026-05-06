O Arsenal pôs fim à sua longa espera por uma final europeia numa noite de muita emoção no norte de Londres, com os Gunners a garantirem a passagem à final por 2 a 1 no placar agregado. Em declarações à Amazon Prime após o apito final, Rice deu uma ideia do clima no vestiário após a partida. “É o caos [no vestiário]. Acho que não se pode subestimar o que conseguimos nesta competição até agora. Acho que temos todo o direito de comemorar esse momento. A competição mais prestigiada do futebol de clubes. Estamos apenas tentando absorver tudo isso”, disse o meio-campista.

O jogador da seleção inglesa admitiu que a importância da partida nunca esteve em dúvida, observando que o time estava totalmente preparado para a batalha contra os jogadores de Diego Simeone. “Sabíamos, ao entrar em campo, o que estava em jogo. Se você não consegue se motivar para isso, então não consegue se motivar para nenhuma partida de futebol. Quando abrimos 1 a 0, eu sabia que íamos vencer. Eu podia sentir algo especial se formando”, acrescentou.