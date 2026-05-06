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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Caos" no vestiário do Arsenal após a vitória sobre o Atlético de Madrid; Declan Rice afirma que "sabia" que os Gunners garantiriam uma vaga na final da Liga dos Campeões

D. Rice
Arsenal
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Arsenal x Atlético de Madrid
Premier League

Declan Rice revelou o clima de “caos” que se instalou no vestiário do Arsenal depois que os Gunners garantiram sua vaga na final da Liga dos Campeões. O gigante do norte de Londres encerrou uma espera de duas décadas por uma participação na final da Liga dos Campeões com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid no Emirates Stadium, graças ao gol decisivo de Bukayo Saka.

  • Rice revela o que rola no vestiário

    O Arsenal pôs fim à sua longa espera por uma final europeia numa noite de muita emoção no norte de Londres, com os Gunners a garantirem a passagem à final por 2 a 1 no placar agregado. Em declarações à Amazon Prime após o apito final, Rice deu uma ideia do clima no vestiário após a partida. “É o caos [no vestiário]. Acho que não se pode subestimar o que conseguimos nesta competição até agora. Acho que temos todo o direito de comemorar esse momento. A competição mais prestigiada do futebol de clubes. Estamos apenas tentando absorver tudo isso”, disse o meio-campista.

    O jogador da seleção inglesa admitiu que a importância da partida nunca esteve em dúvida, observando que o time estava totalmente preparado para a batalha contra os jogadores de Diego Simeone. “Sabíamos, ao entrar em campo, o que estava em jogo. Se você não consegue se motivar para isso, então não consegue se motivar para nenhuma partida de futebol. Quando abrimos 1 a 0, eu sabia que íamos vencer. Eu podia sentir algo especial se formando”, acrescentou.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Elogios à ascensão de Lewis-Skelly

    Enquanto as estrelas mais experientes dominavam as manchetes, Rice não hesitou em destacar o impacto de Myles Lewis-Skelly. Após uma temporada de 2024-25 em que se destacou, o jovem foi, em grande parte, forçado a ficar na reserva de Riccardo Calafiori na lateral esquerda nesta temporada. No entanto, ao ser escalado à frente de Martin Zubimendi no meio-campo, o jogador de 19 anos apresentou uma atuação incrivelmente sólida contra o Atlético.

    “Sempre soubemos do que Myles é capaz”, disse Rice. “Lembro-me do ano passado, quando ele disputou tantos jogos. No ano passado, quando ele entrou em campo [contra] o Real Madrid fora de casa, no Bernabéu, aos 18 anos — pensei: ‘Uau, que jogador!’”

    O jogador da seleção inglesa creditou a abordagem de “amor severo” de Mikel Arteta pelo desenvolvimento contínuo de Lewis-Skelly, especialmente quando ele foi chamado para assumir uma função menos familiar. Rice continuou: “O técnico tem sido duro com ele nos bastidores. Ele manteve a cabeça baixa e trabalhou muito. Ele chega cedo, vai para a academia e se esforça bastante. Ser jogado na água fria e ter o desempenho que ele teve não é nenhuma surpresa para mim.”

  • A revolução de Arteta continua

    A trajetória do Arsenal até a final em Budapeste é o ponto alto de anos de reconstrução sob o comando de Arteta. Rice destacou que o elenco usou as decepções anteriores como combustível para alcançar o status de elite. “De onde este clube partiu nos últimos anos — coisas que doem quando se é jogador. O técnico assumiu o controle total. Continuamos nos reconstruindo — continuamos nos incentivando mutuamente”, acrescentou.

    A natureza implacável da atual campanha fez com que os Gunners lutassem em duas frentes com igual intensidade. Rice acredita que o elenco agora está colhendo os frutos de sua dedicação. “Esta competição e a Premier League. Demos tudo de nós. Estamos em uma boa posição a menos de um mês do fim. O domingo agora é um dia decisivo”, concluiu o ex-capitão do West Ham.

  • Bukayo Saka Arsenal Atletico Madrid GFXGOAL

    Lidando com a dupla pressão

    Com a disputa pelo título da Premier League também chegando ao clímax, os jogadores do Arsenal estão sob intenso escrutínio para garantir um final de temporada repleto de troféus. A pressão de equilibrar as ambições nacionais e europeias é grande, mas o elenco continua desafiador. Saka ecoou esse sentimento, insistindo que os jogadores estão focados na tarefa em mãos, e não no barulho vindo de fora.

    “Não tem como você estar nessa posição e não sentir pressão”, observou Saka após sua atuação heroica que garantiu a vitória. “Agora estamos na final da Liga dos Campeões. Estamos lutando pelo título da Premier League, então como não esperar que as pessoas falem sobre você e te critiquem? Temos que ignorar isso e nos concentrar em cumprir nossa missão. Fizemos isso e é mais um passo à frente.”

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