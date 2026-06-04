O candidato à presidência reforçou sua promessa de contratar Haaland, descartando as recentes negativas do círculo próximo ao atacante como nada mais do que “parte do jogo”.

Após uma aparição que ganhou as manchetes no programa El Hormiguero, na qual Riquelme afirmou que Haaland “quer vir para Madrid”, Enrique Riquelme conversou com o ASpara esclarecer sua posição sobre o atacante norueguês, que continua sendo o principal alvo de sua ambiciosa campanha eleitoral.

Riquelme está convicto de que o negócio é viável, afirmando: “Haaland tem uma cláusula. É um grande nome, que vem sendo trabalhado há algum tempo. É preciso ter em mente que se trata de uma candidatura; são eleições. Um pode ganhar ou o outro pode ganhar. Entendo que eles precisam cuidar do jogador e protegê-lo dentro do clube e dentro de sua equipe. Isso me parece normal. Mas estou muito feliz em poder anunciar que grandes nomes, se eu for presidente, como Haaland, jogarão pelo Real Madrid.”