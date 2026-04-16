AFP
Traduzido por
Campeão da Copa do Mundo diz a Lamine Yamal que ele está “longe de ser um dos melhores do mundo” em crítica mordaz ao “ego inflado” do jovem prodígio do Barcelona
"Em que mundo você vive?"
Após a eliminação do Blaugrana das competições europeias, Dugarry decidiu moderar o entusiasmo em torno de Yamal, sugerindo que o jogador de 18 anos tem falado demais e mostrado muito pouco.
Em entrevista à RMC Sport, o ex-atacante do Barcelona e do AC Milan não mediu palavras ao discutir o desempenho recente e a imagem pública do jovem. “Se você vai falar muito, certifique-se de que seu time seja capaz de vencer. Em que mundo você vive, rapaz? No mundo real, você não faz nada”, afirmou o campeão da Copa do Mundo de 1998.
- Getty Images Sport
Questionando as credenciais de nível mundial de Yamal
Apesar do gol de Yamal logo no início da segunda partida das quartas de final contra o Atlético, Dugarry argumentou que o atacante desapareceu quando a pressão atingiu seu auge. Ele comparou o desempenho de Yamal de forma desfavorável ao do craque do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, alegando que o jovem ainda está muito longe do nível da elite do futebol, apesar das constantes comparações com os grandes nomes do passado.
“Ele marcou aos 4 minutos. E depois? Ele provou que não está na disputa pela Bola de Ouro. [Ousmane] Dembélé certamente teria marcado mais alguns gols. O pequeno Lamine teve seu momento de glória e nada mais. Obviamente, ele tem talento, mas está longe de ser um dos melhores do mundo”, acrescentou Dugarry.
Acusações de "ego inflado"
O ex-atacante, que disputou apenas 13 partidas pelo Barcelona durante sua única temporada no Camp Nou, parece acreditar que o reconhecimento recebido por Yamal afetou sua mentalidade. Dugarry chegou a sugerir que o fracasso do Barça em avançar na Europa estava diretamente ligado à aparente falta de impacto e humildade do jovem espanhol.
Reforçando sua posição, Dugarry afirmou: “Não estou nem um pouco convencido de que o Barça merecesse passar pelo Atlético, dada a atuação de Lamine Yamal. Ele tem um ego inflado.”
- Getty Images Sport
Os números de Yamal revelam um quadro diferente
A crítica chama especialmente a atenção, tendo em vista os números de Yamal nesta temporada. O jovem acumulou 23 gols e 18 assistências em 44 partidas em todas as competições, ajudando o Barça a abrir uma vantagem de nove pontos na liderança da La Liga. A equipe de Hansi Flick pode dar mais um grande passo rumo ao seu segundo título consecutivo ao derrotar o Celta de Vigo na próxima partida, no dia 22 de abril.