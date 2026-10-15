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“Caos e um circo!”: Roy Keane critica duramente Lisandro Martinez por desabafo “egoísta” após derrota do Manchester United
Keane critica duramente Martinez por comentários sobre o Manchester United
Keane criticou Martinez depois que o zagueiro do United fez declarações polêmicas sobre a cúpula do clube. O zagueiro argentino expressou publicamente sua frustração após uma derrota recente. O ex-capitão criticou duramente o momento e o teor das declarações. Para Keane, o elenco atual não tem moral para apontar culpados quando seu próprio desempenho em campo caiu tanto.
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Olhando-se no espelho em Old Trafford
Em participação no podcast The Overlap, Keane fez uma avaliação contundente da cultura atual em Manchester. Para ele, o desabafo do defensor resume perfeitamente um problema muito mais amplo.
“Acho que isso reflete o clube. É óbvio que há um caos ali, parece um pouco um circo”, afirmou Keane. “Quando você atravessa uma fase difícil como a do Manchester United, o problema que tenho com certas declarações de jogadores é que você sempre precisa olhar primeiro para si mesmo antes de sair fazendo todos esses comentários.”
Com dificuldades para encontrar a boa fase e a liderança
Keane ficou particularmente irritado porque as críticas vieram de um jogador que atravessa má fase. Ele observou que Martinez não vem atuando em um nível alto o suficiente para justificar declarações públicas tão contundentes.
“Alguns torcedores vão dizer que isso é ótimo, e outros, que você está prejudicando o time, especialmente quando isso vem de um jogador que não está em sua melhor fase e a equipe está passando por dificuldades”, acrescentou.
O lendário meio-campista também rejeitou a ideia de que o argentino seja uma voz de comando no vestiário. Ele definiu o jogador de forma dura, simplesmente como “um zagueiro que está cometendo muitos erros”.
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Jogos decisivos pela frente para a equipe
Mais tarde, Martinez foi às redes sociais para esclarecer suas declarações, afirmando que falou movido exclusivamente pela raiva e pela frustração. No entanto, o estrago no vestiário dividido pode já estar feito. O United precisa desesperadamente voltar a concentrar as atenções no futebol. O elenco agora precisa se reorganizar rapidamente antes de uma visita crucial ao Leeds United pela Premier League, no domingo. Um resultado positivo fora de casa é absolutamente essencial para calar os críticos e recuperar a estabilidade de que o time tanto precisa.
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