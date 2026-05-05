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Camisa 9 Brasil GFXGetty Images/GOAL
Joaquim Lira Viana

Camisa 9 em aberto! Quem são os favoritos à vaga de centroavante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026?

Especiais e Opinião
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Brasil
C. Ancelotti
J. Pedro
Endrick
I. Thiago
I. Jesus
Pedro
Rayan
Richarlison

Lesões, testes recentes e mudanças no ciclo deixam disputa pela referência ofensiva da seleção brasileira totalmente indefinida a poucas semanas da convocação final

A convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, mas ainda há muitas incógnitas na equipe do Brasil. Com Rodrygo lesionado e fora do Mundial — e Estêvão próximo a se juntar a ele como ausência importante para o Brasil —, vagas antes consideradas certas voltam a ficar em aberto. Entre os nomes para o ataque, alguns foram mais testados ao longo do ciclo, outros menos, e alguns deles foram apenas observados à distância. Com pouco tempo até a chamada final de Ancelotti, a pergunta que fica é: quem será o centroavante e camisa 9 do Brasil na Copa de 2026?

É neste cenário de incertezas que a GOAL faz o "termômetro do Ancelotti", analisando os jogadores com mais e menos chances de serem convocados para figurarem o ataque da seleção na Copa de 2026.

Veja logo abaixo!

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  • Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    João Pedro - Muito quente

    João Pedro é o mais próximo desta lista a vestir a lendária camisa 9 amarela. Na atual temporada, ele é a principal referência ofensiva do Chelsea, somando 15 gols em 33 jogos na Premier League e liderando o time em bolas na rede, além de cinco assistências no mesmo número de partidas — o que também o coloca como principal garçom da equipe no campeonato. Assim como Raphinha e Igor Thiago, ele tem 26 participações diretas em gols na temporada (20 gols e seis assistências), sendo superado apenas por Vinícius Júnior, que tem 31 (21 gols e 10 assistências) entre todos os brasileiros na Europa.

    Apesar de ainda não marcar com a camisa da seleção em seis partidas disputadas, ele é um dos jogadores que mais foi convocado na "era Ancelotti", com três seleções e cinco partidas disputadas, e aparenta já ter conquistado a confiança do italiano. Dos possíveis centroavantes que o Brasil pode ter na Copa de 2026, João Pedro é quase uma certeza — resta saber se ele jogará como titular e se será premiado com a camisa 9 com seu nome nas costas.

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  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Endrick - Quente

    Há cerca de um ano atrás, Endrick estava se distanciando rapidamente de ser convocado para a Copa do Mundo de 2026. Encostado no Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso, era claro que o potencial do ex-Palmeiras estava sendo desperdiçado na capital espanhola. Mas o mundo não dá voltas, ele capota, e assim foi a trajetória de Endrick desde então.

    Um empréstimo ao Lyon, da França, fez as chances do jovem atacante subirem exponencialmente. Hoje, ele possui oito gols e seis assistências em 19 jogos, sendo 17 destes como titular. Quando ele chegou, o Lyon era o sétimo colocado na tabela do Campeonato Francês e tinha o 8º melhor ataque da competição, além de mostrar certas dificuldades na Europa League; atualmente, esta mesma equipe é a terceira colocada na Ligue 1, com o 5º melhor ataque e foi líder na fase de liga da Europa League, apesar da eliminação nas oitavas de final. Este foi o efeito de Endrick na equipe.

    E, mesmo com tudo isso, o que realmente deve garantir sua vaga na Copa de 2026 foram apenas 14 minutos. No amistoso do Brasil contra a Croácia, disputado durante a Data Fifa de março, as equipes empatavam em 1 a 1 até os 76 minutos. Foi quando Endrick entrou em campo e, pouquíssimo tempo depois, sofreu um pênalti na grande área. Com a cobrança marcada por Igor Thiago, o jogo seguiu com vantagem para o Brasil. Aos 92, já nos acréscimos, Endrick carregou a bola no ataque e deu um leve toque para Martinelli fechar o placar. Em 14 minutos, um pênalti recebido e uma assistência dada. Foi a prova que ele pode render rápido e em momentos de pressão. Se não foi o suficiente para Ancelotti chamá-lo, difícil saber o que seria!

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Igor Thiago - Quente

    O momento cria oportunidade, e Igor Thiago está sabendo aproveitá-lo. O brasileiro de 24 anos é atualmente o vice-artilheiro da Premier League, com 22 gols, disputando ponto a ponto a artilharia com Erling Haaland. Sua forma goleadora colocou o Brentford, uma equipe de baixo escalão da Inglaterra, com destaque na liga nacional, ocupando agora a sétima colocação na tabela da Premier League e podendo se classificar para a Europa League, que seria sua primeira competição europeia disputada na história.

    Dos brasileiros na Europa, Igor Thiago é o com mais gols, com 25 no total. Apesar de não parecer ágil e veloz por causa de sua altura (1,91m) e estatura parruda (86kg), Igor Thiago é um camisa 9 móvel, mas que prefere atuar mais centralizado no ataque. Ele é eficiente com os dois pés, tem um excelente cabeceio, é um exímio cobrador de pênaltis e parece sempre estar no lugar certo na hora certa.

    Além de tudo isso, ele foi chamado para as partidas contra França e Croácia na última Data Fifa, participou de ambas e ainda marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil. Sua presença ainda não é certa, mas tudo indica que ele deve ser um dos convocados de Ancelotti para a Copa de 2026.

  • IGOR JESUS-brazil-20241114(C)Getty Images

    Igor Jesus - Morno

    Igor Jesus ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo de 2026, mas, neste momento, corre por fora na disputa. Antes da chegada de Ancelotti, ele tinha três convocações e cinco partidas disputadas pela seleção, com um gol marcado, porém não conseguiu se firmar como uma opção constante sob o comando do italiano, que o colocou em campo apenas uma vez.

    O que mantém seu nome vivo na conversa são os números e o protagonismo na Europa League, onde é artilheiro (com sete gols em 12 jogos) e um dos principais jogadores do Nottingham Forest, equipe semifinalista. Já na Premier League, o Forest ficou por muito tempo com grandes dificuldades, entrando e saindo da zona de rebaixamento, até que conseguiu desafogar as preocupações ao engatar uma sequência invicta que se mantém desde o dia 1 de março. Na temporada, Igor Jesus tem 16 gols e cinco assistências em 48 jogos na temporada, e pode ser uma opção a vir à tona caso aconteça mais um contratempo por lesão no time de Ancelotti.

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Pedro - Morno

    Em grande fase no Flamengo, Pedro voltou a se colocar entre os principais goleadores do país (é co-artilheiro do Brasileirão, com oito gols) e entra na reta final do ciclo vivendo seu melhor momento recente. Em menos jogos, o atacante já superou seus números da temporada passada, somando 16 gols e quatro assistências em 26 partidas em 2026, e voltou a ser uma das referências ofensivas mais eficientes do futebol brasileiro.

    Ainda assim, como Igor Jesus, ele é outro que corre por fora por uma vaga no ataque da seleção brasileira. Mesmo com o desempenho consistente no Brasil, Pedro não recebeu oportunidades ao longo do ciclo sob o comando de Carlo Ancelotti, o que o coloca atrás de outros concorrentes na disputa direta por uma vaga na Copa do Mundo. Outra incerteza que Pedro traz é referente ao seu condicionamento físico, que apesar de estar constante agora, tem o histórico de sofrer recaídas.

    O centroavante do Rubro-negro segue vivo na briga apostando em seu faro de gol e consistência recente. Ele é longe de ser o favorito, mas, entre os nomes disponíveis, talvez seja o que melhor representa o “9 clássico” — e isso pode ser um diferencial na decisão final.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Rayan - Morno

    Contratado pelo Bournemouth no início de 2026, Rayan ainda busca seu espaço em meio à forte concorrência por uma vaga na seleção brasileira. O jovem atacante soma apenas 12 jogos pelo clube inglês, com quatro gols e duas assistências — números positivos, mas ainda insuficientes diante do curto tempo de adaptação e da proximidade da convocação final. Com poucas semanas para se provar, sua situação é considerada difícil neste momento.

    Apesar disso, há sinais que mantêm sua candidatura viva. Rayan foi convocado por Carlo Ancelotti na Data Fifa de março e chegou a atuar contra a Croácia, em sua estreia pela seleção principal, o que indica confiança da comissão técnica em seu potencial. Além disso, o fato de poder atuar pela ponta direita ou centralizado ganha peso em um cenário de incertezas, especialmente após a lesão de Estêvão, que abriu uma lacuna no setor ofensivo.

    Com pouca amostragem e concorrentes mais consolidados para o ataque do Brasil, Rayan aparece como uma aposta improvável, mas longe de ser impossível de acontecer.

  • Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    Richarlison - Frio

    Vivendo uma temporada abaixo das expectativas no Tottenham, Richarlison aparece como um nome cada vez mais distante na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Além do desempenho coletivo frustrante da equipe, o atacante também lidou com problemas físicos ao longo do ano, o que comprometeu sua sequência e impacto. Ainda assim, seus números não são tão negativos: são 11 gols e 5 assistências em 40 jogos, estatísticas que mantêm um certo nível de competitividade.

    Mesmo em baixa, Richarlison segue como um jogador de confiança de Carlo Ancelotti. O histórico com a seleção brasileira pesa a seu favor, especialmente pelo desempenho no ciclo anterior e na Copa de 2022. Por outro lado, uma eventual convocação para a Copa de 2026 levantaria questionamentos, já que sua presença seria vista menos como mérito recente e mais como manutenção de uma base já conhecida, reforçando a ideia de que a seleção brasileira tem uma "panela" que independe do desempenho individual em campo.