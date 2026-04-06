Campeonato de Elite: Al-Taawoun acompanha os grandes... Disputa acirrada na zona de rebaixamento... E o Al-Shabab é o principal rebaixado

Apesar da derrota do Al-Taawoun na última rodada contra o Al-Khaloud, por 1 a 3, o time conseguiu se classificar diretamente para as quartas de final.

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O Al-Taawoun elevou sua pontuação para 37 pontos, ocupando a quarta posição, atrás do Al-Nassr, terceiro colocado, com um ponto a menos (38), do Al-Hilal, vice-campeão (40), e do Al-Ittifaq, líder (41).

O Al-Nassr conseguiu alcançar os classificados após sua vitória sobre o Al-Hilal no clássico, por 4 a 0, enquanto o Al-Ittifaq goleou o Al-Khaleej por 5 a 1.

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Assim, o quarteto formado por Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Taawoun se classificou diretamente para as quartas de final, aguardando a conclusão da lista de classificados para a competição.



