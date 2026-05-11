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Arsenal GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Campeões sempre encontram um caminho! Os momentos decisivos da temporada do Arsenal mostram que os Gunners estão destinados a acabar com a seca de títulos da Premier League

Análises
Arsenal
Premier League
Especiais e Opinião
West Ham x Arsenal
M. Arteta

A história do futebol está repleta de momentos decisivos que nos fazem acreditar que um determinado resultado já está decidido, e agora podemos acrescentar a vitória sensacional do Arsenal sobre o West Ham a essa longa lista. Os Gunners precisaram de um gol no final da partida e, provavelmente, da revisão do VAR mais polêmica de todos os tempos na Premier League para superar os Hammers, que lutam contra o rebaixamento, em um desfecho ridiculamente dramático para o clássico londrino. Certamente, CERTAMENTE este será o ano deles?!

Se alguma vez houve uma partida capaz de convencer tanto os torcedores do Arsenal quanto os neutros de que a agonizante espera de 22 anos do clube por um título do campeonato estava chegando ao fim, era este: uma atuação desorganizada e feia, em que lesões e erros táticos permitiram que o time azarão assumisse a vantagem, antes que os Gunners fossem salvos por um jogador que não marcava há 26 jogos, com um gol desviado a apenas sete minutos do fim.

E como se isso já não fosse dramático o suficiente, havia, é claro, mais um lance inacreditável por vir: o suposto gol de empate de Callum Wilson aos 95 minutos foi controversamente anulado após uma revisão do VAR de quase quatro minutos, de tirar o fôlego, que deve ter parecido uma eternidade para aqueles que estavam na arquibancada visitante do London Stadium.

A vitória e a forma como ela aconteceu significam que até mesmo o torcedor mais pessimista do Arsenal agora começará a acreditar que este é realmente o ano deles, faltando apenas duas partidas a serem disputadas, ambas contra times que estão atualmente entre os seis últimos colocados.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um momento decisivo da temporada

    Os momentos finais do confronto de domingo foram decisivos para a temporada do Arsenal; este poderia ser o seu “Aguerooo”, o voleio de Robin van Persie, o chute de longa distância de Vincent Kompany. E foi realmente apropriado que os dois momentos que podem muito bem garantir o título para este time em particular fossem tão pouco estéticos.

    Os jogadores de Mikel Arteta foram ridicularizados durante toda a temporada pela maneira como conquistaram vitórias, maximizando jogadas ensaiadas e encontrando uma maneira de vencer por qualquer meio necessário. Foi apropriado, então, que tenham sido um chute desviado e uma decisão da arbitragem, centrada em uma disputa quase generalizada após um escanteio, que garantiram a conquista de três pontos decisivos às custas do West Ham.

    Leandro Trossard estava sem marcar há 26 jogos quando apareceu para mandar para o fundo da rede um passe de Martin Odegaard, após um grande desvio em Tomas Soucek, faltando apenas sete minutos para o fim da partida, restaurando a vantagem de cinco pontos do Arsenal sobre o Manchester City no último suspiro. Mas, é claro, aquele momento de grande drama seria superado por uma revisão do VAR que ficará para a história.

    Aos cinco minutos do tempo de acréscimo, a bola acabou caindo nos pés de Wilson após um escanteio e ele mandou a bola para o fundo da rede, apesar dos esforços de Declan Rice atrás da linha do gol. Mas o West Ham teria seu momento de euforia negado, enquanto os torcedores do Arsenal ganhavam mais um, já que o VAR recomendou uma revisão e o árbitro Chris Kavanagh anulou o gol após uma verificação agonizante no monitor à beira do campo. O atacante Pablo foi considerado culpado por ter cometido falta no goleiro David Raya ao segurar seu braço enquanto ele tentava defender o cruzamento inicial.

    Quando olharmos para trás, para a disputa pelo título de 2025-26, este pode muito bem ser o momento que a definirá.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Que momento!"

    Não é de se admirar que Arteta mal conseguisse acreditar no que tinha testemunhado quando se apresentou à imprensa na coletiva pós-jogo. “Que momento, que tarde, que semana incrível para nós, tão cheia de emoções”, disse ele.

    “Não tenho palavras para elogiar a atitude, a vontade, a coragem e a qualidade da equipe demonstradas ao longo desta semana, porque havia muito em jogo e hoje sabíamos que, contra um time que está lutando pela sobrevivência contra um clube com uma história incrível, seria muito difícil.”

    Ele continuou: “Uma decisão dos árbitros que considero muito corajosa, mas muito consistente com o que eles vêm falando durante toda a temporada. Quando preciso criticar, eu critico, e hoje tenho que elogiá-los pelo menos por darem a opção ao árbitro de decidir, longe das luzes e do caos, para dar clareza a ele para tomar a decisão certa. Quando se analisa a jogada dessa forma, acho que é um erro óbvio, e é falta e o gol tem que ser anulado, então parabéns, porque eles tomaram uma grande decisão em circunstâncias muito, muito difíceis.

    "Provavelmente hoje percebi o quão difícil e importante é o trabalho de um árbitro. Porque estamos falando de um momento que pode decidir a história, o rumo de dois grandes clubes que estão lutando com unhas e dentes para alcançar seus objetivos, e a pressão é enorme. Isso te dá muitas opções."

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O contratempo do Manchester City

    Muito antes do início da partida no domingo, já havia a sensação de que o Arsenal havia finalmente assumido o controle total da disputa pelo título, e a natureza dessa vitória decisiva contribuirá para consolidar sua posição de favorito, faltando apenas 180 minutos para conquistar o primeiro título da Premier League em 22 dolorosos anos.

    O Man City pressionou-os fortemente, reduzindo o que antes era uma vantagem confortável na liderança da tabela para se colocar a um passo de seus rivais vacilantes a tempo da reta final, mas, ao contrário dos anos anteriores, seu ressurgimento pode ter perdido fôlego no pior momento possível. Na verdade, eles estão pagando por um início ruim de campanha, tendo deixado para si mesmos uma tarefa muito difícil.

    Os jogadores de Pep Guardiola podem ter cumprido sua missão contra o Brentford no sábado, quando acabaram vencendo por 3 a 0 graças a uma enxurrada de gols em meia hora no segundo tempo, mas o empate frenético de segunda-feira à noite com o Everton — mais um confronto louco que pode muito bem entrar para a história do Arsenal — parece cada vez mais prejudicial, já que os jogos para diminuir a diferença estão se esgotando.

    É um resultado que já estava no ar para o City, que vinha em baixa nas vitórias apertadas anteriores no campeonato e na FA Cup sobre os modestos Burnley e Southampton, respectivamente. As chances do Arsenal também são impulsionadas pela agenda de seus rivais; os Cityzens enfrentam uma sequência de quatro jogos em 11 dias após chegarem à final da copa – incluindo uma viagem complicada para enfrentar o Bournemouth, que ainda tem esperanças de disputar competições europeias, e receber o Aston Villa, que busca uma vaga na Liga dos Campeões, na última rodada.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Faltam dois jogos

    A temporada do Arsenal, por sua vez, resume-se a mais três partidas: contra o Burnley no Emirates, fora de casa contra o Crystal Palace na última rodada e a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

    Dificilmente poderiam pedir um calendário mais favorável no campeonato nacional para garantir a classificação, e a motivação é enorme; os Clarets, é claro, já estão rebaixados e podem ser perdoados por olharem para o futuro, enquanto a natureza normalmente intimidadora de uma viagem ao Selhurst Park é atenuada pelo fato de que os Eagles certamente farão rodízio de elenco antes de sua própria final europeia, três dias depois, na Liga Conferência.

    O maior desafio do Arsenal, então, será superar o nervosismo inevitável para cumprir a missão em dois jogos vencíveis no campeonato. Eles poderiam até se dar ao luxo de empatar uma partida, dependendo do saldo de gols e dos resultados do City, embora isso seja algo que nem se deva pensar. Há algo a ser dito, também, sobre o tipo de impulso que uma vitória como a sobre o West Ham pode trazer; os Gunners podem aproveitar essa energia até a linha de chegada.

    Assim que as questões do campeonato estiverem resolvidas, os londrinos do norte poderão se concentrar no grande confronto com o PSG em Budapeste, onde poderão jogar sem o peso psicológico da exaustiva disputa pelo título.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "A única coisa que importa"

    Arteta reconhece claramente que essa mudança de energia será extremamente importante para o restante da temporada. Provavelmente não foi assim que ele planejou, mas é certamente algo que ele vai querer aproveitar, já que o clube enfrenta o que pode ser considerado as semanas mais importantes de sua história.

    “Foi uma semana fenomenal em todos os sentidos”, continuou o técnico espanhol. “O que a equipe fez, a maneira como jogamos, a forma como abordamos os jogos. Além disso, o que nossos torcedores fizeram por nós nesta temporada, durante toda a semana e hoje também. É fenomenal, acho que isso muda a energia da equipe e temos que viver o presente agora e pensar apenas no Burnley, porque essa é a única coisa importante.”

    “Faltam apenas dois jogos depois disso, e criamos algumas grandes chances e não marcamos, e a equipe teve que manter a calma. E eu sabia que eles também teriam seus momentos, porque não precisam de muito para criar problemas na nossa área com os jogadores que têm e a formação que utilizam. Então, sim, superamos isso e acho que foi um jogo bem-sucedido.”

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENALAFP

    Está escrito nas estrelas

    O caráter decisivo da vitória repleta de emoção de domingo sobre o West Ham colocou, portanto, Arteta e este grupo de jogadores do Arsenal em rumo certo para a imortalidade. Eles nunca estiveram tão perto de pôr fim à longa espera do clube por um título do campeonato e de finalmente dissipar o rótulo de “fracassados nos momentos decisivos” que os tem atormentado na era moderna; mas, com apenas duas partidas do campeonato pela frente contra adversários favoráveis, as chances estão a favor dos Gunners.

    Depois de passar pelo teste definitivo de sua coragem, o Arsenal certamente está com uma mão no famoso troféu. Agora, trata-se de manter a calma e aproveitar o ímpeto daquela que pode muito bem ser a partida decisiva na sua corrida pelo título, e de momentos que serão revividos repetidamente nos próximos anos.

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