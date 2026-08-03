CAOS na pré-temporada do Barcelona, já que o time de Hansi Flick foi forçado a cancelar amistoso contra equipe da Championship

A turnê de verão do Barcelona pela Inglaterra foi lançada no caos depois que a próxima partida contra o Preston North End foi cancelada apenas um dia antes do pontapé inicial. O time catalão vinha se preparando para o confronto em St George’s Park, após sua recente viagem a Midlands para enfrentar o Birmingham City. No entanto, de acordo com o Diario SPORT, o clube da Championship informou aos campeões de La Liga que não conseguiria colocar em campo uma equipe completa devido a lesões.

Após um confronto físico em uma derrota em amistoso para o Stockport County, o clube de Lancashire ficou com o elenco no limite. Em vez de arriscar novas lesões em estrelas do time principal com a nova temporada se aproximando, o clube da EFL teria se oferecido para escalar uma equipe sub-21 no lugar.