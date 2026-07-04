Canadá x Marrocos: as notas de CM
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Canadá x Marrocos, as notas de CM: David está em campo, mas passa despercebido. Brahim Diaz brilha; Bounou e Hakimi são os melhores jogadores
CANADÁ
Crepeau 6: o Marrocos chuta pouco. Ele defende bem contra Rahimi, mas não tem como impedir os gols de Ounahi e Rahimi
Johnston 5,5: perde a chance de gol em um escanteio quando fica completamente sozinho; tenta ajudar os atacantes, mas não faz diferença
Bombito 5: muitas vezes chega atrasado, primeiro em cima de Saibari e depois em Rahimi
De Fougerolles 4,5: o primeiro gol de Ounahi surgiu de uma falta ingênua que ele cometeu contra o adversário, que estava de costas e longe de ser perigoso; o segundo, de um erro dele na construção de jogadas
Laryea 5,5: provoca Hakimi e recebe um cartão amarelo; luta, mas passa despercebido (79’ David sv)
Buchanan 5,5: esperavam-se dele jogadas criativas e dribles, mas ele deixou isso para o Villarreal. No final da partida, ele se destacou com um ótimo chute de direita, que, porém, o ex-goleiro do Sevilha defendeu para escanteio (87’ Osorio sem nota)
Ali Ahmed 6,5: corre por dois. Emblemática uma jogada em que persegue Hakimi por todo o campo, o para e depois parte a toda velocidade para o outro lado do campo (79’ Shaffelburg sem nota)
Eustaquio 6,5: sempre o último a desistir, tenta até o fim e consegue, no final, uma falta que poderia ter sido decisiva
Sigur 6: dá tudo de si. Está ótimo no primeiro tempo, mas, como todos os seus companheiros, perde o ritmo no segundo tempo (87' Nelson sem nota)
David 5: logo no início, ele desperdiça uma boa chance. Passa o jogo correndo atrás, se sacrificando — incluindo um cartão amarelo —, mas nunca chuta a gol. Assume a responsabilidade de cobrar uma falta perigosa da linha de 18 metros, mas chuta por cima
Oluwaseyi 5,5: só se destaca no início da partida quando, com uma grande jogada e um movimento digno de um centroavante experiente, assusta o México e só é parado pelo habitual Bounou. Depois, desaparece da partida (63' Larin 5,5: entra com muita vontade, mas, além de um cartão amarelo, não faz nada de extraordinário)
Técnico Marsch 5,5: primeiro tempo com grande personalidade, que deu esperança aos anfitriões; segundo tempo em ritmo reduzido, com erros se acumulando. A derrota é muito pesada, mas a diferença entre as duas seleções é nítida e fica evidente no final da partida
MARROCOS
Bounou 7: defende contra David e, em seguida, contra Oluwaseyi, se destaca com uma grande defesa com o pé. No segundo tempo, volta a fazer boas defesas em algumas ocasiões. Assim como há quatro anos, está entre os melhores goleiros do torneio, a verdadeira estrela do Marrocos ao lado de Hakimi
Hakimi 7: começa discreto, nervoso como seus companheiros, como se sentisse o peso de ser o favorito nas oitavas de final. Depois, se solta com uma assistência de meia-atacante e, a partir daí, volta a brilhar
Diop 5,5: recebe um cartão amarelo na primeira parte da partida e precisa se controlar durante os 90 minutos; consegue (87’ Saadane, sem gol)
Halal 5,5: assim como Diop, recebe um cartão amarelo por imprudência. Com experiência, personalidade e algumas jogadas engenhosas, consegue se safar
Mazraoui 6,5: experiência de jogador de ponta, fecha a defesa e se destaca no apoio ao ataque
Bouaddi 5,5: mais uma atuação marcada pela luta do que pelo domínio (63’ Amrabat 6: é um jogo em que é preciso mostrar força, sua especialidade, e isso fica evidente)
El Aynaoui 6: desempenho abaixo do esperado em relação a outras partidas na Copa do Mundo. Sofre com o ritmo do Canadá, que, no primeiro tempo, abre dois gols
Brahim Diaz 7,5: lampejos de pura classe. Responde às críticas: é verdade, ainda não marcou, mas também hoje aparece no placar com duas assistências, a terceira e a quarta dele na Copa do Mundo, um recorde para a África
Ounahi 7,5: correu o risco de ser expulso quando, já advertido, segurou um adversário em um contra-ataque. Oliver poupou-o, mas ele não fez o mesmo com o Canadá, que o superou com dois gols de grande classe. Com um chute imbatível em cobrança de falta e um remate de direita no canto em contra-ataque, ele voltou a ser o craque de quatro anos atrás (87' El Mourabet sem nota)
El Khannouss 5,5: o menos brilhante entre as estrelas que apoiavam o atacante (63' Talbi 6: entrada positiva)
Saibari sem nota: desistiu aos vinte minutos devido a uma lesão muscular (22’ Rahimi 7,5: entrou bem na partida com um chute de direita, desviado e defendido por Crepeau. Depois, fez o trabalho sujo com uma ótima cabeçada, que ainda acertou a trave. E, no final, também comemorou o gol)
Técnico Ouahbi 6,5: seus jogadores já são e atuam como um grande time. A abordagem de hoje não foi das melhores, mas mesmo assim garantiram a vitória com facilidade. A partir da próxima partida, porém, será preciso dar um passo a mais para voltar às semifinais
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