Campeões sempre encontram um caminho! Os momentos decisivos da temporada do Arsenal mostram que os Gunners estão destinados a acabar com a seca de títulos da Premier League

Se alguma vez houve uma partida capaz de convencer tanto os torcedores do Arsenal quanto os neutros de que a agonizante espera de 22 anos do clube por um título do campeonato estava chegando ao fim, era este: uma atuação desorganizada e feia, em que lesões e erros táticos permitiram que o time azarão assumisse a vantagem, antes que os Gunners fossem salvos por um jogador que não marcava há 26 jogos, com um gol desviado a apenas sete minutos do fim.
E como se isso já não fosse dramático o suficiente, havia, é claro, mais um lance inacreditável por vir: o suposto gol de empate de Callum Wilson aos 95 minutos foi controversamente anulado após uma revisão do VAR de quase quatro minutos, de tirar o fôlego, que deve ter parecido uma eternidade para aqueles que estavam na arquibancada visitante do London Stadium.
A vitória e a forma como ela aconteceu significam que até mesmo o torcedor mais pessimista do Arsenal agora começará a acreditar que este é realmente o ano deles, faltando apenas duas partidas a serem disputadas, ambas contra times que estão atualmente entre os seis últimos colocados.