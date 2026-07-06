Getty Images Sport
Traduzido por
Camp Nou ou Santiago Bernabéu: onde será disputada a final da Copa do Mundo de 2030 - com o Estádio de Casablanca, de capacidade para 115 mil pessoas, também na disputa?
A Espanha reivindica o evento principal
Com o torneio previsto para ser coorganizado pela Espanha, Portugal e Marrocos — além de partidas especiais de centenário na América do Sul —, o debate sobre onde o troféu será erguido tornou-se uma questão de prioridade nacional.
O presidente da RFEF, Rafael Louzan, afirmou ter “total confiança” de que a final do torneio será disputada em solo espanhol. A federação acredita que seu envolvimento de longa data no processo de candidatura lhe confere vantagem moral e logística sobre seus parceiros marroquinos.
- Getty Images Sport
A batalha dos gigantes espanhóis
Louzan foi direto ao falar sobre as opções disponíveis dentro de suas próprias fronteiras, afirmando que a partida decisiva deve ocorrer em um dos dois estádios mais emblemáticos do país. Durante sua entrevista à imprensa, ele declarou: “A final da Copa do Mundo tem que ser no Camp Nou ou no Bernabéu.”
Louzan também explicou por que a Espanha acredita que merece sediar a final em vez do estádio de Casablanca, no Marrocos, que deve ter uma capacidade gigantesca de 115 mil pessoas. Ele explicou: “Não seria compreensível se a Espanha não fosse o local da final da Copa do Mundo. Não há dúvida de que a Espanha tem que sediar a final, pois essa Copa do Mundo nasceu na Espanha, entre a Espanha e Portugal, e o Marrocos se juntou mais tarde.”
Argumentos relativos à infraestrutura e à capacidade
O Santiago Bernabéu é atualmente considerado um dos principais candidatos devido ao fato de já ser uma instalação concluída e de última geração. No entanto, Louzan admitiu que a magnitude do Camp Nou renovado torna impossível ignorá-lo. Ele reconheceu que a FIFA tomará a decisão final, mas elogiou especificamente ambos os locais, destacando a enorme magnitude do projeto atualmente em andamento na Catalunha.
“A escolha do local definitivo deve ser avaliada pela FIFA. O estádio de Madri é espetacular; o de Barcelona está em fase de conclusão e é verdade que terá capacidade para 25 mil espectadores a mais, o que não é um detalhe insignificante, mas sim um detalhe importante”, continuou Louzan.
- AFP
Defender os interesses espanhóis contra o Marrocos
Enquanto o debate interno continua, a Federação Espanhola está, em primeiro lugar, focada em garantir que a partida não saia completamente do país. O Marrocos apresentou argumentos sólidos a favor da final, mas a Espanha continua sendo o principal parceiro na estrutura organizacional. Louzan destacou que as raízes históricas da candidatura para 2030 estão na Península Ibérica, o que deveria determinar o local da final.
Ele acrescentou: “A palavra final cabe à FIFA e vamos defender os interesses da Espanha. A Espanha tem que ser o local da final; ela liderou esta Copa do Mundo e temos 55% de peso na organização.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.