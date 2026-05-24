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Caos em Turim! O clássico entre Juventus e Torino foi adiado após um torcedor ser hospitalizado em consequência de confrontos entre grupos de torcedores radicais
Confrontos violentos eclodem do lado de fora do estádio
O clima ficou tenso quando torcedores de ambos os lados se envolveram em confrontos violentos, forçando as autoridades locais a intervir na tentativa de restaurar a ordem antes da última partida da temporada.
De acordo com o La Repubblica, a violência envolveu o lançamento de fogos de artifício, garrafas e pedras quando as duas torcidas se encontraram. A situação se agravou a tal ponto que o ônibus da equipe da Juventus foi alvo de projéteis ao chegar, aumentando ainda mais as tensões em uma noite que deveria ser uma celebração do futebol italiano.
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O início da partida foi adiado por motivos de segurança pública
Um torcedor da Juventus foi internado no hospital com ferimentos graves e precisou ser submetido a uma cirurgia na cabeça, após ter sido “atingido por um objeto contundente”, segundo a Sky Italia. A gravidade da briga antes do jogo gerou grande preocupação quanto à possibilidade de a partida se realizar, dadas as circunstâncias tensas.
O atraso fez com que, enquanto outros times da zona de classificação para a Liga dos Campeões em toda a Itália iniciavam suas partidas, os jogadores do Torino e da Juventus permanecessem em seus respectivos vestiários.
Torcedores da Juve protestam enquanto a partida finalmente começa
A decisão de, por fim, dar início à partida às 21h51, horário local, não foi recebida com aprovação unânime, especialmente por parte dos ultras da Bianconeri. Os torcedores mais radicais da Juventus exigiram que a partida fosse totalmente suspensa, em respeito ao seu companheiro ferido e em protesto contra as falhas de segurança que permitiram que a violência ocorresse, segundo a AFP.
Quando foi anunciado que a partida realmente teria início, muitos torcedores da Juventus na arquibancada visitante optaram por abandonar seus lugares em um protesto visível. Essa saída em massa deixou setores da arquibancada visitante vazios quando a partida finalmente começou, quase 70 minutos depois do horário originalmente programado.
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A corrida pela Liga dos Campeões é afetada por atrasos
O atraso teve consequências esportivas significativas para a equipe da Juventus, comandada por Luciano Spalletti, na disputa pela Liga dos Campeões. O Como garantiu a quarta e última vaga de classificação antes mesmo da Juve entrar em campo, ao derrotar o Cremonese fora de casa, enquanto o AC Milan sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Cagliari. Devido ao seu melhor saldo de confrontos diretos contra a Juve, o Como não poderia ser ultrapassado pelos Bianconeri, independentemente do resultado final contra o Torino.