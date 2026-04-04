Campeonato da Elite... O clássico do Al-Hilal decide o destino do Al-Nassr... E o Al-Ahli ameaça o sonho do Al-Qadisiyah na última rodada

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O destaque da rodada será o clássico de Riad, quando o Al-Hilal visita o Al-Nassr, em uma partida que opõe as ambições de manter a liderança à tentativa de recuperar uma vaga nas quartas de final.

O Al-Hilal lidera a Liga de Elite antes da última rodada com 40 pontos, conquistados em 11 vitórias, 7 empates e uma única derrota, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Ittifaq, que ocupa o segundo lugar.

O “Líder” já garantiu sua vaga nas quartas de final, já que não sairá do quarteto de ponta, mas busca uma vitória, ou pelo menos um empate, que lhe garanta terminar a fase de grupos na liderança da classificação.

O Al-Nassr não tem o mesmo conforto do Al-Hilal, pois precisa de uma vitória para voltar ao quarteto de ponta e se classificar diretamente para as quartas de final, e terá que aguardar os resultados dos times rivais, na esperança de que algum deles tropece a seu favor.

O “Al-Alamy” ocupa a quinta posição na tabela de classificação com 35 pontos, a um ponto do Al-Qadisiyah, quarto colocado, a dois pontos do Al-Taawoun, terceiro colocado, e a três pontos do Al-Ittifaq, vice-campeão.

É notável que os resultados das duas equipes tenham se tornado extremamente negativos nas últimas rodadas, embora de forma menos acentuada para o Al-Hilal, que empatou sem gols nas duas últimas partidas contra Al-Hazm e Al-Khulud.

Já o Al-Nassr não vence há cerca de 40 dias, tendo tropeçado nas últimas quatro rodadas: empatou com o Al-Fateh e o Al-Najma por 1 a 1, enquanto sofreu uma derrota surpreendente para o Damak por 2 a 3 e, na última rodada, para o Al-Taawoun por 2 a 4.

Ambas as equipes apresentam um histórico notável nos clássicos de Riad nesta temporada: o Al-Hilal venceu o Al-Shabab por 5 a 0 e o Al-Riyad por 2 a 1, enquanto o Al-Nassr derrotou o “Al-Lioth” por 2 a 0 e o Al-Riyad por 1 a 0.