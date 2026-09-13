O principal motivo para a longa demora não foi, na verdade, a posição de Haaland, mas sim se Fernandez havia cometido uma infração de impedimento. O meio-campista argentino estava claramente em posição de impedimento quando a bola foi levantada na área e fez uma tentativa visível de alcançar o cruzamento com uma cabeçada em mergulho.

Como Fernandez se lançou na bola, houve pedidos imediatos para que o gol fosse anulado por interferência, embora ele não tenha conseguido tocá-la. A equipe do VAR teve de determinar se as ações dele impactaram a capacidade dos defensores do United de afastar o perigo ou se ele obstruiu fisicamente a linha de visão de um adversário.