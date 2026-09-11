Colocando ainda mais lenha na fogueira, há uma disputa financeira significativa envolvendo as recompensas pelos sucessos recentes da Argentina. A publicação italiana La Gazzetta dello Sport informa que os bônus da Copa do Mundo prometidos aos jogadores, de forma notável, ainda não foram pagos. Essa falha em honrar os compromissos financeiros levou a uma relação desgastada entre o elenco e a cúpula da federação, com muitos dos ícones da equipe se sentindo desrespeitados pelos atrasos contínuos no recebimento da compensação que conquistaram.

A situação é ainda mais complicada pela posição de Lionel Messi, que já se aposentou do futebol internacional. Enquanto a AFA trabalha desesperadamente para organizar uma grande despedida à altura do atacante lendário, relatos sugerem que o ex-astro do Barcelona segue não convencido pelas propostas atualmente em pauta. Com o ambiente ficando cada vez mais pesado, a motivação de estrelas consagradas para participar dos próximos amistosos despencou, levando a sugestões de que uma reformulação significativa do elenco pode ser necessária para a próxima Data Fifa.