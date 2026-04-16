Campeão da Copa do Mundo diz a Lamine Yamal que ele está “longe de ser um dos melhores do mundo” em crítica mordaz ao “ego inflado” do jovem prodígio do Barcelona

Após a eliminação do Blaugrana das competições europeias, Dugarry decidiu moderar o entusiasmo em torno de Yamal, sugerindo que o jogador de 18 anos tem falado demais e mostrado muito pouco.

Em entrevista à RMC Sport, o ex-atacante do Barcelona e do AC Milan não mediu palavras ao discutir o desempenho recente e a imagem pública do jovem. “Se você vai falar muito, certifique-se de que seu time seja capaz de vencer. Em que mundo você vive, rapaz? No mundo real, você não faz nada”, afirmou o campeão da Copa do Mundo de 1998.