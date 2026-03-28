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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Caos em torno de Lukaku, De Bruyne: "A situação não é boa para ninguém. Há muito barulho em torno do Napoli"

Napoli
R. Lukaku
K. De Bruyne
Campeonato Italiano
Napoli x Milan
Milan

Até terça-feira, o atacante belga terá de voltar à Itália ou será excluído do elenco

O caso Romelu Lukaku não dá sinais de se acalmar no Napoli. O clima entre o clube e o atacante belga está totalmente tenso, já que, pelo segundo dia consecutivo, o ex-jogador da Inter e da Roma não compareceu a Castelvolturno para os treinos de preparação para o jogo decisivo contra o Milan.


Se ele não comparecer até terça-feira ao centro de treinamento, será excluído do elenco, mas para tentar acalmar a polêmica, interveio o companheiro de equipe e de seleção Kevin De Bruyne, que, falando na Bélgica, destacou que essa tensão não faz bem a ninguém.


  • O QUE ACONTECEU

    A temporada de Lukaku no Napoli certamente não é para ser lembrada com orgulho. O atacante belga, devido à grave lesão sofrida uma semana após o início da temporada, comprometeu de fato os cinco meses seguintes e hoje, apesar de ter voltado a estar à disposição de Antonio Conte, ainda não está 100% recuperado.


    O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, não o convocou para os dois amistosos contra os EUA e o México programados para esta pausa, mas Lukaku decidiu, mesmo assim, deixar o Napoli para voltar ao seu país e continuar o processo de reabilitação com seu preparador físico particular.

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  • ATÉ TERÇA-FEIRA NA ITÁLIA OU FICARÁ FORA DA SELEÇÃO

    Lukaku, porém, não consultou o clube sobre essa decisão; por sua vez, o clube esperava que o atacante se apresentasse aos treinos em Castelvolturno junto com os outros jogadores não convocados pelas respectivas seleções.


    Até o momento, conforme noticiado pela Sky Sport, foi dado ao jogador uma espécie de ultimato: se até terça-feira ele não se apresentar em Nápoles, há grande possibilidade de ser excluído do elenco.

  • DE BRUYNE O DEFENDE: "SITUAÇÃO NÃO É POSITIVA PARA NINGUÉM"

    Sobre o caso Lukaku, porém, o companheiro de equipe e de seleção Kevin De Bruyne também se pronunciou aos microfones da VTM Nieuws, na Bélgica. Para o ex-jogador do City, a situação não é boa para ninguém, mas ele lembrou que há barulho demais em torno do clube azul: “Sempre há muito barulho em torno do Napoli. Situações como essa são bastante exageradas por lá. Não conheço todos os detalhes do que aconteceu entre as duas partes. Mas o ano de Romelu não foi fácil. Ele teve vários problemas, incluindo aquela lesão. Essa situação não é positiva para ninguém, nem mesmo para a Bélgica, porque precisamos dele”.


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