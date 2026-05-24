Caos em Turim! O clássico entre Juventus e Torino foi adiado após um torcedor ser hospitalizado em consequência de confrontos entre grupos de torcedores radicais

O clima ficou tenso quando torcedores de ambos os lados se envolveram em confrontos violentos, forçando as autoridades locais a intervir na tentativa de restaurar a ordem antes da última partida da temporada.

De acordo com o La Repubblica, a violência envolveu o lançamento de fogos de artifício, garrafas e pedras quando as duas torcidas se encontraram. A situação se agravou a tal ponto que o ônibus da equipe da Juventus foi alvo de projéteis ao chegar, aumentando ainda mais as tensões em uma noite que deveria ser uma celebração do futebol italiano.



