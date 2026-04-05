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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Campeonato da Liga dos Campeões: uma vaga para quatro? Comparando os calendários de Juventus, Como, Roma e Atalanta

Campeonato Italiano
Juventus
Milan
Napoli
Atalanta
Como
Roma

O debate sobre a disputa pelo quarto lugar, o último que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões e, consequentemente, às suas enormes receitas econômicas, está acalorado.


A sensação é de que as três primeiras equipes na classificação estão, no mínimo, em vantagem sobre as quatro equipes que as seguem, tornando a disputa pela Liga dos Campeões uma disputa aberta entre quatro clubes por uma única vaga.


Mas quem está em vantagem nessa disputa? Quem tem o calendário mais favorável? Vamos analisar os próximos jogos.

  • O COMO TEM O MELHOR CALENDÁRIO?

    O Como terá pela frente um final de temporada com altos e baixos. O calendário alterna jogos mais fáceis com confrontos muito delicados contra times da zona de classificação.


    Calendário do Como: 

    Udinese (F)

    Inter (C)

    Sassuolo (F)

    Genoa (F)

    Napoli (C)

    Verona (F)

    Parma (C)

    Cremonese (F)


    Os jogos contra o Inter e o Napoli, ambos em casa, representam os principais obstáculos.

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  • JUVENTUS: O CALENDÁRIO NÃO É IMPOSSÍVEL

    A Juventus tem um calendário relativamente equilibrado, mas com dois jogos que podem decidir a sua trajetória nas competições europeias.


    Calendário da Juventus:

    Gênova (C)

    Atalanta (F)

    Bologna (C)

    Milan (F)

    Verona (C)

    Lecce (F)

    Fiorentina (C)

    Torino (F)


    Os confrontos contra Atalanta e Milan serão decisivos para a classificação para a Liga dos Campeões, mas é preciso ficar de olho também nos jogos contra Bologna e Fiorentina e, sobretudo, no clássico da última rodada.

  • ROMA, QUANTOS CONFRONTOS DIRETOS!

    O calendário da Roma é talvez um dos mais complicados entre as equipes que disputam a Liga dos Campeões.


    Calendário da Roma

    Pisa (C)

    Atalanta (C)

    Bologna (F)

    Fiorentina (C)

    Parma (F)

    Lazio (C)

    Verona (F)


    A Roma terá pelo menos três desafios difíceis: Atalanta, Bolonha (que a eliminou da Liga Europa) e o clássico da capital contra a Lazio na penúltima rodada, que pode ter um peso enorme na disputa pela quarta colocação.

  • ATALANTA, UMA RECUPERAÇÃO DIFÍCIL

    A Atalanta também terá de enfrentar um final de temporada bastante tenso, com vários confrontos contra times da zona de classificação.


    Calendário da Atalanta:

    Lecce (F)

    Juventus (C)

    Roma (F)

    Cagliari (F)

    Gênova (C)

    Milan (F)

    Bologna (C)

    Fiorentina (F)


    Juventus e Roma, em sequência, decidirão se o Atalanta continuará na disputa pela Liga dos Campeões ou não.

  • E O MILAN E O NÁPOLES?

    Embora a vantagem do Inter sobre o 4º colocado pareça tranquilizar os nerazzurri, pelo menos na disputa pelo Scudetto, Milan e Napoli continuam olhando para trás nesta corrida acirrada. A vantagem existe, mas precisa ser defendida, e na próxima rodada teremos justamente o Napoli x Milan, que pode fazer com que um dos dois volte a ficar no meio da briga.


    Calendário do Napoli:

    Milan (C)

    Parma (F)

    Lazio (C)

    Cremonese (C)

    Como (F)

    Bolonha (C)

    Pisa (F)

    Udinese (C)


    Calendário do Milan:

    Nápoles (F)

    Udinese (C)

    Verona (F)

    Juventus (C)

    Sassuolo (F)

    Atalanta (C)

    Gênova (F)

    Cagliari (C)