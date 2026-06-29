O hat-trick marcado contra o infeliz Catarna goleada (6 a 0) do Canadá de Jesse Marsch no último dia 19 de junho – que foi a segunda partida da fase de grupos – não foi suficiente para dissipar as dúvidas e as perplexidades sobre o desempenho do atacante da Juventus, Jonathan David. Ontem, na primeira partida das oitavas de final desta Copa do Mundo de 2026 contra a África do Sul, ele voltou a ser protagonista de uma atuação que não esteve à altura da ocasião.
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Canadá: Troy Deeney critica Jonathan David, da Juventus: “Os jogos passam por ele sem que ele perceba; em vários momentos, parece que ele nem está em campo”
A CRÍTICA DE DEENEY
Sem marcar nenhum gol, apesar de algumas boas chances — assim como havia acontecido na estreia contra a Bósnia e na última partida da primeira fase contra a Suíça —, o ex-jogador do Lille foi duramente criticado por Troy Deeney (ex-atacante, entre outros, do Watford e do Birmingham City), comentarista do programa Golazo, da CBS. Estas foram suas palavras: “Já vi muitas vezes o Jonathan David e o jogo simplesmente passa por ele. Com o talento e as qualidades que ele tem, há longos momentos da partida em que você nem percebe que ele está em campo”.
CORRE O RISCO DE PERDER O EMPREGO?
A análise de Troy Deeney sobre Jonathan David conclui assim: “Agora que o Canadá está avançando nesta competição – após derrotar a África do Sul na final, o país enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Holanda e Marrocos –, é justo que Marsch se pergunte como resolver essa situação. Talvez fosse o caso escalar Cyle Larin como titular”. Em sua primeira temporada na Itália, Jonathan David terminou com 46 partidas, 8 gols e 5 assistências, mas sem nunca convencer totalmente Luciano Spalletti, que no final da temporada frequentemente preferiu Dusan Vlahovic, que ficou fora de ação por vários meses devido a uma grave lesão muscular.