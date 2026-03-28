Caos em torno de Lukaku, De Bruyne: "A situação não é boa para ninguém. Há muito barulho em torno do Napoli"

O caso Romelu Lukaku não dá sinais de se acalmar no Napoli. O clima entre o clube e o atacante belga está totalmente tenso, já que, pelo segundo dia consecutivo, o ex-jogador da Inter e da Roma não compareceu a Castelvolturno para os treinos de preparação para o jogo decisivo contra o Milan.





Se ele não comparecer até terça-feira ao centro de treinamento, será excluído do elenco, mas para tentar acalmar a polêmica, interveio o companheiro de equipe e de seleção Kevin De Bruyne, que, falando na Bélgica, destacou que essa tensão não faz bem a ninguém.



