Ter Stegen continua emprestado pelo FC Barcelona ao FC Girona até o final de junho. Enquanto o Blaugrana já havia garantido o título de campeão há semanas, no Clássico contra o Real Madrid, o rebaixamento do Girona para a segunda divisão espanhola também ficou selado após o empate em 1 a 1 contra o FC Elche no sábado.

No entanto, o jogador da seleção nacional não tem culpa significativa pelo rebaixamento do Girona. Afinal, desde sua transferência no meio do ano, ele disputou apenas duas partidas na segunda metade da temporada – no empate em 1 a 1 contra o Getafe e na derrota por 0 a 1 para o Real Oviedo no final de janeiro. Devido a uma lesão na coxa, ele perdeu o restante da temporada e também não participará da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá com a seleção alemã.