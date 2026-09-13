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CAOS no impedimento! Por que o gol de Erling Haaland foi validado depois que o VAR checou dois jogadores do Manchester City contra o Manchester United
Polêmica em Old Trafford enquanto Haaland marca
O dérbi de Manchester raramente carece de drama, e o capítulo mais recente em Old Trafford trouxe um enorme assunto logo no início, quando Haaland balançou as redes. O artilheiro norueguês completou para o gol um cruzamento desviado de Josko Gvardiol, mas a comemoração foi imediatamente interrompida pela bandeira do assistente.
No entanto, após uma espera longa e confusa, o oficial do VAR Matt Donohue reverteu a decisão de campo, confirmou o gol e provocou fúria entre os torcedores da casa.
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O VAR checa dois jogadores do City
A confusão surgiu do fato de que não um, mas dois jogadores do Manchester City estavam sob análise durante a revisão. Embora Haaland tenha sido o jogador que acabou colocando a bola na rede, a presença de Enzo Fernandez no meio da área complicou significativamente a situação.
A tecnologia semiautomática de impedimento da Premier League acabou sendo utilizada para trazer clareza, mostrando que Haaland estava, na verdade, em posição legal por causa do pé esticado do defensor do Manchester United Patrick Dorgu, que havia se lançado em uma tentativa de bloquear o cruzamento inicial de Gvardiol pela esquerda.
O debate sobre a interferência de Enzo Fernandez
O principal motivo para a longa demora não foi, na verdade, a posição de Haaland, mas sim se Fernandez havia cometido uma infração de impedimento. O meio-campista argentino estava claramente em posição de impedimento quando a bola foi levantada na área e fez uma tentativa visível de alcançar o cruzamento com uma cabeçada em mergulho.
Como Fernandez se lançou na bola, houve pedidos imediatos para que o gol fosse anulado por interferência, embora ele não tenha conseguido tocá-la. A equipe do VAR teve de determinar se as ações dele impactaram a capacidade dos defensores do United de afastar o perigo ou se ele obstruiu fisicamente a linha de visão de um adversário.
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Movimentação de Fernandez gera debate
No fim, os árbitros decidiram que Fernandez não tocou na bola e não estava interferindo na jogada de uma forma que justificasse uma falta. Isso foi um golpe duro para o Manchester United engolir, já que Lisandro Martinez estava posicionado entre Fernandez e Haaland no segundo pau. Há um forte argumento de que Martinez foi influenciado pelo movimento de Fernandez, talvez fazendo com que hesitasse antes de a bola chegar até Haaland.
Apesar dessas reclamações, o gol foi validado, deixando o United em desvantagem em uma partida na qual o City já enfrentava adversidade após o cartão vermelho de Phil Foden no primeiro tempo por um momento de loucura envolvendo Bruno Fernandes.
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