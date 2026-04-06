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Campeonato de Elite: Al-Taawoun acompanha os grandes... Disputa acirrada na zona de rebaixamento... E o Al-Shabab é o principal rebaixado

Especiais e Opinião
Al Adalah U21 x Al Jabalin U21
Al Adalah U21
Al Jabalin U21
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 x Al Hilal U21
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Al Ittihad U21 x Al Shabab U21
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Al Shabab U21
Arábia Saudita

Uma versão explosiva que reacende a rivalidade entre as estrelas do futuro

Chegou ao fim a fase de grupos do Campeonato Joi Sub-21, após 20 rodadas repletas de emoção e equilíbrio, que viram o brilho de várias estrelas em ascensão e o acirrar da disputa entre os clubes pela conquista das vagas diretas para as quartas de final.


stc tv JawwyGetty/Goal


A última rodada não ficou isenta de grandes surpresas, tanto no que diz respeito à classificação direta quanto às disputas acirradas na zona de rebaixamento, além da definição dos clubes que deixarão o campeonato, deixando a torcida em estado de expectativa e ansiedade pelo que está por vir nas fases decisivas.

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  • باسم العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    A cooperação acompanha os adultos

    Apesar da derrota do Al-Taawoun na última rodada contra o Al-Khaloud, por 1 a 3, o time conseguiu se classificar diretamente para as quartas de final.

    Assista à Liga Saudita de Futebol pela stc tv

    O Al-Taawoun elevou sua pontuação para 37 pontos, ocupando a quarta posição, atrás do Al-Nassr, terceiro colocado, com um ponto a menos (38), do Al-Hilal, vice-campeão (40), e do Al-Ittifaq, líder (41).

    O Al-Nassr conseguiu alcançar os classificados após sua vitória sobre o Al-Hilal no clássico, por 4 a 0, enquanto o Al-Ittifaq goleou o Al-Khaleej por 5 a 1.

    stc tv JawwyGetty/Goal


    Assim, o quarteto formado por Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Taawoun se classificou diretamente para as quartas de final, aguardando a conclusão da lista de classificados para a competição.


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  • فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account

    Anexo em chamas

    Espera-se que os clubes classificados entre o quinto e o décimo segundo lugar disputem as eliminatórias, das quais quatro se classificarão para as quartas de final.

    A repescagem terá uma disputa acirrada, com a presença de vários clubes fortes, como Al-Qadisiyah, Al-Ittihad, Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Hazm, Neom, Al-Wehda e Al-Fayha.

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    Na última rodada, o Al-Ittihad goleou o Al-Shabab por 4 a 1, enquanto o Al-Fateh venceu o Al-Riyadh por 6 a 0.


  • Ausência do Al-Ahli

    O Al-Ahli de Jeddah não conseguiu ficar entre os quatro primeiros nem mesmo entre os clubes que disputam a repescagem, apesar da vitória sobre o Al-Qadisiyah por 3 a 1 na última rodada.

    O Al-Ahli ficou em 15º lugar na tabela da Liga Joi de Elite, com 24 pontos, não conseguindo se classificar para as quartas de final, mas evitando o rebaixamento.


    stc tv JawwyGetty/Goal


  • Os jovens são os que mais se destacam entre os que estão em queda

    O Al-Shabab liderou a lista dos clubes rebaixados, ocupando a 24ª e última posição, com 12 pontos, e assim se despediu da Joi League.

    Acompanharam o Al-Shabab o Al-Bukairiya, com 14 pontos, o Al-Raed (19) e o Al-Adalah (20), enquanto o Al-Najma, o Al-Khaleej e o Al-Jabalain escaparam da zona de rebaixamento por uma diferença de dois pontos.