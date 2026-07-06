Camp Nou ou Santiago Bernabéu: onde será disputada a final da Copa do Mundo de 2030 - com o Estádio de Casablanca, de capacidade para 115 mil pessoas, também na disputa?

Louzan foi direto ao falar sobre as opções disponíveis dentro de suas próprias fronteiras, afirmando que a partida decisiva deve ocorrer em um dos dois estádios mais emblemáticos do país. Durante sua entrevista à imprensa, ele declarou: “A final da Copa do Mundo tem que ser no Camp Nou ou no Bernabéu.”

Louzan também explicou por que a Espanha acredita que merece sediar a final em vez do estádio de Casablanca, no Marrocos, que deve ter uma capacidade gigantesca de 115 mil pessoas. Ele explicou: “Não seria compreensível se a Espanha não fosse o local da final da Copa do Mundo. Não há dúvida de que a Espanha tem que sediar a final, pois essa Copa do Mundo nasceu na Espanha, entre a Espanha e Portugal, e o Marrocos se juntou mais tarde.”