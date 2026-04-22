O cabeleireiro do zagueiro Marc Cucurella aparentemente revelou informações internas da equipe várias horas antes do jogo fora de casa contra o Brighton (0 a 3), na terça-feira. Foi o que noticiou o jornal The Sun.
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Caos no Chelsea FC! O cabeleireiro de Marc Cucurella parece ter revelado informações internas
"Palmer e João Pedro estão ambos lesionados. Notícia exclusiva para vocês", escreveu o cabeleireiro do espanhol no X. Junto com o texto, ele postou uma foto em que se vê Cucurella com sua cabeleira rebelde enquanto corta o cabelo. A conta já foi excluída.
As informações se confirmaram: nem Cole Palmer nem João Pedro puderam jogar em Brighton.
Após a derrota à noite, a situação no Chelsea ficou definitivamente complicada, e Liam Rosenior estava furioso. “Muitas vezes defendi os jogadores quando era necessário, mas não posso defender esse desempenho”, disse o gerente da equipe. A última vez que o Chelsea sofreu cinco derrotas consecutivas sem marcar nenhum gol foi em novembro de 1912.
O Chelsea conquistou apenas cinco pontos nos últimos nove jogos
"Estou paralisado de raiva. É preciso mudar algo urgentemente aqui. Não houve nenhum sinal de profissionalismo", continuou Rosenior. Só aos 41 minutos o Chelsea conseguiu seu primeiro chute a gol. O valor xG (gols esperados) estava em 0,04 no intervalo.
“Nossa atitude foi totalmente errada. Ainda é muito cedo após o jogo, e eu sou uma pessoa emotiva, mas isso foi inaceitável, absolutamente inaceitável”, disse Rosenior.
O Chelsea conquistou apenas cinco pontos nos últimos nove jogos – apenas o vizinho Tottenham Hotspur (2), em crise, teve um desempenho ainda pior nesse período. Na tabela, os Blues caíram inicialmente para a sétima posição e agora correm o risco de ficar de fora das competições europeias.