O debate sobre a disputa pelo quarto lugar, o último que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões e, consequentemente, às suas enormes receitas econômicas, está acalorado.





A sensação é de que as três primeiras equipes na classificação estão, no mínimo, em vantagem sobre as quatro equipes que as seguem, tornando a disputa pela Liga dos Campeões uma disputa aberta entre quatro clubes por uma única vaga.





Mas quem está em vantagem nessa disputa? Quem tem o calendário mais favorável? Vamos analisar os próximos jogos.