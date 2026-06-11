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KlinsmannGetty Images
Luis Felipe Gonçalves

Campeão do mundo com a Alemanha diz que o "Brasil é o favorito" e que foi "corajoso" ao trazer Ancelotti

Brasil
C. Ancelotti
J. Klinsmann
Copa do Mundo

Treinador italiano recebeu elogios de lendário atacante e ídolo da Alemanha, Jurgen Klinsmann, campeão do mundo em 1990

A poucos dias da estreia da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira recebeu um importante voto de confiança vindo de uma das maiores referências do futebol alemão. Campeão mundial em 1990 e ex-treinador da Alemanha, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, Jurgen Klinsmann colocou o Brasil como principal candidato ao título e elogiou a decisão da CBF de apostar em Carlo Ancelotti.

Em entrevista à ESPN, o ex-atacante destacou a experiência do treinador italiano e afirmou que a chegada de um comandante estrangeiro representa uma mudança importante na cultura do futebol brasileiro.

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    Klinsmann crava o Brasil como favorito

    "Para mim, o Brasil é o favorito, para mim é a equipe número um nesta Copa do Mundo. Eu realmente acho que Carlo Ancelotti tirou eles da zona de conforto. É a primeira vez que o Brasil contrata um treinador de fora, algo que outras grandes nações não têm coragem de fazer, como por exemplo a Itália. E eu acho que, se alguém consegue lidar com todas as questões do futebol brasileiro, esse alguém é Carlo Ancelotti, porque ele tem exatamente esse tipo de característica e personalidade, que dá tanta alegria, tanta energia e fé, realmente fé, porque ele provou tudo. Ele já ganhou tudo como treinador", afirmou Klinsmann.

    Klinsmann elogiou ainda a defesa da seleção brasileira e citou Neymar, que pode ser peça importante para a equipe entrando durante os jogos.

    "Acho que, talvez, no segundo, terceiro ou quarto jogo, trazendo Neymar do banco, todo o estádio vai vibrar. Vai ser incrível. E defensivamente, eles me parecem fortes. Eles têm muita experiência nesse lado e estão com muita fome de vitória. Você precisa jogar oito partidas para ganhar esta Copa do Mundo", concluiu.

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    Preparando os titulares

    A contagem regressiva para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo segue acompanhada por um ingrediente que costuma marcar os grandes torneios: o suspense. Nesta quinta-feira (11), no centro de treinamento em Morristown, o técnico Carlo Ancelotti voltou a esconder as cartas e não deu pistas sobre a equipe que pretende escalar para enfrentar o Marrocos, no próximo sábado, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

    Durante os 15 minutos de atividade liberados para a imprensa, o treinador dividiu os convocados em três equipes para um trabalho em campo reduzido. O exercício exigia intensa troca de passes entre os jogadores. Quando uma das equipes perdia a posse de bola, o terceiro time entrava imediatamente na dinâmica, aumentando a velocidade e a competitividade da atividade.

    A movimentação chamou a atenção pelo ritmo, mas não permitiu qualquer conclusão sobre a formação titular. Ao contrário dos dias anteriores, quando algumas experiências indicaram possíveis caminhos para a montagem da equipe, desta vez Ancelotti manteve o mistério e misturou os atletas sem revelar suas intenções para a estreia.

    As principais dúvidas seguem concentradas nas laterais. O treinador vem observando diferentes alternativas para os setores defensivos desde o início da preparação. Na atividade de terça-feira, por exemplo, o zagueiro Ibañez foi utilizado improvisado na lateral. Já na quarta-feira, Danilo apareceu entre os mais cotados para assumir a posição.

    Pelo lado esquerdo, Alex Sandro surge como favorito para começar jogando diante dos marroquinos. No entanto, Douglas Santos continua na disputa pela vaga. O lateral do Zenit oferece características consideradas interessantes para um confronto que promete exigir intensidade física e capacidade de apoio pelos corredores.

    A tendência é que o Brasil inicie a caminhada na Copa com Alisson; Danilo (ou Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro (ou Douglas Santos); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Matheus Cunha e Raphinha.

    Até o apito inicial no MetLife Stadium, porém, Ancelotti parece disposto a manter o segredo guardado a sete chaves. Afinal, em Copa do Mundo, informação também faz parte do jogo.

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    Repetindo base de Tite

    Técnico do Brasil na última Copa do Mundo, Tite sempre faz questão de apontar Carlo Ancelotti como sua principal referência profissional. À frente da seleção brasileira no Mundial deste ano, porém, parece ser o italiano quem está se inspirando em seu discípulo.

    Caso se confirme a escalação esboçada nos últimos treinos da equipe, Ancelotti mandará a campo contra o Marrocos, oito jogadores que estiveram na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

    A base mantida é formada por Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior.

    As novidades devem ser Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. O trio entraria, respectivamente, nas vagas ocupadas por Thiago Silva, Neymar e Richarlison.

    Não é comum à seleção brasileira manter tantos remanescentes de uma Copa do Mundo para outra. Até hoje, o maior número de veteranos na estreia de um Mundial foi registrado em 2006, quando cinco jogadores que começaram a campanha do pentacampeonato, em 2002, também iniciaram a edição seguinte. A base era formada por Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.

    O próprio Tite, que comandou a equipe nas duas últimas Copas do Mundo, promoveu mudanças significativas entre uma estreia e outra. Apenas quatro atletas que começaram a campanha de 2018 também estiveram entre os titulares na estreia de 2022: Alisson, Danilo, Thiago Silva e Neymar.

    O goleiro, portanto, deverá ser titular pela terceira Copa do Mundo consecutiva com a camisa da seleção brasileira.



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