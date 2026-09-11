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Caos na Argentina! Batalhas judiciais, bônus não pagos e rumores de saída de Scaloni provocam colapso total antes dos amistosos
Escândalos na federação e turbulência jurídica
A Associação do Futebol Argentino (AFA) vive atualmente um período de turbulência sem precedentes que vai muito além dos gramados. No centro da tempestade está o presidente da AFA, Claudio Tapia, que se viu envolvido em uma batalha judicial de alto risco enquanto tenta se defender de graves acusações de lavagem de dinheiro, um escândalo que lançou uma pesada sombra sobre as operações administrativas da entidade.
Esse drama judicial acabou afetando as operações do dia a dia da Argentina, com a federação confirmando apenas ontem seus próximos adversários em amistosos, Burkina Faso, Bolívia e Benin, após semanas de atraso administrativo.
- Getty Images Sport
Bônus não pagos e insatisfação dos jogadores
Colocando ainda mais lenha na fogueira, há uma disputa financeira significativa envolvendo as recompensas pelos sucessos recentes da Argentina. A publicação italiana La Gazzetta dello Sport informa que os bônus da Copa do Mundo prometidos aos jogadores, de forma notável, ainda não foram pagos. Essa falha em honrar os compromissos financeiros levou a uma relação desgastada entre o elenco e a cúpula da federação, com muitos dos ícones da equipe se sentindo desrespeitados pelos atrasos contínuos no recebimento da compensação que conquistaram.
A situação é ainda mais complicada pela posição de Lionel Messi, que já se aposentou do futebol internacional. Enquanto a AFA trabalha desesperadamente para organizar uma grande despedida à altura do atacante lendário, relatos sugerem que o ex-astro do Barcelona segue não convencido pelas propostas atualmente em pauta. Com o ambiente ficando cada vez mais pesado, a motivação de estrelas consagradas para participar dos próximos amistosos despencou, levando a sugestões de que uma reformulação significativa do elenco pode ser necessária para a próxima Data Fifa.
Scaloni e comissão técnica a caminho da saída
Talvez o golpe mais prejudicial para a estrutura da Argentina seja a crescente crença de que a passagem de Lionel Scaloni está chegando ao seu desfecho natural. O cérebro tático, que levou o país a títulos consecutivos da Copa América, ao troféu da Copa do Mundo de 2022 e a uma vaga na final da Copa do Mundo deste verão, supostamente sente que seu tempo na seleção está, na prática, encerrado. Diz-se que Scaloni não tem intenção de estender seu contrato atual além de seu vencimento em dezembro de 2026, sinalizando uma data final definitiva para a era mais bem-sucedida da história moderna do futebol do país.
Esse sentimento não se limita apenas ao técnico, já que grande parte de sua comissão técnica de confiança compartilha dessa visão. Nomes importantes, como o ex-zagueiro da Inter de Milão e da Roma Walter Samuel, também estariam se preparando para sair ao lado de Scaloni.
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Estrelas frustradas relutam em viajar em meio à turbulência na AFA
À luz desses crescentes problemas extracampo, os principais nomes do elenco estariam longe de demonstrar entusiasmo para viajar à América do Sul na próxima pausa internacional, especialmente diante da modesta estatura de seus adversários. Diante de um elenco frustrado e de um ambiente inquietante, Scaloni pode acabar sendo obrigado a poupar várias de suas estrelas mais badaladas nos próximos amistosos, optando, em vez disso, por dar uma oportunidade aos jogadores menos utilizados enquanto a federação tenta restabelecer a ordem.
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