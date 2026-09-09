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Caos em Stamford Bridge! Cole Palmer inspira incrível virada do Chelsea enquanto o Leeds desaba em eletrizante duelo de nove gols na Copa da Liga Inglesa
Chelsea produz reação impressionante no segundo tempo
O Chelsea reagiu após estar dois gols atrás para garantir uma dramática vitória por 6 a 3 sobre o Leeds na terceira rodada da Carabao Cup, em Stamford Bridge. Oito dos nove gols da partida saíram em um segundo tempo caótico.
O Chelsea fez nove mudanças em relação à derrota de domingo para o Arsenal e saiu atrás cedo no placar. Gols de Tarik Muharemovic e Brenden Aaronson deram aos visitantes uma surpreendente vantagem de 2 a 0 pouco depois do intervalo.
No entanto, os donos da casa responderam com uma sequência devastadora de quatro gols em apenas 12 minutos. A virada dramática transformou uma possível zebra em uma vitória enfática para o time londrino.
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Substituições no intervalo transformam o jogo em Stamford Bridge
O técnico Xabi Alonso virou o confronto de cabeça para baixo ao fazer quatro substituições no intervalo. Palmer liderou a entrada das opções vindas do banco e imediatamente levou o time da casa ao ataque.
Palmer sofreu e converteu um pênalti antes de empatar apenas dois minutos depois. Outro substituto, Pedro Neto, completou uma virada em seis minutos para colocar o Chelsea em vantagem por 3 a 2. Danny Welbeck acrescentou o quarto pouco depois, após assistência de Morgan Rogers.
O Leeds tentou reconstruir sua atuação desmoronada quando Dominic Calvert-Lewin diminuiu. No entanto, Valentin Barco marcou seu primeiro gol pelo Chelsea antes de Welbeck fazer de cabeça o seu segundo nos acréscimos.
Emocionante jogo de nove gols deixa o Leeds em colapso
O Leeds havia feito inicialmente uma excelente atuação fora de casa durante o primeiro tempo. Apesar da boa impressão no início, a equipe visitante se desfez completamente sob pressão incessante no segundo tempo. Seu colapso defensivo deu ao Chelsea o controle total da partida.
Rogers causou um impacto tremendo saindo do banco ao dar três assistências durante a blitz. Sua criatividade ajudou o Chelsea a aproveitar o repentino colapso defensivo do Leeds.
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Chelsea garante vaga no sorteio da quarta rodada
A vitória garante ao Chelsea a vaga como o sexto time classificado para a quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. A equipe se junta a Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland e Newcastle, que venceram na terça-feira.
Os 10 confrontos restantes da terceira rodada serão disputados na próxima terça, quarta e quinta-feira. Times de todo o país vão brigar pelas vagas finais nas oitavas de final.
O sorteio da quarta rodada será realizado na noite da próxima quarta-feira. Ele acontecerá imediatamente após o fim do confronto do Manchester United com o Brighton.
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