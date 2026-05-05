Camisa 9 em aberto! Quem são os favoritos à vaga de centroavante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026?

Há cerca de um ano atrás, Endrick estava se distanciando rapidamente de ser convocado para a Copa do Mundo de 2026. Encostado no Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso, era claro que o potencial do ex-Palmeiras estava sendo desperdiçado na capital espanhola. Mas o mundo não dá voltas, ele capota, e assim foi a trajetória de Endrick desde então.

Um empréstimo ao Lyon, da França, fez as chances do jovem atacante subirem exponencialmente. Hoje, ele possui oito gols e seis assistências em 19 jogos, sendo 17 destes como titular. Quando ele chegou, o Lyon era o sétimo colocado na tabela do Campeonato Francês e tinha o 8º melhor ataque da competição, além de mostrar certas dificuldades na Europa League; atualmente, esta mesma equipe é a terceira colocada na Ligue 1, com o 5º melhor ataque e foi líder na fase de liga da Europa League, apesar da eliminação nas oitavas de final. Este foi o efeito de Endrick na equipe.

E, mesmo com tudo isso, o que realmente deve garantir sua vaga na Copa de 2026 foram apenas 14 minutos. No amistoso do Brasil contra a Croácia, disputado durante a Data Fifa de março, as equipes empatavam em 1 a 1 até os 76 minutos. Foi quando Endrick entrou em campo e, pouquíssimo tempo depois, sofreu um pênalti na grande área. Com a cobrança marcada por Igor Thiago, o jogo seguiu com vantagem para o Brasil. Aos 92, já nos acréscimos, Endrick carregou a bola no ataque e deu um leve toque para Martinelli fechar o placar. Em 14 minutos, um pênalti recebido e uma assistência dada. Foi a prova que ele pode render rápido e em momentos de pressão. Se não foi o suficiente para Ancelotti chamá-lo, difícil saber o que seria!