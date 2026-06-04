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Candidato à presidência do Real Madrid mantém firmeza em relação às especulações sobre Erling Haaland e Rodri, rejeitando o Manchester City e a resposta furiosa do agente
O adversário de Perez defende a cláusula de Haaland
O candidato à presidência reforçou sua promessa de contratar Haaland, descartando as recentes negativas do círculo próximo ao atacante como nada mais do que “parte do jogo”.
Após uma aparição que ganhou as manchetes no programa El Hormiguero, na qual Riquelme afirmou que Haaland “quer vir para Madrid”, Enrique Riquelme conversou com o ASpara esclarecer sua posição sobre o atacante norueguês, que continua sendo o principal alvo de sua ambiciosa campanha eleitoral.
Riquelme está convicto de que o negócio é viável, afirmando: “Haaland tem uma cláusula. É um grande nome, que vem sendo trabalhado há algum tempo. É preciso ter em mente que se trata de uma candidatura; são eleições. Um pode ganhar ou o outro pode ganhar. Entendo que eles precisam cuidar do jogador e protegê-lo dentro do clube e dentro de sua equipe. Isso me parece normal. Mas estou muito feliz em poder anunciar que grandes nomes, se eu for presidente, como Haaland, jogarão pelo Real Madrid.”
Ignorando as negativas de Pimenta e Alfie
A campanha sofreu um revés quando a agente de Haaland, Rafaela Pimenta, e seu pai, Alfie Haaland, emitiram uma declaração conjunta classificando as alegações como “falsas”. No entanto, Riquelme comparou a situação à polêmica transferência de Luís Figo do arquirrival Barcelona em 2000, sugerindo que as negativas públicas são uma tática defensiva comum durante negociações de transferências de alto nível e períodos eleitorais.
Quando questionado sobre a reação negativa, Riquelme respondeu: “Bem, faz parte do jogo. Melhor do que você, ninguém sabe disso. Também aconteceu com Figo; isso faz parte do futebol. Para proteger o jogador, conversamos antes e depois, inclusive com Pablo (Barquero), representante de Rodri. Sei perfeitamente bem que, então, é preciso conversar com o City. São circunstâncias diferentes, as de Rodri em relação às de Haaland, mas é preciso conversar com o City. Temos o máximo respeito pelo clube.”
Garantias financeiras pessoais para os membros
Em uma iniciativa para provar sua sinceridade aos sócios votantes do Real Madrid, Riquelme colocou seu próprio patrimônio em jogo. Ele prometeu que, caso não cumpra suas promessas em relação às transferências, arcará pessoalmente com as mensalidades de toda a base de sócios votantes do clube. Essa estratégia agressiva visa contrastar com o longo mandato do atual presidente, Pérez.
“Para convencer os sócios? Além do que eu disse, ofereço uma garantia, uma garantia pessoal de que, se eu falhar em qualquer uma dessas promessas, pagarei pessoalmente a taxa dos 100 mil sócios do Real Madrid (cerca de € 15 milhões)”, explicou Riquelme. “Não posso pedir a confiança dos sócios se eu mesmo não confio na proposta que apresento. Não vou manchar minha imagem pessoal ou profissional, nem como madridista nem como sócio, ao trazer uma coisa ou outra.”
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Respeitando a posição do Manchester City
Apesar de sua confiança, Riquelme reconheceu que ainda seriam necessárias negociações formais com o City para concretizar as contratações de Haaland e Rodri. O candidato revelou que sua equipe já iniciou contatos privados com os campeões ingleses para evitar mal-entendidos decorrentes de seus comentários públicos e aparições na mídia.
Riquelme concluiu abordando o potencial atrito que sua campanha poderia causar no Etihad Stadium: “É um programa de entretenimento. Futebol é futebol; isso faz parte do futebol. Temos que continuar conversando, com o máximo respeito ao City; temos que sentar para conversar. O jogador tem uma cláusula; ele tem um contrato, e nesta quarta-feira já enviamos uma mensagem em particular ao City. Porque, mesmo devido a um problema de idioma, eles podem entender outra coisa, mas há clareza.”