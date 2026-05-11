Fred Rutten renunciou ao cargo de técnico da seleção do país caribenho com efeito imediato, conforme noticiam de forma unânime a revista “kicker” e a mídia holandesa.
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Caos na seleção alemã adversária na Copa do Mundo! Técnico renuncia após suposto protesto dos jogadores
Isso seria uma reação aos protestos de jogadores e patrocinadores, que aparentemente queriam a volta do antecessor de Rutten, Dick Advocaat. Este último poderia ser apresentado como seu sucessor já na coletiva de imprensa anunciada para terça-feira.
“Não pode surgir um clima que prejudique as relações profissionais saudáveis dentro da equipe e da comissão técnica. Por isso, é aconselhável renunciar”, disse Rutten, segundo um comunicado da federação citado pela revista kicker. O técnico de 63 anos havia comandado a seleção estreante na Copa do Mundo apenas nas duas partidas disputadas em março contra a China (0 a 2) e a Austrália (1 a 5) e foi imediatamente alvo de críticas após os fracos resultados.
Advocaat renunciou devido a uma grave doença da própria filha
Alguns jogadores teriam então abordado o presidente da federação, Gilbert Martina, com o pedido de substituir imediatamente o holandês por seu compatriota Advocaat. Embora a federação inicialmente tenha apoiado Rutten de forma inequívoca, agora parece que foi o próprio Rutten quem decidiu se afastar. Advocaat havia levado Curaçao pela primeira vez a uma Copa do Mundo no ano passado. No entanto, em fevereiro, ele havia se demitido para cuidar de sua filha gravemente doente.
Entretanto, ela já estaria se recuperando, de modo que, do ponto de vista pessoal, nada mais impediria a participação de Advocaat na Copa do Mundo. Aos 78 anos, o ex-técnico do Gladbach, Otto Rehhagel (que tinha 72 anos na Copa do Mundo de 2010), se tornaria o técnico mais velho em uma Copa do Mundo. Curaçao estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho contra a seleção alemã, antes de enfrentar o Equador e a Costa do Marfim nos dias 21 e 25 de junho.