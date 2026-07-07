Cameron Carter-Vickers, estrela da seleção masculina dos EUA, dá notícias sobre sua recuperação no Celtic após uma lesão no tendão de Aquiles ter frustrado seu sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026

O processo de recuperação exigiu imensa paciência de Carter-Vickers. Depois de passar as etapas iniciais completamente imobilizado, ele teve que comemorar pequenos avanços para manter o ânimo durante o programa de reabilitação. “Para mim, tratava-se apenas de entender que essa era a situação em que eu me encontrava e trabalhar para voltar à melhor forma possível”, explicou Carter-Vickers. “O importante era não se precipitar. Você busca os pequenos avanços e se contenta com eles. Com essa lesão, fiquei com gesso por três semanas e depois com uma bota ortopédica por oito. No começo, você não consegue realmente mover o pé em nenhuma direção. Então, quando recuperei um pouco de mobilidade, considerei isso uma vitória e encarei com otimismo. Depois disso, você busca o próximo objetivo e o próximo.”