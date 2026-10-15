“Caos e um circo!”: Roy Keane critica duramente Lisandro Martinez por desabafo “egoísta” após derrota do Manchester United

Keane ficou particularmente irritado porque as críticas vieram de um jogador que atravessa má fase. Ele observou que Martinez não vem atuando em um nível alto o suficiente para justificar declarações públicas tão contundentes.

“Alguns torcedores vão dizer que isso é ótimo, e outros, que você está prejudicando o time, especialmente quando isso vem de um jogador que não está em sua melhor fase e a equipe está passando por dificuldades”, acrescentou.

O lendário meio-campista também rejeitou a ideia de que o argentino seja uma voz de comando no vestiário. Ele definiu o jogador de forma dura, simplesmente como “um zagueiro que está cometendo muitos erros”.