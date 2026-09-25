A controvérsia tem origem em um momento decisivo aos 30 minutos da partida original, quando o Woodford Town teve um pênalti marcado a seu favor. Embora o Woodford tenha convertido a cobrança, o árbitro percebeu a invasão da área por jogadores do ataque e, posteriormente, anulou o gol.

Em vez de aplicar o procedimento correto, o oficial da partida marcou incorretamente um tiro livre indireto para o Mulbarton. De acordo com a Regra 14 do jogo, se um jogador do ataque invade a área penal e a bola entra na rede, o gol deve ser anulado e o pênalti repetido pelo Woodford.