A explosiva onda de popularidade do defensor começou quando o influenciador argentino Valen Scarsini (El Scarso) saiu em busca do jogador "menos conhecido" da Copa do Mundo de 2026 e mobilizou milhões de seguidores em apoio a Payne. A campanha viral fez com que o número de seguidores dele no Instagram disparasse de menos de 5 mil para mais de 5,4 milhões em questão de dias.

Promovendo o leilão da histórica camisa de estreia por meio de um vídeo oficial do clube, Payne disse: "Eu sei exatamente o que significa vestir essas listras e jogar com esta camisa, e é por isso que quero entregá-la a um verdadeiro Olimpista [torcedor do Olimpia]."