Campeões sempre encontram um caminho! Os momentos decisivos da temporada do Arsenal mostram que os Gunners estão destinados a acabar com a seca de títulos da Premier League

Os momentos finais do confronto de domingo foram decisivos para a temporada do Arsenal; este poderia ser o seu “Aguerooo”, o voleio de Robin van Persie, o chute de longa distância de Vincent Kompany. E foi realmente apropriado que os dois momentos que podem muito bem garantir o título para este time em particular fossem tão pouco estéticos.

Os jogadores de Mikel Arteta foram ridicularizados durante toda a temporada pela maneira como conquistaram vitórias, maximizando jogadas ensaiadas e encontrando uma maneira de vencer por qualquer meio necessário. Foi apropriado, então, que tenham sido um chute desviado e uma decisão da arbitragem, centrada em uma disputa quase generalizada após um escanteio, que garantiram a conquista de três pontos decisivos às custas do West Ham.

Leandro Trossard estava sem marcar há 26 jogos quando apareceu para mandar para o fundo da rede um passe de Martin Odegaard, após um grande desvio em Tomas Soucek, faltando apenas sete minutos para o fim da partida, restaurando a vantagem de cinco pontos do Arsenal sobre o Manchester City no último suspiro. Mas, é claro, aquele momento de grande drama seria superado por uma revisão do VAR que ficará para a história.

Aos cinco minutos do tempo de acréscimo, a bola acabou caindo nos pés de Wilson após um escanteio e ele mandou a bola para o fundo da rede, apesar dos esforços de Declan Rice atrás da linha do gol. Mas o West Ham teria seu momento de euforia negado, enquanto os torcedores do Arsenal ganhavam mais um, já que o VAR recomendou uma revisão e o árbitro Chris Kavanagh anulou o gol após uma verificação agonizante no monitor à beira do campo. O atacante Pablo foi considerado culpado por ter cometido falta no goleiro David Raya ao segurar seu braço enquanto ele tentava defender o cruzamento inicial.

Quando olharmos para trás, para a disputa pelo título de 2025-26, este pode muito bem ser o momento que a definirá.