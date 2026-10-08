O mais recente conflito interno coincide com a crescente frustração em torno de Mbappe. O atacante francês se retirou da seleção por causa de uma lesão no tendão do joelho esquerdo após marcar contra a Turquia, mas depois foi visto em uma boate de Paris com sua parceira, Ester Exposito. Em seguida, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece sorrindo enquanto andava de bicicleta nos Alpes suíços, provocando ainda mais irritação em Madri.

O jornalista Pablo Polo, do Marca, esclareceu a reação do treinador às atitudes do atacante. "Mourinho não gostou da forma como Mbappe administrou sua recuperação", explicou. "Seus movimentos e também o fato de ter chegado na segunda-feira depois do treino."

Cadena Ser repórter Anton Meana observou que essas distrações fora de campo estão afetando severamente a harmonia do elenco. Ele disse: "O único problema é que o ambiente no vestiário continua tão gelado quanto estava há cinco meses."

Meana acrescentou: "Essa frieza no vestiário, que nem a intensidade de Mourinho conseguiu dissipar, combinada com a turbulência em torno do caso Mbappe, criou um clima tenso, longe do ideal para encarar este crucial mês de outubro."



