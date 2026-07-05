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Jamal Iddrissou Nazionale Under 19Getty Images

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Campeonato Europeu Sub-19, Ucrânia x Itália AO VIVO, as escalações oficiais: Liberali fica de fora

Ukraine U19 x Italy U19
Ukraine U19
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Acompanhe ao vivo Ucrânia x Itália, última partida da fase de grupos do Campeonato Europeu Sub-19.

Após o empate com a Croácia e a vitória na estreia contra a Sérvia, a Seleção Sub-19 da Itália enfrenta a Ucrânia na última partida do Grupo B. Os Azzurrini precisam, no mínimo, empatar para garantir a classificação para as semifinais, enquanto precisam vencer para terminar na liderança do grupo e evitar enfrentar a Espanha, que passou pelo Grupo A vencendo todas as partidas.

O técnico Bollini aposta em Wiafe no meio-campo e em Iddrisou no ataque, com Liberali no banco, enquanto na Ucrânia vale a pena ficar de olho em Popov, atacante do Empoli.

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    UCRÂNIA Sub-19 x ITÁLIA Sub-19

    ARTILHEIROS:

    UCRÂNIA Sub-19 (4-2-3-1): Marchenko; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov; Soroka, Plish; Hubenko, Olychenko, Liusin; Popov. Técnico: Mykhailenko.

    ITÁLIA Sub-19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Marello; Wiafe, Sala, Mantini; Coletta, Iddrissou, Elimoghale. Técnico: Bollini.

    ÁRBITRO: Csonka 

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