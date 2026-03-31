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Campeão da Copa do Mundo vai para o Spurs?! O Tottenham teria "abordado" o lendário zagueiro da Série A para integrar a comissão técnica de Roberto De Zerbi
O Tottenham entra em contato com o lendário zagueiro
De Zerbi aceitou assumir a monumental tarefa de salvar o clube de um rebaixamento inesperado nesta temporada, após a recente demissão do técnico interino Igor Tudor. O Spurs tem apenas sete partidas restantes para garantir sua permanência na primeira divisão. Para reforçar sua comissão técnica, o ex-técnico do Brighton entrou rapidamente em contato com Nesta. O Tuttosport informa que o técnico de 50 anos está atualmente avaliando a oferta para se tornar assistente no norte de Londres, o que marcaria sua primeira passagem como técnico no futebol inglês e apenas a segunda vez trabalhando fora de seu país natal.
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Detalhes da oferta de coaching
A função proposta para o ex-zagueiro é considerada crucial para uma equipe que enfrenta grandes dificuldades na defesa. Até agora, Nesta atuou exclusivamente como técnico principal, comandando times nos Estados Unidos e na Itália. Assumir uma função secundária representaria uma mudança significativa, mas o apelo da Premier League é incrivelmente forte. A diretoria aposta em sua maestria defensiva e mentalidade de elite para guiá-los à segurança. Se ele aceitar o cargo de assistente, trará exatamente o pedigree necessário para reforçar uma defesa altamente vulnerável.
Histórico da dupla italiana
Antes de passar a atuar como técnico, o icônico zagueiro conquistou dois títulos da Liga dos Campeões e ficou famoso por vencer a Copa do Mundo de 2006. No entanto, sua trajetória recente como técnico tem sido profundamente frustrante. Ele foi demitido pelo Monza em dezembro passado, antes de ser recontratado apenas sete semanas depois, mas acabou não conseguindo evitar o rebaixamento do clube para a Série B, após terminar em 20º lugar. Enquanto isso, De Zerbi está sem trabalho desde que deixou o Marselha em fevereiro, após uma disputa na diretoria. A união de forças poderia ser a oportunidade perfeita para ambos revitalizarem suas respectivas carreiras na liga de futebol mais exigente do mundo.
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O que vem a seguir para o Tottenham?
A prioridade imediata para a nova comissão técnica é uma difícil viagem para enfrentar o Sunderland no Stadium of Light no próximo fim de semana. O recém-nomeado técnico só comandará o time em casa a partir de 18 de abril, quando o time receberá seu antigo clube, o Brighton. O Spurs ocupa atualmente a 17ª posição na tabela e está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.