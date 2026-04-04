Campeonato da Elite... O clássico do Al-Hilal decide o destino do Al-Nassr... E o Al-Ahli ameaça o sonho do Al-Qadisiyah na última rodada

Além disso, a terceira rodada contará com mais três partidas que terão papel decisivo na definição das quatro equipes que se classificarão diretamente para as quartas de final, com destaque para o confronto entre Al-Ittifaq e Al-Khaleej, no Estádio Ego, em Dammam.
O Al-Ittifaq ocupa a segunda posição na tabela de classificação com 38 pontos, três pontos à frente do Al-Nassr, quinto colocado, o que significa que precisa apenas de um empate para garantir a classificação direta para as quartas de final.
Com o mesmo objetivo, o Al-Taawoun, terceiro colocado, precisará vencer quando visitar o Al-Khaloud, no estádio do Al-Bukairiyah, já que está a apenas dois pontos do Al-Nassr, quinto colocado.
Já o Al-Akhdoud precisa vencer o Damak, quando o receber em Najran, além de contar com a derrota do Al-Qadisiyah para o Al-Ahli e com o Al-Nasr não vencer o Al-Hilal, para entrar no pódio.
O Al-Akhdoud ocupa a sexta posição na tabela da Liga Joi de Elite, com 34 pontos, a dois pontos do Al-Qadisiyah, quarto colocado, e a um ponto do Al-Nasr, quinto colocado.
As tarefas do Al-Ittifaq, do Al-Taawoun e do Al-Akhdoud não serão fáceis, pois, embora os jogos sejam contra times da metade inferior da tabela, todos eles estão lutando para escapar do rebaixamento, o que significa que vão lutar para evitar a derrota, no mínimo.
O Al-Khaleej ocupa a 16ª posição com 22 pontos, enquanto o Damak está na 19ª posição com 20 pontos, a mesma pontuação do Al-Khaloud, que ocupa a 20ª posição, a primeira das posições que garantem a sobrevivência na liga.
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