O Chelsea reagiu após estar dois gols atrás para garantir uma dramática vitória por 6 a 3 sobre o Leeds na terceira rodada da Carabao Cup, em Stamford Bridge. Oito dos nove gols da partida saíram em um segundo tempo caótico.

O Chelsea fez nove mudanças em relação à derrota de domingo para o Arsenal e saiu atrás cedo no placar. Gols de Tarik Muharemovic e Brenden Aaronson deram aos visitantes uma surpreendente vantagem de 2 a 0 pouco depois do intervalo.

No entanto, os donos da casa responderam com uma sequência devastadora de quatro gols em apenas 12 minutos. A virada dramática transformou uma possível zebra em uma vitória enfática para o time londrino.