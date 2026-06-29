Canadá: Troy Deeney critica Jonathan David, da Juventus: “Os jogos passam por ele sem que ele perceba; em vários momentos, parece que ele nem está em campo”

Sem marcar nenhum gol, apesar de algumas boas chances — assim como havia acontecido na estreia contra a Bósnia e na última partida da primeira fase contra a Suíça —, o ex-jogador do Lille foi duramente criticado por Troy Deeney (ex-atacante, entre outros, do Watford e do Birmingham City), comentarista do programa Golazo, da CBS. Estas foram suas palavras: “Já vi muitas vezes o Jonathan David e o jogo simplesmente passa por ele. Com o talento e as qualidades que ele tem, há longos momentos da partida em que você nem percebe que ele está em campo”.