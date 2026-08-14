AFP
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Camisa usada por Tim Payne em sua estreia assinada pelo Olimpia desencadeia guerra de lances, com ofertas acima de US$ 3.200 após ascensão viral à fama
Camisa de Payne desencadeia leilão
Uma camisa de estreia autografada do defensor neozelandês Payne desencadeou uma intensa disputa de lances, com ofertas superiores a US$ 3.200 em um leilão oficial online promovido pelo gigante paraguaio Olimpia. O experiente lateral assinou um contrato de um ano em Assunção em junho, encerrando uma passagem de sete anos pelo Wellington Phoenix. Ao fazer sua estreia em 2 de agosto contra o Rubio Nu, Payne caiu imediatamente nas graças da torcida da casa ao marcar poucos minutos depois de sair do banco na vitória contundente por 5 a 0.
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Camisa dedicada aos Olimpistas
A explosiva onda de popularidade do defensor começou quando o influenciador argentino Valen Scarsini (El Scarso) saiu em busca do jogador "menos conhecido" da Copa do Mundo de 2026 e mobilizou milhões de seguidores em apoio a Payne. A campanha viral fez com que o número de seguidores dele no Instagram disparasse de menos de 5 mil para mais de 5,4 milhões em questão de dias.
Promovendo o leilão da histórica camisa de estreia por meio de um vídeo oficial do clube, Payne disse: "Eu sei exatamente o que significa vestir essas listras e jogar com esta camisa, e é por isso que quero entregá-la a um verdadeiro Olimpista [torcedor do Olimpia]."
Do anonimato ao estrelato
Payne passou a grande maioria da carreira como jogador longe dos holofotes do futebol mundial, incluindo uma passagem de dois anos pelo Blackburn Rovers, em que complicações com a permissão de trabalho o impediram de fazer uma aparição em competição oficial. Embora as ofertas atuais ainda estejam bem abaixo do recorde de US$ 7,8 milhões alcançado por um conjunto de camisas de Lionel Messi da Copa do Mundo de 2022 na Sotheby's, em dezembro de 2023, a demanda notável pela camisa de Payne ressalta uma ascensão sem precedentes de um jogador que era virtualmente anônimo no mundo todo apenas alguns meses atrás.
- Getty Images Sport
A aventura paraguaia começa agora
Olimpia e Payne agora voltam toda a atenção para manter o embalo na competição doméstica após o início enfático de campanha. O internacional neozelandês enfrenta o desafio de provar seu valor técnico em campo semana após semana, em vez de apenas surfar na onda da internet. Adaptar-se sem dificuldades às exigências físicas e à intensidade do futebol sul-americano será fundamental para consolidar seu lugar no peso-pesado de Assunção ao longo da temporada 2026-27.
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