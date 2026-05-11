Alguns jogadores teriam então abordado o presidente da federação, Gilbert Martina, com o pedido de substituir imediatamente o holandês por seu compatriota Advocaat. Embora a federação inicialmente tenha apoiado Rutten de forma inequívoca, agora parece que foi o próprio Rutten quem decidiu se afastar. Advocaat havia levado Curaçao pela primeira vez a uma Copa do Mundo no ano passado. No entanto, em fevereiro, ele havia se demitido para cuidar de sua filha gravemente doente.

Entretanto, ela já estaria se recuperando, de modo que, do ponto de vista pessoal, nada mais impediria a participação de Advocaat na Copa do Mundo. Aos 78 anos, o ex-técnico do Gladbach, Otto Rehhagel (que tinha 72 anos na Copa do Mundo de 2010), se tornaria o técnico mais velho em uma Copa do Mundo. Curaçao estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho contra a seleção alemã, antes de enfrentar o Equador e a Costa do Marfim nos dias 21 e 25 de junho.