A esperança e o otimismo estão voltando à parte vermelha de Manchester, à medida que grandes planos são traçados dentro e fora de campo, com muitos acreditando que contratações inteligentes na janela de transferências de verão poderiam levar o United a disputar o primeiro lugar na tabela da Premier League de 2026-27.

Questionado se acredita que isso possa acontecer, o ex-zagueiro dos Red Devils e campeão Pallister — em entrevista concedida em parceria com a Spreadex Sports — disse ao GOAL: “Acho que algumas contratações podem fazer uma enorme diferença. Se acho que eles estão prontos para disputar o título? Minha opinião sincera, neste momento, seria não, não acho que estejam. Acho que ainda temos um pouco de trabalho a fazer.

“Acho que todos ficaram muito impressionados com o que o Michael fez. Não acho que o time tenha sido brilhante. Acho que tivemos dois ou três jogos — o jogo contra o Man City em casa se destaca — em que jogamos muito bem. Alguns jogos no final da temporada em que jogamos muito bem e vencemos com facilidade.

“Mas o que acho que ele trouxe para a equipe foi resiliência e aquele espírito de luta pelo emblema e pelo clube, trazendo um pouco mais disso, assim como Ole [Gunnar Solskjaer] fez quando assumiu.

“Mas agora temos que dar ao Michael a chance de trazer seus próprios jogadores. Ele avaliou tudo. Dêem a ele a chance de trazer alguns jogadores de qualidade e ver aonde isso nos levará. Ele trouxe de volta um clima de otimismo ao United. A torcida pode sentir isso. Tenho certeza de que os jogadores também estão sentindo isso. Agora vamos ver se ele consegue dar o próximo passo.”