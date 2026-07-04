Canadá x Marrocos, as notas de CM: David está em campo, mas passa despercebido. Brahim Diaz brilha; Bounou e Hakimi são os melhores jogadores

Crepeau 6: o Marrocos chuta pouco. Ele defende bem contra Rahimi, mas não tem como impedir os gols de Ounahi e Rahimi

Johnston 5,5: perde a chance de gol em um escanteio quando fica completamente sozinho; tenta ajudar os atacantes, mas não faz diferença

Bombito 5: muitas vezes chega atrasado, primeiro em cima de Saibari e depois em Rahimi

De Fougerolles 4,5: o primeiro gol de Ounahi surgiu de uma falta ingênua que ele cometeu contra o adversário, que estava de costas e longe de ser perigoso; o segundo, de um erro dele na construção de jogadas

Laryea 5,5: provoca Hakimi e recebe um cartão amarelo; luta, mas passa despercebido (79’ David sv)

Buchanan 5,5: esperavam-se dele jogadas criativas e dribles, mas ele deixou isso para o Villarreal. No final da partida, ele se destacou com um ótimo chute de direita, que, porém, o ex-goleiro do Sevilha defendeu para escanteio (87’ Osorio sem nota)

Ali Ahmed 6,5: corre por dois. Emblemática uma jogada em que persegue Hakimi por todo o campo, o para e depois parte a toda velocidade para o outro lado do campo (79’ Shaffelburg sem nota)

Eustaquio 6,5: sempre o último a desistir, tenta até o fim e consegue, no final, uma falta que poderia ter sido decisiva

Sigur 6: dá tudo de si. Está ótimo no primeiro tempo, mas, como todos os seus companheiros, perde o ritmo no segundo tempo (87' Nelson sem nota)

David 5: logo no início, ele desperdiça uma boa chance. Passa o jogo correndo atrás, se sacrificando — incluindo um cartão amarelo —, mas nunca chuta a gol. Assume a responsabilidade de cobrar uma falta perigosa da linha de 18 metros, mas chuta por cima

Oluwaseyi 5,5: só se destaca no início da partida quando, com uma grande jogada e um movimento digno de um centroavante experiente, assusta o México e só é parado pelo habitual Bounou. Depois, desaparece da partida (63' Larin 5,5: entra com muita vontade, mas, além de um cartão amarelo, não faz nada de extraordinário)

Técnico Marsch 5,5: primeiro tempo com grande personalidade, que deu esperança aos anfitriões; segundo tempo em ritmo reduzido, com erros se acumulando. A derrota é muito pesada, mas a diferença entre as duas seleções é nítida e fica evidente no final da partida