Campeão sem entrar em campo e protagonista de polêmicas: como James Rodríguez se tornou uma das piores contratações da história do São Paulo

O clube passou dez meses se apoiando no que poderia ser com o colombiano, sem perceber que já voava mais alto sem ele

"Coisas incríveis acontecem no São Paulo" foi o lema da chegada de James Rodríguez ao MorumBIS. Ecoou na cabeça da torcida, quase que como um slogan de uma grande campanha de marketing.

E a comparação faz jus, sim, à magnitude da contratação. A chegada de James, no dia 29 de julho, ostentava um potencial de marcar época. Afinal, estamos falando de um grande nome da última década do futebol atuando no Brasil. Um astro mundial - mas que obviamente não foi capaz de corresponder à altura.

E o caminho da contratação estrelada - e muito esperada - para o final angustiante, com o São Paulo já admitindo não ter o colombiano nos planos e descartando bater o pé por sua saída neste meio de ano, figuram quase dez meses recheados de frustração.

Abaixo, a GOAL relembra, portanto, os pontos-chave que fizeram com que a relação entre James Rodríguez e São Paulo derretesse e o colombiano se tornasse em um dos maiores fracassos da história do futebol brasileiro...