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Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

CAOS na pré-temporada do Barcelona, já que o time de Hansi Flick foi forçado a cancelar amistoso contra equipe da Championship

Barcelona
Preston
La Liga
Championship
Birmingham
Amistosos de clubes

A preparação de pré-temporada de Hansi Flick sofreu um contratempo significativo depois de o Barcelona ter sido forçado a cancelar um amistoso marcado contra o Preston North End. O gigante espanhol enfrentaria o Preston North End em um duelo com portões fechados na manhã de segunda-feira, mas a partida foi cancelada após uma série de problemas de disponibilidade no elenco do clube inglês.

  • Planos de Flick são prejudicados por crise de lesões no Preston

    A turnê de verão do Barcelona pela Inglaterra foi lançada no caos depois que a próxima partida contra o Preston North End foi cancelada apenas um dia antes do pontapé inicial. O time catalão vinha se preparando para o confronto em St George’s Park, após sua recente viagem a Midlands para enfrentar o Birmingham City. No entanto, de acordo com o Diario SPORT, o clube da Championship informou aos campeões de La Liga que não conseguiria colocar em campo uma equipe completa devido a lesões.

    Após um confronto físico em uma derrota em amistoso para o Stockport County, o clube de Lancashire ficou com o elenco no limite. Em vez de arriscar novas lesões em estrelas do time principal com a nova temporada se aproximando, o clube da EFL teria se oferecido para escalar uma equipe sub-21 no lugar.

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    Flick recusa compromisso com a equipe de base

    No entanto, o Barcelona não tinha interesse em enfrentar uma equipe em desenvolvimento, já que Flick queria que seus jogadores ganhassem experiência contra profissionais do time principal. O treinador alemão busca minutos de alta intensidade para implementar suas ideias táticas, e uma partida contra jovens promessas foi considerada insuficiente para as necessidades do elenco. Consequentemente, o atual campeão de La Liga optou por cancelar totalmente o jogo em favor de uma sessão de treino.

    A mudança repentina na programação significa que o Barcelona provavelmente voltará para a Espanha mais cedo do que o originalmente previsto. O elenco vinha usando o centro nacional de futebol da Federação Inglesa como base, mas, sem o compromisso contra o Preston, a comissão técnica decidiu transferir sua preparação final.


  • Derrota para o Birmingham deixa perguntas para Flick

    Esse contratempo no calendário acontece após um teste difícil do Barcelona contra o Birmingham City, no St. Andrew's. O Barça empatou por 2 a 2 antes de acabar derrotado por 3 a 2 na disputa de pênaltis. Flick aproveitou a ocasião para dar a estreia a Karim Adeyemi, embora o técnico alemão tenha feito uma avaliação direta da primeira atuação do ex-ponta do Borussia Dortmund com a camisa do Barça.

    Apesar da derrota nos pênaltis, o treinador tirou vários pontos positivos do amistoso e seguiu otimista em relação ao desempenho geral do elenco.

    "Acho que jogamos bem, o Birmingham tem um time forte e nós temos um time jovem", comentou Flick. "Talvez em algumas situações tenha faltado confiança com a bola, jogar mais entre as linhas. Também cometemos alguns erros na saída de bola. Mas, no geral, estou feliz."


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    Foco se volta para Nottingham Forest e Udinese

    O Barcelona ainda tem vários amistosos pela frente, incluindo um confronto contra o Nottingham Forest em 8 de agosto. No mesmo dia, um time alternativo do Barça está programado para enfrentar a equipe italiana Udinese, destacando a profundidade que Flick tenta construir em seu elenco.

    Flick segue otimista em relação à trajetória de seu elenco, apesar de não contar com várias estrelas importantes que fizeram parte da campanha vitoriosa da Espanha na Copa do Mundo. Lamine Yamal, Ferran Torres e Gavi estão entre aqueles que ainda desfrutam de um período de folga estendido. "Eu foco no time que tenho agora e nos jogadores que tenho agora. Eu não sonho; estou aqui", concluiu Flick. "O que eu vejo é que temos muita qualidade, inclusive entre os jogadores jovens."