Caos no Chelsea FC! O cabeleireiro de Marc Cucurella parece ter revelado informações internas

"Palmer e João Pedro estão ambos lesionados. Notícia exclusiva para vocês", escreveu o cabeleireiro do espanhol no X. Junto com o texto, ele postou uma foto em que se vê Cucurella com sua cabeleira rebelde enquanto corta o cabelo. A conta já foi excluída.

As informações se confirmaram: nem Cole Palmer nem João Pedro puderam jogar em Brighton.

Após a derrota à noite, a situação no Chelsea ficou definitivamente complicada, e Liam Rosenior estava furioso. “Muitas vezes defendi os jogadores quando era necessário, mas não posso defender esse desempenho”, disse o gerente da equipe. A última vez que o Chelsea sofreu cinco derrotas consecutivas sem marcar nenhum gol foi em novembro de 1912.