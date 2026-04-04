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فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X Official Account
Ahmed Mansy

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Campeonato da Elite... O clássico do Al-Hilal decide o destino do Al-Nassr... E o Al-Ahli ameaça o sonho do Al-Qadisiyah na última rodada

Especiais e Opinião
Al Nassr U21 x Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Jawwy Elite League U-21
Al Ahli U21 x Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21 x Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Arábia Saudita

O Campeonato Saudita Sub-21 chegou à sua última etapa antes das eliminatórias

A competição da Liga Jovem de Elite (Liga Saudita Sub-21) chegou à sua reta final na fase de grupos, com a torcida aguardando ansiosamente os jogos da vigésima e última rodada dessa competição de destaque.

Essa rodada começa trazendo consigo diferentes ambições: há times que buscam a classificação direta para as quartas de final, outros que sonham com a classificação para a repescagem e outros ainda que esperam conseguir escapar do inferno do rebaixamento.

E entre todos esses sonhos e ambições conflitantes, a torcida aguarda uma rodada de emoção sem igual, na qual jovens jogadores se transformam em grandes estrelas, transformando os sonhos de seus torcedores em realidade.

  • Jogos da 20ª rodada

    Todas as partidas da vigésima e última rodada da Liga Joi de Elite serão disputadas no mesmo dia, segunda-feira, 6 de abril, e até mesmo no mesmo horário, a fim de garantir os princípios de imparcialidade e transparência, com início marcado para as 20h30, horário de Meca.

    O Al-Ittihad recebe, em seu estádio em Jeddah, o Al-Shabab, enquanto o Al-Jabalain visita o Al-Adalah, no Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Al-Ahsa, e o Al-Ittifaq enfrenta o Al-Khaleej, no Estádio Igo, em Dammam.

    O Al-Araba enfrenta o Al-Wehda, no estádio da Universidade de Al-Jouf, enquanto o Al-Hazm recebe o Al-Najma em seu estádio em Al-Ras, e o Damak visita o Al-Akhdoud em Najran.

    Já o Neom recebe o Al-Bukairiya no Estádio Rei Khalid, em Tabuk, enquanto o Al-Raed visita o Al-Fayha, no Estádio Al-Majma’ah, e o Al-Riyadh recebe o Al-Fateh em sua casa, na capital saudita.

    O Al-Ahli enfrentará o Al-Qadisiyah em uma partida acirrada em seu estádio, em Jeddah, enquanto o Al-Taawoun visita o Al-Khaloud, no estádio do Al-Bukairiyah. O destaque da rodada será o clássico de Riyadh entre Al-Hilal e Al-Nassr, no estádio deste último, na capital saudita.

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    • Publicidade

  • Campeonato aéreo de elite

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Após o término dessa rodada, ficarão definidas as etapas finais das próximas fases da Liga Jovem de Elite, seja nas quartas de final, seja na fase de repescagem que leva a elas.

    As quatro primeiras equipes se classificam diretamente para as quartas de final do Campeonato Saudita Sub-21, aguardando os vencedores da fase eliminatória.

    A fase eliminatória contará com 8 equipes, que ocupam as posições da quinta à décima segunda, que se enfrentarão em partidas de ida e volta, para definir outras 4 equipes que se juntarão à fase final, que será a fase das quartas de final.

    O quinto colocado enfrentará o décimo segundo, o sexto contra o décimo primeiro, o sétimo contra o décimo e o oitavo contra o nono, sendo que as partidas de volta serão disputadas no estádio da equipe melhor classificada.

    As quartas de final também serão disputadas em formato de ida e volta, sendo que a partida de volta será realizada nos estádios das quatro equipes que se classificaram diretamente na fase de grupos.

    Por outro lado, oito equipes mantêm sua participação na próxima temporada da Liga Elite, ocupando as posições da 13ª à 20ª, sem disputar nenhuma partida adicional após o término da fase de liga.

    Já os clubes que ocupam as quatro últimas posições, da 21ª à 24ª, são rebaixados para a Liga Regional, e os clubes Al-Bukairiya e Al-Shabab já foram rebaixados.

  • Derby de Riad

    stc tv JawwyGetty/Goal

    O destaque da rodada será o clássico de Riad, quando o Al-Hilal visita o Al-Nassr, em uma partida que opõe as ambições de manter a liderança à tentativa de recuperar uma vaga nas quartas de final.

    O Al-Hilal lidera a Liga de Elite antes da última rodada com 40 pontos, conquistados em 11 vitórias, 7 empates e uma única derrota, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Ittifaq, que ocupa o segundo lugar.

    O “Líder” já garantiu sua vaga nas quartas de final, já que não sairá do quarteto de ponta, mas busca uma vitória, ou pelo menos um empate, que lhe garanta terminar a fase de grupos na liderança da classificação.

    O Al-Nassr não tem o mesmo conforto do Al-Hilal, pois precisa de uma vitória para voltar ao quarteto de ponta e se classificar diretamente para as quartas de final, e terá que aguardar os resultados dos times rivais, na esperança de que algum deles tropece a seu favor.

    O “Al-Alamy” ocupa a quinta posição na tabela de classificação com 35 pontos, a um ponto do Al-Qadisiyah, quarto colocado, a dois pontos do Al-Taawoun, terceiro colocado, e a três pontos do Al-Ittifaq, vice-campeão.

    É notável que os resultados das duas equipes tenham se tornado extremamente negativos nas últimas rodadas, embora de forma menos acentuada para o Al-Hilal, que empatou sem gols nas duas últimas partidas contra Al-Hazm e Al-Khulud.

    Já o Al-Nassr não vence há cerca de 40 dias, tendo tropeçado nas últimas quatro rodadas: empatou com o Al-Fateh e o Al-Najma por 1 a 1, enquanto sofreu uma derrota surpreendente para o Damak por 2 a 3 e, na última rodada, para o Al-Taawoun por 2 a 4.

    Ambas as equipes apresentam um histórico notável nos clássicos de Riad nesta temporada: o Al-Hilal venceu o Al-Shabab por 5 a 0 e o Al-Riyad por 2 a 1, enquanto o Al-Nassr derrotou o “Al-Lioth” por 2 a 0 e o Al-Riyad por 1 a 0.

  • O Al-Ahli ameaça o sonho do Al-Qadsia

    Outro grande confronto marcará esta rodada, quando o Al-Ahli enfrentar o Al-Qadisiyah em Jeddah, em uma partida em que o time do leste tem a maior ambição: a classificação direta para as quartas de final.

    O Al-Qadsia vive seu melhor momento na atual temporada da Liga Joi de Elite, tendo conquistado vitórias nas últimas cinco rodadas consecutivas, saltando para a quarta colocação com 36 pontos.

    O “Banu Qadis” tem a chance de conquistar o segundo lugar caso o Al-Ittifaq tropece, já que apenas dois pontos o separam dele, enquanto o time está apenas um ponto atrás do Al-Taawoun, terceiro colocado.

    Mas, ao mesmo tempo, o Al-Qadsia pode perder completamente o quarto lugar caso tropece contra o Al-Ahli, já que o Al-Nassr, quinto colocado, está apenas um ponto atrás, e o Al-Akhdoud, sexto colocado, está a dois pontos.

    O Al-Ahli não tem essas ambições, depois de ter perdido todas as suas chances de se classificar para as fases finais do Campeonato Saudita Sub-21, mas ainda tem algumas preocupações, já que sua permanência na divisão ainda não está oficialmente garantida.

    O Al-Ahli ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, com 21 pontos, conquistados em 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.

    O “Al-Raqi” está apenas dois pontos à frente do Al-Jabalain, que ocupa a 21ª posição e cujo time será rebaixado para a Liga Regional, o que faz com que ele precise urgentemente de um resultado positivo contra o Al-Qadisiyah para garantir sua permanência.

    O Al-Ahli conquistou 4 pontos nas duas últimas partidas, após vencer o Al-Jabalain por 3 a 0 e empatar sem gols com o Al-Fateh, depois de sofrer duas derrotas consecutivas contra o Al-Khaleej e o Al-Wehda, o que o motiva a buscar um resultado positivo contra o Al-Qadisiyah.

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  • Al-Ittihad e Al-Shabab... Um pequeno clássico sem gols

    Especialmente os jogos do “pequeno clássico” entre o Al-Ittihad e o Al-Shabab costumam ser repletos de emoção, independentemente da categoria em que a partida seja disputada; no entanto, não se espera que este confronto seja assim.

    A partida, que será disputada no estádio do Al-Ittihad, em Jeddah, reúne duas equipes que já definiram sua situação na atual temporada da Liga Joi de Elite, já que o Al-Shabab foi o primeiro a ser oficialmente rebaixado para a Liga Regional.

    O “Al-Shabab” ocupa a 24ª e última posição na tabela de classificação, com 12 pontos, resultantes de 3 vitórias, 3 empates e 13 derrotas, a 8 pontos do Al-Khaloud, que ocupa a 20ª posição e se salvou do rebaixamento.

    Já o Al-Ittihad perdeu todas as chances de se classificar diretamente para as quartas de final, ocupando a oitava posição na tabela com 31 pontos, a 5 pontos do Al-Qadisiyah, que ocupa a quarta posição.

    Além disso, o “Al-Amid” também garantiu sua vaga na repescagem, pois está a 5 pontos do Al-Riyadh, que ocupa a 13ª posição, a primeira entre as equipes que não se classificam para essa fase.

    No entanto, a maior ambição do Al-Ittihad para essa partida pode ser subir na classificação, ou pelo menos não cair da oitava posição, a fim de disputar a partida de volta da fase de repescagem em seu estádio e diante de sua torcida.

    O Al-Ittihad precisará se recuperar da derrota sofrida na última rodada contra o Al-Khaleej por 2 a 3, que o levou de volta à série de derrotas, após empatar com o Al-Raed em 1 a 1 e derrotar o Al-Bukairiya por 7 a 1 nas duas rodadas anteriores.

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  • 3 partidas decisivas

    Além disso, a terceira rodada contará com mais três partidas que terão papel decisivo na definição das quatro equipes que se classificarão diretamente para as quartas de final, com destaque para o confronto entre Al-Ittifaq e Al-Khaleej, no Estádio Ego, em Dammam.

    O Al-Ittifaq ocupa a segunda posição na tabela de classificação com 38 pontos, três pontos à frente do Al-Nassr, quinto colocado, o que significa que precisa apenas de um empate para garantir a classificação direta para as quartas de final.

    Com o mesmo objetivo, o Al-Taawoun, terceiro colocado, precisará vencer quando visitar o Al-Khaloud, no estádio do Al-Bukairiyah, já que está a apenas dois pontos do Al-Nassr, quinto colocado.

    Já o Al-Akhdoud precisa vencer o Damak, quando o receber em Najran, além de contar com a derrota do Al-Qadisiyah para o Al-Ahli e com o Al-Nasr não vencer o Al-Hilal, para entrar no pódio.

    O Al-Akhdoud ocupa a sexta posição na tabela da Liga Joi de Elite, com 34 pontos, a dois pontos do Al-Qadisiyah, quarto colocado, e a um ponto do Al-Nasr, quinto colocado.

    As tarefas do Al-Ittifaq, do Al-Taawoun e do Al-Akhdoud não serão fáceis, pois, embora os jogos sejam contra times da metade inferior da tabela, todos eles estão lutando para escapar do rebaixamento, o que significa que vão lutar para evitar a derrota, no mínimo.

    O Al-Khaleej ocupa a 16ª posição com 22 pontos, enquanto o Damak está na 19ª posição com 20 pontos, a mesma pontuação do Al-Khaloud, que ocupa a 20ª posição, a primeira das posições que garantem a sobrevivência na liga.

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