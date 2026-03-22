Campeonato da Liga dos Campeões: uma vaga para quatro? Comparando os calendários de Juventus, Como, Roma e Atalanta

O empate da Juventus e as vitórias anteriores do Milan e do Napoli reacenderam, de forma surpreendente, o debate sobre a disputa pela quarta colocação, a última vaga válida para a próxima edição da Liga dos Campeões e, consequentemente, para suas enormes receitas econômicas.





Enquanto aguardamos os resultados dos jogos programados para hoje, domingo, 22 de março, a sensação é de que as três primeiras equipes na classificação estão, no mínimo, em vantagem sobre as quatro equipes que as seguem, tornando a disputa pela Liga dos Campeões uma corrida aberta entre quatro clubes por uma única vaga.





Mas quem está em vantagem nessa disputa? Quem tem o calendário mais favorável? Vamos analisar os próximos jogos.