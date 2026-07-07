Getty
Traduzido por
Cameron Carter-Vickers, estrela da seleção masculina dos EUA, dá notícias sobre sua recuperação no Celtic após uma lesão no tendão de Aquiles ter frustrado seu sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026
Um período frustrante fora de campo
Carter-Vickers sofreu uma lesão grave em outubro de 2025, o que o obrigou a assistir das arquibancadas enquanto o Celtic conquistava a dobradinha nacional sob o comando de Martin O’Neill. Desde que chegou definitivamente do Tottenham em 2022, após várias passagens por empréstimo, Carter-Vickers tem sido fundamental, disputando 172 partidas e marcando oito gols. Em entrevista exclusiva ao CelticPlayer, Carter-Vickers falou abertamente sobre sua ausência. “Estou bem e simplesmente feliz por estar de volta ao time e aqui na pré-temporada”, disse Carter-Vickers. “Ficar de fora foi frustrante, especialmente em uma temporada como a passada, que foi uma verdadeira batalha para nós. No começo, achei que fosse uma cãibra na panturrilha. Quando os fisioterapeutas examinaram, disseram que era uma ruptura no tendão de Aquiles. Nesse momento, você sabe que vai ser uma lesão de longo prazo.”
- Getty Images Sport
Em busca dos pequenos ganhos
O processo de recuperação exigiu imensa paciência de Carter-Vickers. Depois de passar as etapas iniciais completamente imobilizado, ele teve que comemorar pequenos avanços para manter o ânimo durante o programa de reabilitação. “Para mim, tratava-se apenas de entender que essa era a situação em que eu me encontrava e trabalhar para voltar à melhor forma possível”, explicou Carter-Vickers. “O importante era não se precipitar. Você busca os pequenos avanços e se contenta com eles. Com essa lesão, fiquei com gesso por três semanas e depois com uma bota ortopédica por oito. No começo, você não consegue realmente mover o pé em nenhuma direção. Então, quando recuperei um pouco de mobilidade, considerei isso uma vitória e encarei com otimismo. Depois disso, você busca o próximo objetivo e o próximo.”
De volta ao campo
Depois de se juntar novamente ao elenco para a pré-temporada em Dublin, Carter-Vickers está agora focado em recuperar sua forma física para as partidas. Embora tenha participado de sessões leves no final da temporada passada, a transição para a intensidade total da pré-temporada é um desafio bem-vindo. “Na verdade, só quero voltar a jogar futebol”, acrescentou Carter-Vickers. “Treinei nas últimas semanas da temporada passada, mas, obviamente, os treinos foram bem leves, devido à fase em que estávamos na temporada. Então, tem sido bom nessas últimas semanas voltar a jogar futebol. Para mim, trata-se apenas disso, na verdade, e de tentar ficar o mais afiado possível. Você pode correr e fazer exercícios físicos o quanto quiser sozinho, mas nada se compara a jogar futebol, a simplesmente voltar a entrar no ritmo disso.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Celtic?
Carter-Vickers terá sua primeira oportunidade de testar sua forma física quando o Celtic enfrentar o Shelbourne, da Liga da Irlanda, no Tolka Park. Após a partida, o elenco viajará para Portugal para um estágio em clima quente, enquanto o clube continua seus preparativos para a próxima temporada. O Celtic conta muito com Carter-Vickers, e seu retorno é um grande incentivo antes do início da nova temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.