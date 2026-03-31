Campeão da Copa do Mundo vai para o Spurs?! O Tottenham teria "abordado" o lendário zagueiro da Série A para integrar a comissão técnica de Roberto De Zerbi

Antes de passar a atuar como técnico, o icônico zagueiro conquistou dois títulos da Liga dos Campeões e ficou famoso por vencer a Copa do Mundo de 2006. No entanto, sua trajetória recente como técnico tem sido profundamente frustrante. Ele foi demitido pelo Monza em dezembro passado, antes de ser recontratado apenas sete semanas depois, mas acabou não conseguindo evitar o rebaixamento do clube para a Série B, após terminar em 20º lugar. Enquanto isso, De Zerbi está sem trabalho desde que deixou o Marselha em fevereiro, após uma disputa na diretoria. A união de forças poderia ser a oportunidade perfeita para ambos revitalizarem suas respectivas carreiras na liga de futebol mais exigente do mundo.