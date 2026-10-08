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Caos no Real Madrid! Duas estrelas trocam socos enquanto Kylian Mbappe corre o risco de enfrentar a ira de José Mourinho por vídeo de ciclismo
Clima de insatisfação no vestiário
O aguardado retorno de Mourinho à capital espanhola, até agora, não conseguiu unir um elenco do Real Madrid fragmentado. A campanha de 2026-27 tem sido marcada por turbulências constantes nos bastidores, repetindo uma tendência preocupante que já havia visto Federico Valverde e Aurelien Tchouameni entrarem em confronto físico em maio. Os jogadores também teriam tido dificuldades para se conectar com as figuras anteriores da comissão técnica, Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa.
Agora, novas informações do veículo espanhol Cadena Ser afirmam que duas estrelas não identificadas do elenco principal se envolveram em uma altercação física. Apesar da abordagem disciplinar famosa de Mourinho, o técnico português aparentemente não tem conseguido resolver os problemas profundamente enraizados que afligem sua equipe.
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A controvérsia de Mbappe
O mais recente conflito interno coincide com a crescente frustração em torno de Mbappe. O atacante francês se retirou da seleção por causa de uma lesão no tendão do joelho esquerdo após marcar contra a Turquia, mas depois foi visto em uma boate de Paris com sua parceira, Ester Exposito. Em seguida, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece sorrindo enquanto andava de bicicleta nos Alpes suíços, provocando ainda mais irritação em Madri.
O jornalista Pablo Polo, do Marca, esclareceu a reação do treinador às atitudes do atacante. "Mourinho não gostou da forma como Mbappe administrou sua recuperação", explicou. "Seus movimentos e também o fato de ter chegado na segunda-feira depois do treino."
Cadena Ser repórter Anton Meana observou que essas distrações fora de campo estão afetando severamente a harmonia do elenco. Ele disse: "O único problema é que o ambiente no vestiário continua tão gelado quanto estava há cinco meses."
Meana acrescentou: "Essa frieza no vestiário, que nem a intensidade de Mourinho conseguiu dissipar, combinada com a turbulência em torno do caso Mbappe, criou um clima tenso, longe do ideal para encarar este crucial mês de outubro."
Fúria do treinador
A decisão de Mbappé de andar de bicicleta contradiz diretamente as diretrizes rígidas estabelecidas por Mourinho no início da temporada. Segundo relatos, o treinador deu uma bronca firme em seu atacante estrela no retorno ao Bernabéu, exigindo maior discrição durante seu tempo de folga.
Falando ainda no mês passado, Mourinho deixou sua posição sobre atividades extracurriculares arriscadas perfeitamente clara. "Você é jogador de futebol 24 horas por dia", declarou. "Tudo reflete o trabalho. O que você come, o que você bebe, como você dorme, até coisas na sua vida privada. Você não pode esquiar. Você não pode andar de bicicleta."
O ex-técnico do Chelsea alertou explicitamente para os perigos associados a esses hobbies. "Você cai da bicicleta e talvez não jogue três partidas, ou talvez pior, talvez quebre uma perna... há muitas coisas das quais você tem que abrir mão para ser jogador de futebol", concluiu Mourinho.
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Jogos cruciais pela frente
Mourinho precisa restabelecer a ordem rapidamente se o Real Madrid quiser salvar suas ambições nacionais e europeias. O Real Madrid venceu cinco de suas sete primeiras partidas de La Liga, mas já está seis pontos atrás do arquirrival Barcelona na corrida pelo título.
Mbappe voltou aos treinos com o grupo na quarta-feira e deve ficar à disposição para a partida de sábado, quando o Villarreal visita o Bernabéu. Depois desse importante teste pela liga, o Madrid terá uma dura viagem a Roma pela Champions League na próxima quarta-feira, o que deixa Mourinho sem margem para erro enquanto tenta unir seu elenco turbulento.
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