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Luton Town v Forest Green Rovers - Emirates FA Cup First RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Caos na FA Cup! Mulbarton Wanderers é forçado a uma partida de replay contra o Woodford Town após erro do árbitro em pênalti

Mulbarton Wanderers
Woodford Town
Woodford Town x Mulbarton Wanderers
FA Cup Qualification

Um erro bizarro de arbitragem mergulhou a FA Cup em controvérsia, com o Mulbarton Wanderers sendo obrigado a repetir seu confronto da segunda rodada classificatória contra o Woodford Town. Apesar de ter vencido o duelo inicial por 2 a 1 no sábado, o Mulbarton viu sua vitória ser anulada depois que um erro técnico do árbitro da partida foi contestado com sucesso.

  • Erro técnico anula resultado original

    A controvérsia tem origem em um momento decisivo aos 30 minutos da partida original, quando o Woodford Town teve um pênalti marcado a seu favor. Embora o Woodford tenha convertido a cobrança, o árbitro percebeu a invasão da área por jogadores do ataque e, posteriormente, anulou o gol.

    Em vez de aplicar o procedimento correto, o oficial da partida marcou incorretamente um tiro livre indireto para o Mulbarton. De acordo com a Regra 14 do jogo, se um jogador do ataque invade a área penal e a bola entra na rede, o gol deve ser anulado e o pênalti repetido pelo Woodford.

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  • FA CUP TrophyGetty Images

    Subcomitê da FA intervém

    O Mulbarton expressou frustração significativa com a forma como a entidade responsável conduziu o processo, alegando que a FA inicialmente lhes disse que o recurso do Woodford "não era permitido", posição com a qual o clube diz "concordar". No entanto, a situação mudou quando o caso foi encaminhado a um subcomitê da Professional Game Board da FA para uma segunda análise. Após essas deliberações, a entidade determinou que a partida deve ser disputada novamente em sua totalidade na terça-feira, 29 de setembro.

    A decisão deixou o Mulbarton atônito, já que o clube entende que a vitória conquistada em campo lhe foi retirada por circunstâncias fora de seu controle. O clube trabalhou para combater a decisão durante a fase de revisão, mas seus argumentos acabaram não sendo bem-sucedidos.

  • Integridade do jogo é questionada

    Em um comunicado duro, o Mulbarton Wanderers admitiu estar "profundamente abalado e decepcionado" com o veredito final. O clube levantou sérias preocupações sobre as implicações de longo prazo dessa decisão, sugerindo que ela pode abrir as comportas para futuras contestações.

    O clube alertou que essa decisão corre o risco de estabelecer um precedente perigoso para futuros confrontos da FA Cup e manifestou temores pela "integridade do jogo como um todo" se erros técnicos de arbitragem passarem a ser motivo para anular resultados.

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  • The FA cup trophy is pictured prior to the Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

    O Woodford Town comemora a decisão

    Por outro lado, o Woodford Town expressou sua satisfação com o resultado do processo de recurso. Em comunicado público, o clube agradeceu à FA pela "análise minuciosa" e por "chegar a uma decisão que garante que o confronto possa ser concluído de acordo com as regras da FA Cup".

    O que está em jogo na repetição marcada para a próxima terça-feira continua sendo extremamente alto para ambos os clubes. O vencedor da partida remarcada terá o direito de receber o Gloucester City na próxima fase, com esse jogo programado para acontecer no sábado, 3 de outubro.

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Mulbarton Wanderers
MWA
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