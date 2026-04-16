Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Campeão da Copa do Mundo diz a Lamine Yamal que ele está “longe de ser um dos melhores do mundo” em crítica mordaz ao “ego inflado” do jovem prodígio do Barcelona

L. Yamal
Barcelona
C. Dugarry
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
La Liga

A eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões às mãos do Atlético de Madrid desencadeou uma onda de reflexão interna e críticas externas, mas poucas vozes se fizeram ouvir tão alto quanto a de Christophe Dugarry. O ex-jogador da seleção francesa lançou um ataque contundente ao jovem prodígio Lamine Yamal, questionando tanto sua qualidade quanto seu temperamento.

  • "Em que mundo você vive?"

    Após a eliminação do Blaugrana das competições europeias, Dugarry decidiu moderar o entusiasmo em torno de Yamal, sugerindo que o jogador de 18 anos tem falado demais e mostrado muito pouco.

    Em entrevista à RMC Sport, o ex-atacante do Barcelona e do AC Milan não mediu palavras ao discutir o desempenho recente e a imagem pública do jovem. “Se você vai falar muito, certifique-se de que seu time seja capaz de vencer. Em que mundo você vive, rapaz? No mundo real, você não faz nada”, afirmou o campeão da Copa do Mundo de 1998.

    • Publicidade
  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Questionando as credenciais de nível mundial de Yamal

    Apesar do gol de Yamal logo no início da segunda partida das quartas de final contra o Atlético, Dugarry argumentou que o atacante desapareceu quando a pressão atingiu seu auge. Ele comparou o desempenho de Yamal de forma desfavorável ao do craque do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, alegando que o jovem ainda está muito longe do nível da elite do futebol, apesar das constantes comparações com os grandes nomes do passado.

    “Ele marcou aos 4 minutos. E depois? Ele provou que não está na disputa pela Bola de Ouro. [Ousmane] Dembélé certamente teria marcado mais alguns gols. O pequeno Lamine teve seu momento de glória e nada mais. Obviamente, ele tem talento, mas está longe de ser um dos melhores do mundo”, acrescentou Dugarry.

  • Acusações de "ego inflado"

    O ex-atacante, que disputou apenas 13 partidas pelo Barcelona durante sua única temporada no Camp Nou, parece acreditar que o reconhecimento recebido por Yamal afetou sua mentalidade. Dugarry chegou a sugerir que o fracasso do Barça em avançar na Europa estava diretamente ligado à aparente falta de impacto e humildade do jovem espanhol.

    Reforçando sua posição, Dugarry afirmou: “Não estou nem um pouco convencido de que o Barça merecesse passar pelo Atlético, dada a atuação de Lamine Yamal. Ele tem um ego inflado.”

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Os números de Yamal revelam um quadro diferente

    A crítica chama especialmente a atenção, tendo em vista os números de Yamal nesta temporada. O jovem acumulou 23 gols e 18 assistências em 44 partidas em todas as competições, ajudando o Barça a abrir uma vantagem de nove pontos na liderança da La Liga. A equipe de Hansi Flick pode dar mais um grande passo rumo ao seu segundo título consecutivo ao derrotar o Celta de Vigo na próxima partida, no dia 22 de abril.


Copa do Rei
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL