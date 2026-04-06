Campeonato de Elite: Al-Taawoun acompanha os grandes... Disputa acirrada na zona de rebaixamento... E o Al-Shabab é o principal rebaixado

Chegou ao fim a fase de grupos do Campeonato Joi Sub-21, após 20 rodadas repletas de emoção e equilíbrio, que viram o brilho de várias estrelas em ascensão e o acirrar da disputa entre os clubes pela conquista das vagas diretas para as quartas de final.
Getty/Goal
A última rodada não ficou isenta de grandes surpresas, tanto no que diz respeito à classificação direta quanto às disputas acirradas na zona de rebaixamento, além da definição dos clubes que deixarão o campeonato, deixando a torcida em estado de expectativa e ansiedade pelo que está por vir nas fases decisivas.
Leia também... Não para de marcar... Al-Arini ilumina o céu do Al-Taawoun na noite da classificação