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Campeão do Manchester United explica por que a geração de 2026 ainda não é candidata ao título, enquanto Michael Carrick é reconhecido por ter trazido de volta duas qualidades essenciais ao Old Trafford
O Manchester United aguarda seu primeiro título da Premier League desde a era Ferguson
Sir Alex Ferguson se aposentou há 13 anos com o 13º título do campeonato em seu currículo. Ele também trouxe conquistas europeias ao “Teatro dos Sonhos” e esperava ter deixado as bases necessárias para que seus sucessores pudessem construir sobre elas.
Mas não foi isso que aconteceu: nomes como David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Erik ten Hag e Ruben Amorim não conseguiram restaurar o domínio em casa — enquanto assistiam, impotentes, ao sucesso do “vizinho barulhento”, o City.
A maré começou a virar novamente na temporada 2025-26, quando o ex-meio-campista Carrick — que conquistou cinco títulos jogando sob o comando de Ferguson — conseguiu uma reviravolta imediata na sorte do clube após ser nomeado técnico interino. Desde então, ele foi recompensado com um contrato de dois anos.
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O Manchester United será um dos candidatos ao título da Premier League na temporada 2026-27?
A esperança e o otimismo estão voltando à parte vermelha de Manchester, à medida que grandes planos são traçados dentro e fora de campo, com muitos acreditando que contratações inteligentes na janela de transferências de verão poderiam levar o United a disputar o primeiro lugar na tabela da Premier League de 2026-27.
Questionado se acredita que isso possa acontecer, o ex-zagueiro dos Red Devils e campeão Pallister — em entrevista concedida em parceria com a Spreadex Sports — disse ao GOAL: “Acho que algumas contratações podem fazer uma enorme diferença. Se acho que eles estão prontos para disputar o título? Minha opinião sincera, neste momento, seria não, não acho que estejam. Acho que ainda temos um pouco de trabalho a fazer.
“Acho que todos ficaram muito impressionados com o que o Michael fez. Não acho que o time tenha sido brilhante. Acho que tivemos dois ou três jogos — o jogo contra o Man City em casa se destaca — em que jogamos muito bem. Alguns jogos no final da temporada em que jogamos muito bem e vencemos com facilidade.
“Mas o que acho que ele trouxe para a equipe foi resiliência e aquele espírito de luta pelo emblema e pelo clube, trazendo um pouco mais disso, assim como Ole [Gunnar Solskjaer] fez quando assumiu.
“Mas agora temos que dar ao Michael a chance de trazer seus próprios jogadores. Ele avaliou tudo. Dêem a ele a chance de trazer alguns jogadores de qualidade e ver aonde isso nos levará. Ele trouxe de volta um clima de otimismo ao United. A torcida pode sentir isso. Tenho certeza de que os jogadores também estão sentindo isso. Agora vamos ver se ele consegue dar o próximo passo.”
O astro emprestado Rashford deveria ter futuro no Manchester United?
Há muitas especulações sobre idas e vindas, com Marcus Rashford em uma posição bastante singular, pois está no centro dessas duas discussões. Depois de passar a última temporada emprestado ao Barcelona, tem-se cogitado uma transferência definitiva. No entanto, nenhum acordo foi fechado, e o jogador formado na base dos Red Devils ainda pode ser reintegrado ao elenco do Old Trafford.
Questionado sobre o que deveria acontecer com um jogador que atualmente está representando a Inglaterra na Copa do Mundo, Pallister disse: “Já declarei publicamente que não o traria de volta. A diferença agora é que Michael Carrick trabalhou com ele. Michael Carrick conhece sua personalidade. Michael Carrick sabe se conseguirá tirar proveito dele caso ele volte.
“Será que Marcus gostaria de voltar? Ele já foi citado no passado dizendo que está feliz em ficar longe? Ele é um jogador de qualidade. É um garoto do United. Se fosse possível trazer de volta o Marcus de dois ou três anos atrás, seria uma decisão óbvia. Pela forma como as coisas terminaram, não tenho tanta certeza se há um caminho de volta para ele.
“Técnicos com jogadores diferentes podem ter suas próprias percepções sobre o assunto. Se o Michael achar que pode transformar o Marcus em termos de personalidade e linguagem corporal em campo, e fazê-lo jogar como jogava pelo Manchester United nos primeiros anos, então ele certamente seria um trunfo para o Manchester United. Acho que teria que haver muitas conversas entre os dois antes que isso acontecesse.”
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Janela de transferências: o Manchester United está de olho em alvos de alto valor
Rashford ainda tem dois anos restantes em seu lucrativo contrato em Manchester, o que significa que o United não precisa ceder à pressão e autorizar uma venda por um valor reduzido. O clube vai se manter firme para obter o valor mais alto possível em quaisquer negociações de saída.
Os recursos gerados, no entanto, dariam a Carrick mais dinheiro para investir em contratações no meio do ano — com a contratação do meio-campista Ederson, da Atalanta, já acertada, já que os Red Devils estão fortemente ligados a nomes como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Brian Brobbey.