Getty Images Sport
Traduzido por
Caos na FA Cup! Mulbarton Wanderers é forçado a uma partida de replay contra o Woodford Town após erro do árbitro em pênalti
Erro técnico anula resultado original
A controvérsia tem origem em um momento decisivo aos 30 minutos da partida original, quando o Woodford Town teve um pênalti marcado a seu favor. Embora o Woodford tenha convertido a cobrança, o árbitro percebeu a invasão da área por jogadores do ataque e, posteriormente, anulou o gol.
Em vez de aplicar o procedimento correto, o oficial da partida marcou incorretamente um tiro livre indireto para o Mulbarton. De acordo com a Regra 14 do jogo, se um jogador do ataque invade a área penal e a bola entra na rede, o gol deve ser anulado e o pênalti repetido pelo Woodford.
- Getty Images
Subcomitê da FA intervém
O Mulbarton expressou frustração significativa com a forma como a entidade responsável conduziu o processo, alegando que a FA inicialmente lhes disse que o recurso do Woodford "não era permitido", posição com a qual o clube diz "concordar". No entanto, a situação mudou quando o caso foi encaminhado a um subcomitê da Professional Game Board da FA para uma segunda análise. Após essas deliberações, a entidade determinou que a partida deve ser disputada novamente em sua totalidade na terça-feira, 29 de setembro.
A decisão deixou o Mulbarton atônito, já que o clube entende que a vitória conquistada em campo lhe foi retirada por circunstâncias fora de seu controle. O clube trabalhou para combater a decisão durante a fase de revisão, mas seus argumentos acabaram não sendo bem-sucedidos.
Integridade do jogo é questionada
Em um comunicado duro, o Mulbarton Wanderers admitiu estar "profundamente abalado e decepcionado" com o veredito final. O clube levantou sérias preocupações sobre as implicações de longo prazo dessa decisão, sugerindo que ela pode abrir as comportas para futuras contestações.
O clube alertou que essa decisão corre o risco de estabelecer um precedente perigoso para futuros confrontos da FA Cup e manifestou temores pela "integridade do jogo como um todo" se erros técnicos de arbitragem passarem a ser motivo para anular resultados.
- Getty Images
O Woodford Town comemora a decisão
Por outro lado, o Woodford Town expressou sua satisfação com o resultado do processo de recurso. Em comunicado público, o clube agradeceu à FA pela "análise minuciosa" e por "chegar a uma decisão que garante que o confronto possa ser concluído de acordo com as regras da FA Cup".
O que está em jogo na repetição marcada para a próxima terça-feira continua sendo extremamente alto para ambos os clubes. O vencedor da partida remarcada terá o direito de receber o Gloucester City na próxima fase, com esse jogo programado para acontecer no sábado, 3 de outubro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.