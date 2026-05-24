O goleiro de 34 anos "conseguiu" conquistar o título de campeão e sofrer o rebaixamento com suas duas equipes na mesma temporada.
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Campeão e rebaixado na mesma temporada! Curiosidade sobre Marc-André ter Stegen - futuro do “jogador indesejado” no FC Barcelona é incerto
Ter Stegen continua emprestado pelo FC Barcelona ao FC Girona até o final de junho. Enquanto o Blaugrana já havia garantido o título de campeão há semanas, no Clássico contra o Real Madrid, o rebaixamento do Girona para a segunda divisão espanhola também ficou selado após o empate em 1 a 1 contra o FC Elche no sábado.
No entanto, o jogador da seleção nacional não tem culpa significativa pelo rebaixamento do Girona. Afinal, desde sua transferência no meio do ano, ele disputou apenas duas partidas na segunda metade da temporada – no empate em 1 a 1 contra o Getafe e na derrota por 0 a 1 para o Real Oviedo no final de janeiro. Devido a uma lesão na coxa, ele perdeu o restante da temporada e também não participará da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá com a seleção alemã.
Marc-André ter Stegen enfrenta um futuro incerto
Já antes de sua cessão, ter Stegen ficou afastado dos gramados por um longo período, entre setembro de 2024 e dezembro de 2025, devido a uma ruptura do tendão patelar e a problemas nas costas. Por isso, há uma grande incerteza quanto ao seu futuro. Seu contrato com o FC Barcelona vai até 2028, mas um futuro no clube catalão é considerado improvável, já que há muito tempo ele perdeu a posição de titular para Joan Garcia.
O Mundo Deportivo chegou a chamá-lo de “batata quente”. Segundo a reportagem, uma venda se mostra difícil devido ao seu alto salário, à sua propensão a lesões e à sua idade. Não parece provável que seu futuro seja esclarecido em breve – o próprio ter Stegen preferiria permanecer em Barcelona.
A carreira de Marc-André ter Stegen no FC Barcelona em números
Intervenções 423 Jogos sem sofrer gols 176 Gols sofridos 416 Títulos 16